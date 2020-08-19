金蝶国际上半年 云业务收入增长45%，收入占比57.5%

金蝶国际软件集团有限公司（「金蝶国际」或「集团」；股份编号：00268.HK）今日公布其截至2020年6月30日（「报告期」）之中期业绩。报告期内，本集团收入同比下降约6.6%，其中金蝶云业务收入增长约45.1%，收入占比57.5%。

至顶网CIO与CTO频道 08月19日 北京消息：金蝶国际从2014年金蝶国际集团董事会主席、CEO 徐少春砸掉服务器、笔记本电脑开始强力的由一个传统软件厂商向云服务转型。近6年来，业界也看到了金蝶在云转型上面的决心和成绩。

金蝶国际软件集团有限公司（「金蝶国际」或「集团」；股份编号：00268.HK）今日公布其截至2020年6月30日（「报告期」）之中期业绩。报告期内，本集团收入同比下降约6.6%，其中金蝶云业务收入增长约45.1%，收入占比57.5%。

报告期内，集团录得营业额约人民币13.87亿元，同比下降6.6%。云服务业务快速发展，实现收入约人民币7.98亿元，同比增长约45.1%；云订阅业务强劲成长，云服务业务相关的合同负债同比增长96.8%至人民币7.11亿元。企业资源管理计划业务实现收入约人民币5.89亿元，同比下降约37.0%，系由于本集团战略性地停止销售部分ERP软件许可产品所致。本公司权益持有人应占亏损约人民币2.24亿元，对比去年同期为盈利约人民币1.10亿元。

金蝶云•苍穹录得收入人民币约6,200万元，同比增长310%；签约客户106家，包含新增客户78家，签约合同金额逾人民币1.5亿元。

金蝶云•星空发挥云平台优势，创新非接触式营销模式，升级云交付平台，实现订阅产品的快速上线，助力中小企业短时间内高效复工达产。报告期内，金蝶云•星空实现收入5.01亿元，同比增长30.4%，客户续费率87%。

金蝶精斗云金蝶精斗云实现收入同比增长48%，累计客户超过13.7万家，续费率约72%。

多领域云布局，构建多元云生态体系

EAS Cloud继续助力大企业云转型，签约大连地铁、周大福、贵州茅台等多个中国500强及世界500强企业；

税务与发票云聚焦电子发票等财税全流程无纸化、数字化业务创新，客户数量与云订阅费收入增长超过50%；

金蝶管易云产品全面优化，产品竞争力持续提升，客户续费率83.5%；

智能协同云云之家凭借创新的OTA（空中下载技术）荣获“2020中国SaaS技术创新奖”；

金蝶金融在6月入选「CB Insights中国金融科技榜」；

汽车行业云车商悦云服务用户数同比增长50%；

物业行业云我家云收入同比增长586%；

农业数字化平台欣农互联在苍穹平台上已经完成了可支撑各种类型现代猪场的日常养殖通用功能模块的开发；

工业互联网平台云镝智慧于2020年构建了区域与产业集群工业互联网解决方案。

“中国经济正在向高质量增长转变，无论大、中、小型企业都需要管理，特别是产业互联网兴起后，对云的需求更加强烈，金蝶有信心在未来3-5年甚至更长期保持高增长。”徐少春表示，集团将进一步深化云转型变革，聚焦「平台+人财+生态」战略，加大技术研发投入，提升产品竞争力，巩固公司在企业级SaaS服务领域的领导地位。在危机中育新机，于变局中开新局。