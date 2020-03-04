麻省理工学院提名2020年十大突破性技术

又是新的一年，德高望重的《MIT技术评论》再次公布接下来最值得关注、而且有望在2020年给人类社会带来广泛影响的十大突破性技术。

至顶网CIO与CTO频道 03月04日 编译：又是新的一年，德高望重的《MIT技术评论》再次公布接下来最值得关注、而且有望在2020年给人类社会带来广泛影响的十大突破性技术。

下面来看2020年最精彩十大技术成果：

1.卫星超级星座计划

卫星超级星座计划背后的驱动力，在于建立起一套覆盖全球每个角落的高速互联网体系。卫星超级星座有望消除Wi-Fi信号与蜂窝连接方案所无法触及的网络盲区。然而，这些超大规模卫星群虽然能够为几乎整个世界带来网络连接，但同时也会极大占用卫星轨道资源并迅速增加在轨卫星数量。如果没有可行的行业规范以及国际性法规加以引导（例如SpaceX、OneWeb、亚马逊以及Telesat），这项技术突破也有可能带来引发混乱甚至是严重事故。

2.微型AI

时至今日，强大的人工智能算法已经能够在手机乃至其他消费级设备上独立运行，不再需要依赖于云端通信。借助微型AI，研究人员能够通过所谓“知识蒸馏”方法显著缩小现有AI模型的体积，同时保证不对现有算法功能或性能造成任何影响。这种在本地设备上运行AI算法具有诸多优势，包括无延迟（不需要与云端通信）以及改善隐私问题等等。目前，谷歌、IBM、苹果以及亚马逊在这一领域占据主导地位。

3.AI分子发现

作为人类与机器协作力量的又一证明，科学家们正利用AI技术发现可能在医疗保健领域发挥惊人效用的新分子。最近，医疗保健行业利用机器学习发现了一种强大的新型抗生素，这也是AI第一次从零开始发现全新抗生素分子。传统新药开发之所以成本高昂，部分原因就在于分子鉴定既耗时又困难重重。在AI技术的支持下，我们得以快速有效地评估数百万种分子构型，并从中选择符合需求的选项。

4.量子霸权

虽然距离全面实现量子霸权可能还有五到十年的时间，当谷歌公司已经率先发力，通过其Sycamore处理器在特定任务当中实现了量子计算超越经典计算这一重大里程碑。Sycamore处理器在3分20秒之内成功确定了一组随机分布的数字（根据谷歌的估算，经典计算机需要耗时1万年才能完成同一任务）。尽管令人印象深刻，但谷歌方面也承认，现有成果距离能够真正解决重要问题（即传统计算机无法解决的实际问题）的量子计算机还有数年、甚至数十年的距离。

5.气候变化归因

随着计算机处理能力的快速提升，科学家们现在能够对气候变化在恶劣天气中的实际作用进行归因。由此得出的分析结论，有助于我们弄清如何为未来可能出现的极端状况做好准备，同时证明各国政府及企业是否应该为由气候变化导致的恶劣天气事件负责。对气候变化的归因能力，也将给相关谈判及诉讼带来指导，将由整体气候变化引发的特定天气状况确定下来，进而判断由此造成的财产甚至生命损失该由哪方承担。

6.抗衰老药物

都说青春的源泉在我们自身，不过医疗行业可能很快就会把抗衰老药物正式投放市场。如果能够延缓衰老过程，人类也许能够改善或预防包括癌症、痴呆症以及心脏病等多种严重病症。这些药物将减缓人体的自然衰老过程，而且已经在人体实验中取得了令人欣喜的成功。

7.无法入侵的互联网

很多朋友可能已经在最近的新闻报道中看到，我们目前使用的互联网极易受到黑客攻击的影响。研究人员们正致力于打造第一套量子互联网，希望借此建立起坚不可摧的网络体系。其中最具代表的参与方当数代尔夫特理工大学，他们计划在今年晚些时候上线代尔夫特与海牙之间的量子互联网。量子纠缠效应是建立量子互联网的基础，能够确保两位用户的网络通信内容彻底摆脱窃听活动的侵扰。

8.数字货币

随着数字货币的快速发展，实体现金的使用量将持续减少。数字货币纯以数字化形式存在，这将彻底颠覆长期困扰各国的财务隐私问题。除了即时交易这一直观的收益之外，数字货币的普及还有望重塑交易中介的形态，甚至彻底淘汰传统中间机构。在使用区块链技术支持下的加密货币时，数字货币将具备去中心化特性，且信任体系由全体参与者共同支持。数字货币技术有可能全面打破现有全球金融体系的固有形态，将整个社会带入新的资金流动时代。

9.超个性化医学

想象一下，如果我们能够获得专门针对自身罕见疾病或者基因突变而量身定制的药品，结果会怎样。如今，这种能力不再停留在想象阶段，而是有望真正变成现实。如果药物能够针对单一患者的实际需求进行量身定制，那么很多以往无法治疗或者治愈的疾病也许将彻底消失。这种超个性化医学，将给无数身患绝症的人们带去新的希望。

10.差异性隐私

在2020年的美国人口普查当中，差异化隐私将得到大规模使用，这也将成为该技术迄今为止覆盖面最广的应用实例。差异化隐私允许相关组织从提交或收集到的数据中整理并共享与用户相关的汇总信息，同时不影响与个人身份相关的隐私权益。这种技术的核心诉求，是在不损害个人隐私的前提下最大限度利用数据资源。在它的帮助下，数据科学家以及数据库管理员将无法直接访问原始数据。这种新技术，为各类组织机构带来解决隐私问题、建立牢固信任体系的可行方法。