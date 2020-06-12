走进百余城市落地企业数智化 用友有决心有底气

突如其来的疫情对经济发展和社会生活都造成了巨大的冲击，疫情之后也将引发全球宏观经济的巨大变化。消费者需求正在发生新的变化，企业组织需要新的能力，行业需要新的生态。这时，新基建将发挥重要作用。数字经济，将重构经济增长格局。

至顶网CIO与CTO频道 06月12日 北京消息：突如其来的疫情对经济发展和社会生活都造成了巨大的冲击，疫情之后也将引发全球宏观经济的巨大变化。消费者需求正在发生新的变化，企业组织需要新的能力，行业需要新的生态。这时，新基建将发挥重要作用。数字经济，将重构经济增长格局。

所有企业都需要数智化，赋能商业创新

数字经济新时期，后疫情时代，技术成为企业发展、数智化转型的重要力量。企业数智化就是企业运用新一代数字与智能技术，推进企业转型升级、创新发展，实现更高经营绩效，更强竞争优势，更可持续发展的过程。

目前，一些领先的企业数智化程度比较高，从产品创新到生产、营销，再到内部运作管理，都实现了比较全面的数智化。但大多数企业还停留在部分上云和数智化上。

疫情之下,企业也开始重视数智化发展与商业创新，通过技术创新和数字化转型的方式来提高企业生存能力和竞争力。

用友认为，基于新一代数字化、智能化技术的商业创新平台(BIP)，可以让企业的商业创新变得更便捷、更随时随地，更大众化。

在不确定的世界里，确定的启动数智化百城论坛

用友网络董事长王文京年初曾在给用友员工的内部信中提到：2020年注定将是不平凡的一年，是机遇与考验并存的一年，是需要我们用新的智慧和行动去拼搏并最终取得成功的一年。疫情中和疫情后，各类企业和公共组织加速数智化转型发展，需要大量、便捷的智能化云服务。用友企业云服务可以更好地帮助行业企业创新发展！

企业数智化将成为疫后企业新需求的核心，通过数智化来打造未来企业。最明显也是最重要的就是营销上的改变，疫情期间客户的获取、服务基本都转移到了线上，如何快速响应他们的需求变化和创新要求正在考验着每一个企业。通过建设营销中台企业可以实现全生命周期的运营管理，实时分析和展示企业的运营状态。

近期在不同城市，可以看到以“新零售、新渠道、新商业”为主题的线下活动，经过查询，发现是用友主办的“2020企业数智化百城论坛”其中一个主题。而且据了解，用友的百城论坛正像活动名字一样，要走进100个城市，从5月下旬便开始在全国推动。

随着企业逐渐复工复产，数智化的需求也在日渐增长。用友如此大规模开展数智化论坛，可谓雪中送炭。除了营销业务的数字化，在人力、财务、采购、制造、生产等都需要通过数字化智能化技术，改变传统的经营与管理模式，实现连接、协同、共享、智能。

从用友官宣的活动介绍中可以看到，此次数智化百城论坛的主题方向还包含了采购、金融、财务、人力、协同、平台服务等业务领域，以及制造、医疗、医药等行业方向。通过分享多领域多行业的数智化转型经验方案，帮助更多企业快速实现上云用数赋智、全面推动中国企业数智化转型，助力数字经济。并且用友对于企业的数智化推动并非单点，而是给予了明确方法，指明了具体路径，并提供一套全面的产品与解决方案，丰富的实践经验。

推动企业数智化，用友有勇气也有底气

仅在5月的10天时间里，用友百城论坛已经成功走进12个城市，举办了16场论坛，同一天最多落地4个城市。在6月的预告里，将继续走进超过30个城市，举办近60场论坛。如此密集如此大规模的推动线下活动的开展，足以看出用友在推动企业数智化方面的勇气和决定！

用友从财务软件时代、到ERP时代，到如今提出商业创新平台，一直走在信息产业的最前端，引领产业，影响企业。如今，用友通过打造商业创新平台，提供随需而用的企业云服务、无处不在的数智价值、协同共享的产业互联、便捷高效的数智平台，支撑和推动数字经济建设。

通过企业云服务的形式，用友网络正加速推动企业商业创新与数智化进程。比如，面向大型企业，用友智能财务以“实时会计、智能财务”为核心理念，为企业在会计核算、财务管理、金融服务三方面提供全新的解决方案服务、云服务、业务及智能服务，满足企业财务管理信息化、数字化、智能化及专业化的全面诉求；数字人力通过数字化智能化技术助力企业人才发展与组织激活，让人力资本更有价值；数字营销，打造新零售、新渠道、新商业，让企业营销更简单；在重点行业，用友精智工业互联网平台作为用友企业云服务在工业企业的全面应用，以新一代信息技术服务工业企业数智化转型和商业创新，融合了39个工业大类，18个应用领域，46万家工业企业的服务创新实践成果。

从市场的认可度来看，2019年，赛迪顾问数据显示，用友在中国企业SaaS市场、企业云服务、企业级应用软件、财务云和工业云等多个领域都取得了市场占有率第一的成绩。企业对于云服务的需求正在不断提高，用友网络的价值也被企业多认可。这也是因为用友网络多年耕耘企业服务，深刻理解各行各业内部运作逻辑，才能发挥云服务优势，从应用端到平台端，全方位解决企业的问题。在用友网络3.0时期，其已成为中国最大的企业云服务提供商，未来目标是打造全球领先的企业云服务平台，服务千万家企业数智化升级。

用友提供的数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的企业云服务产品与解决方案，正符合了这个时代企业所需。在“上云用数赋智”已被列为国家行动之际，希望更多企业服务提供商能够像用友一样快速动起来，共同为企业数智化转型助力。同时希望企业可以抓住数智化的机遇，不断优化、重构和创新业务流程，提升效率，降低成本，以用户为中心打造用户体验、产品、服务，以及商业模式，开启属于自己的数智化之旅。