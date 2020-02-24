市场圈family社群公益课堂第二期：会展营销的意义

疫情可以说是为火热的会展行业浇了一盆冷水，上半年大大小小的会议有的取消有的延期，那么在疫情过后，企业营销方式应该要做出哪些变化？会展活动对于企业增长的意义又是什么？

至顶网CIO与CTO频道 02月24日 北京消息：疫情可以说是为火热的会展行业浇了一盆冷水，上半年大大小小的会议有的取消有的延期，那么在疫情过后，企业营销方式应该要做出哪些变化？会展活动对于企业增长的意义又是什么？

“市场圈family ”社群公益课堂系列第二期，我们邀请到道同共创科技有限公司创始人周景龙，分享主题：会展营销的意义。

道同共创科技有限公司创始人周景龙指出，会展是促进交易、亲身体验、深层交流，所以会展的核心就是交易、交流、交心。

会展活动营销对企业增长的意义：会展的影响力主要来自品质、体验、内容、传播。同时企业采取的三大营销方式包括数字营销、活动营销、社交营销，会展也在其中。

疫情过后，企业营销变化趋势：主要的三大趋势是数字空间扩展的机遇、网络协作应用的爆发、在线视频商业的普及，数字科技重塑各线下产业的时代将加速到来。要注重空间的融合及拓展，其中空间可以分为实体空间、数字空间和虚拟空间。

做好线上线下营销方式的融合：新会展要注重智能科技、跨界创意、全球视野、价值重构。

未来“市场圈family ”社群公益课堂还将继续，将更优质的内容进行分享，更好的服务市场群体，当然我们也希望可以收到更多宝贵的建议和意见。

本期嘉宾介绍：

周景龙 道同共创科技有限公司创始人，曾任北京市贸促会北京国际展览中心常务副总经理，全球移动互联网组织“GWC长城会”合伙人、副总裁

市场圈family群主：付琳 fu.lin@zhiding.cn

市场圈family社群公益课堂第三期预告

分享时间：2月28日（周五）15:30-16:00

分享嘉宾：美通社海外传播策略负责人 魏晓

分享主题：疫情之下 中国企业海外传播新思考

分享内容：

1、疫情爆发，海外媒体舆论关注如何？

2、面对社会突发事件，企业海外传播应对要点？

3、疫情过后，如何优化企业海外传播策略？