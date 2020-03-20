金蝶财报：云业务收入增长54.7%成为主要驱动力

至顶网CIO与CTO频道 03月20日 香港消息：金蝶国际软件集团有限公司公布其截至2019年12月31日之全年业绩。报告期内，本集团收入同比增长18.4%，金蝶云业务收入增长54.7%。金蝶已经成为一个依靠云服务增长驱动公司成长，云收入占比从前一年30.2%增长到2019年39.5%。

报告期内，集团录得营业额约人民币33.26亿元，同比增长18.4%。云服务业务收入持续增长，实现收入约人民币13.14亿元，同比增长54.7%，占总收入39.5%；管理软件业务表现稳健，实现收入约人民币20.12亿元，同比增长2.7%；集团录得毛利约人民币26.74亿元，同比增长约16.5%，毛利率约80.4%；因集团加速金蝶云·苍穹平台发展，研发费用同比增长44.8%，经营利润同比下降6.5%至人民币4.24亿元；本公司权益持有人应占当期盈利约人民币3.73亿元，同比下降9.6%。来自经营活动产生的净现金约人民币9.63亿元，同比增长6.3%。

金蝶国际集团董事会主席、CEO徐少春表示，3月4日,中央政治局常务委员会提出新基建，其本质是利用一些原生的数字化技术去重构已有的这些基础设施，比如数据中心、5G、工业互联网等，这为行业带来很大空间，所有新基建必须建立在云端基础之上，会大力促进企业上云。金蝶除了继续拓展工业互联网领域以外，还将通过大数据让企业数据能够更好发挥作用，为企业经营分析决策提供强大的支持能力，促进企业更多的采用云服务。

金蝶云·苍穹平台优势凸显，大企业市场取得突破。在国内率先采用云原生技术打造新一代的企业云服务平台，支持全技术栈国产自主可控。产品日趋完善，新增已完成客户验证的包括财务云、供应链云、人力云等20余项云服务的100余款企业应用。期内金蝶云·苍穹实现收入近人民币6,000万元，新签合约累计超过人民币2亿元。全年新签客户130家，包括中国兵装、中冶南方、顺丰集团、匹克集团等，协助客户实现国产化、管控升级、价值链重构、IT架构升级等需求。与此同时，金蝶云·苍穹着力吸引有行业竞争力的伙伴加入，苍穹平台生态伙伴总数已达160家。

金蝶云·星空加速行业覆盖，持续实现高增长。金蝶云·星空自2015年推出以来，持续完善产品及服务能力，深耕智能制造领域，发布行业首个集PLM+ERP+MES于一体的智能制造云、全渠道微信小程序、财务轻共享服务等领先应用。报告期内，金蝶云·星空保持强劲增长态势，实现收入人民币8.68亿元，同比增长43.5%，客户续费率90%。认证客户数量累计已超过13,800家，续签华为、腾讯、三星等行业标杆客户，新签华为海洋、海康威视、方太、深信服、网易有道等知名企业。

小微企业云「金蝶精斗云」实现收入增长87.8%，付费客户数同比增长45%达到117,000家，续费率80%。电商云「金蝶管易云」实现收入同比增长14.0%，2019年双十一管易云全网交易额699亿元。智能协同云「云之家」进一步加强移动工作平台企业级OTA投入，签约碧桂园、海信、建业等行业标杆。汽车行业云「车商悦」、物业行业云「我家云」均获得高速增长；集团与温氏集团合资成立农业数字化平台「欣农互联」，与中国联通合资成立工业互联网平台「云镝智慧」，与中国中信有限公司、中信信托有限责任公司共同出资成立「中信消费金融有限公司」，拉动内需，刺激消费。

新型冠状病毒肺炎疫情期间，集团通过中华思源工程扶贫基金会捐赠人民币1,000万元，用于资助奋战在武汉及周边地区防治新型冠状病毒（COVID-19）的一线医护人员，致敬武汉英雄。此外，金蝶国际推出多项针对性的帮扶措施和产品优惠服务，同时组织行业专家进行企业经营管理线上分享，助力受疫情影响的企业，与客户共渡难关。

以奋斗者为本、以客户为中心，企业经营者对成长的渴望，就是我们的奋斗目标。徐少春表示，2003年SARS危机加速了消费者上云，2020年新冠疫情将加速企业上云，一个企业全面云化的时代真正来临，云业务的本质特征是建立以客户成功为中心、长期可持续发展、长期提供高价值服务的行业生态系统。金蝶国际将持续加强云产品创新，持续成就客户，与中国及海外企业共同决胜云端。