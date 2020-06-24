Gartner预测：2020年全球安全与风险管理类支出增长将放缓，但仍保持积极态势

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner最新预测，全球信息安全与风险管理技术和服务领域的支出在2020年将持续增长，但增速将低于此前的预期。

至顶网CIO与CTO频道 06月24日 北京消息： 根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner最新预测，全球信息安全与风险管理技术和服务领域的支出在2020年将持续增长，但增速将低于此前的预期。

2020年全球信息安全类支出预计将增长2.4%，达到1238亿美元（参见表1）。这一增幅低于Gartner在2019年12月的更新中预测的8.7%。中国安全市场支出将增长7.5%，达到299亿人民币（参见表2）.新冠疫情大流行促进了若干领域里的短期需求增长，例如部署云计算，远程工作技术（remote worker technologies）以及成本节约措施（cost saving measures）等。

Gartner管理副总裁Lawrence Pingree先生表示：“与IT行业的其他领域 一样，我们预计安全领域也将受到新冠疫情的负面影响。总体而言，我们认为2020年安全软件与服务领域的增长都将有所放缓并下降。”

“但仍有一些因素在支持着某些安全市场领域，例如基于云的产品与订阅受到需求或交付模型的支持，一些安全类支出将不会被随意支配，积极趋势也不能被忽略。” Lawrence Pingree先生表示。

表1：

2019-2020全球各项安全类支出预测 （单位：百万美元）

市场领域 2019 2020 增长率 (%) 应用安全 3,095 3,287 6.2 云安全 439 585 33.3 数据安全 2,662 2,852 7.2 身份访问管理 9,837 10,409 5.8 基础设施保护 16,520 17,483 5.8 综合风险管理 4,555 4,731 3.8 网络安全设备 13,387 11,694 -12.6 其他信息安全软件 2,206 2,273 3.1 安全服务 61,979 64,270 3.7 客户安全软件 6,254 6,235 -0.3 总计 120,934 123,818 2.4

因采用四舍五入计算方式，某些数字加合可能并不完全等于所示总数

来源：Gartner（2020年6月）

表2：

2019-2020中国各项安全类支出预测 （单位：百万人民币）

市场领域 2019 2020 增长率 (%) 应用安全 848 945 11.5 客户安全软件 1,336 1,448 8.3 数据安全 565 616 9.0 身份访问管理 1,730 1,852 7.1 基础设施保护 2,139 2,318 8.4 综合风险管理 97 106 9.9 网络安全设备 7,518 7,111 -5.4 其他信息安全软件 379 395 4.2 安全服务 13,173 15,078 14.5 总计 27,784 29,869 7.5

因采用四舍五入计算方式，某些数字加合可能并不完全等于所示总数

来源：Gartner（2020年6月）

根据Gartner的研究，向基于云的交付模式的不断转变使得安全市场对整体下滑的抵御能力与有所增强，2019年基于云的总体安全部署平均渗透率已达12%。基于云的交付模式在诸如安全电子邮件以及Web网关等市场领域的部署率以高达50%以上。

今年的支出削减将对网络安全设备领域造成最严重影响，包括防火墙设备（firewall equipment）以及入侵检测与防御系统(IDPS)。2020年消费者在安全软件领域的支出预计也将下降。

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