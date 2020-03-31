经此一疫，数字化转型的步伐要迈的更快、更稳

2020年注定是一个不平凡的开局，疫情在全球暴发对人流、商流、物流、资金流、信息流的全球流动带来很大影响。

至顶网CIO与CTO频道 03月31日 北京消息（文/王聪彬）：2020年注定是一个不平凡的开局，疫情在全球暴发对人流、商流、物流、资金流、信息流的全球流动带来很大影响。国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任魏际刚认为，在一定程度上疫情带来的影响会加速全球供应链重构，并推动全球制造业格局调整。

对于制造业而言，疫情影响短期来自物料供应挑战、各方面成本上升、员工短缺等，长期来自以产品为核心的企业竞争优势提升。

机遇与挑战永远是并存的，此次疫情也倒逼了制造业转型升级，更加重视新技术与产品研发，更加以客户为中心，来加速数字化转型的步伐，重构产品战略，组织流程，运营模式、商业模式。

制造业的三个数字化

随着疫情的好转，各行各业都在保证员工健康与安全的前提下，逐渐恢复原有的工作节奏。

在此期间，数字化技术正为制造业提供有效的支撑，缓解了物料、员工、物流等部分问题和挑战，甚至还衍生出一些新的可能性：

·工业互联网等使得产品的远程服务模式、远程升级模式变成现实，可以帮助众多复工复产企业的设备正常运行，以正常生产。

·工业互联网和AR技术帮助企业的销售从线下走到线上，比如AR看车等。可以帮助制造企业与客户保持联系和完成销售动作。

·工业互联网帮助企业的物流、供应链、工厂与生产过程全面数字化、可视化、透明化，减少疫情损失，提升企业生产运营效率。

·数字主线打通信息孤岛，贯通企业研产供销服，使得企业全价值链高效协同。

·AR培训可以帮助企业应对劳动力短缺、缓解新劳动力工人的培训挑战和减少疫情风险。

·数字化线上办公成为所有企业新的工作方式。

PTC全球资深副总裁兼大中华区总裁刘强认为，制造企业要在产品、流程、人员三个维度上开展自己的数字创新的方向，这是制造企业最核心的三部分，不仅决定着企业现在的市场表现和竞争力，也决定着未来如何重构整个价值链，获得更长远的发展。

产品数字化：产品是制造企业的生命力，制造企业需要重新思考未来融入系统之系统的智能互联产品带来的价值，以及由此引发的价值的转移。

员工数字化：员工以及让员工变得更高效、更强大的工具是数字化转型的基础。制造企业的员工并不总是在传统的办公室，有可能在工厂、车间或销售及服务的现场，只有将数字技术的应用缩小到工人的工作环境，数字化转型才能在企业成功。

流程数字化：让数字信息在企业各地域、各部门、各角色之间实时、同步流转是数字化转型的关键结果。数字主线是一个新兴的技术框架，用于连接企业里完全不同的数据流（覆盖产品设计到服务所交互的全部职能部门和全部环境），实现实时地对产品全价值链运营可视、可追溯、可决策、可预测。

PTC在进入中国的过去20多年，一直致力于用CAD，PLM软件帮助制造企业定义了产品的数字化表示，落地了IPD、MBD等流程。但是最终制造企业提供给客户的产品不是数字的家电、汽车，而是物理的产品，在未来如何借助IoT，AR等技术将物理世界进一步与数字世界相融合，构建打通企业全价值链的数字主线和反映物理产品实时变化的数字孪生，帮助企业制胜数字化转型是PTC业务发展的重点。

数字化转型的全面支撑

在疫情期间，制造业对于数字化的需求有着明显的增高。PTC中国区技术总监秦成表示，尤其是AR的使用，原来产品研发阶段集中在会议室开的产品评审会很难开展，AR不仅可以直接投射出产品的数字化样机，同时从关联的系统中了解到这个阶段相关的所有设计文档、需求、测试等情况及更新，从而更好地决策。

当然数字化转型还需要进行整体规划，企业要从自身的战略、产品、流程、组织和人才体系的角度来思考和规划未来的整体数字化战略，以业务视角和问题视角来看待所有的数字化技术，以打通企业研产供销服，既发扬工匠精神，又抬头看路，以实现端到端数字化战略支撑提质降本增效。在这个过程中，PTC可以提供以下帮助和支撑：

产品与技术能力：CAD可以快速帮助企业进行3D设计，同时也在融入机器学习、AR等技术；PLM方案则可以帮助制造企业管理跨地域、跨学科、跨部门地进行产品研制过程协同，将产品从概念到实现；工业互联网平台ThingWorx可以帮助实现物理世界更好地与数字世界融合；AR已经在工业企业的营销、研发、制造、服务等领域有众多的应用场景。

解决方案与行业案例：作为一家全球化的公司，PTC在全球服务20000+客户，覆盖了航空、汽车、高科技电子、工程机械等众多行业。这些由上述产品与技术组成的解决方案和已经在全球其他地区验证过的行业案例将成为中国企业数字化转型道路上的信心保障。

经验丰富的团队和业务咨询：PTC的销售团队绝大多数都是服务我们的客户很长时间、深入了解客户数字化战略和需求的团队。技术团队平均年龄39岁，都是在制造业信息平均深耕10年以上的老兵。对行业的发展，产品的发展，制造企业业务流程有丰富经验，结合PTC产品与技术能给出很好的业务咨询建议，帮助企业更快地“量体裁衣”解决方案和落地。

广泛的生态合作伙伴：PTC拥有众多的合作伙伴一起给客户提供服务，其中有特定领域非常专业的厂商或实施商，比如云计算领域的MicroSoft，仿真领域的ANSYS，自动化领域的RockWell等，也有和PTC并肩合作多年的系统集成和实施商。

在复工复产的过程中，制造企业已经深切的感受到数字化技术在其中发挥了重要的作用，未来像IoT连接工厂端数据，AR帮助新员工培训等场景都将成为企业的标配，甚至会衍生出更多的创新场景，在企业中长期应用。PTC也希望可以在数字化转型过程中帮助制造业步伐迈得更快，迈得更稳。