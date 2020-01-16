我爱我家种在云上的种子 正在发芽成长

现阶段房地产市场正从快速发展向平稳发展过度，这也让中国房地产经纪行业在发展途径、行业规则、经纪模式、经营模式、技术创新等方面面临巨大的变革。

至顶网CIO与CTO频道 01月16日 人物访谈（文/王聪彬）：现阶段房地产市场正从快速发展向平稳发展过度，这也让中国房地产经纪行业在发展途径、行业规则、经纪模式、经营模式、技术创新等方面面临巨大的变革。

房地产经纪行业处于居住生活立体交叉的生态圈内，房地产经纪行业需要借助数字化的力量形成生态体系，赋能新的数字化业务模式。我爱我家正通过差异化的数字化战略，以“智能平台”建设为核心，实现一体两翼三中心支撑的围绕“家”的商业生态环。

目前”云上爱家、数据爱家”已经成为我爱我家数字化转型的战略目标，云则顺理成章的成为落地不可或缺的载体。

从IT治理到云上爱家

我爱我家集团是中国大陆首家登陆A股主板市场的房地产经纪龙头企业，旗下拥有我爱我家、相寓、我爱我家海外等多个专业品牌，面向政府、投资机构、金融机构、学术研究机构、房地产开发企业，以及广大个人消费者，提供线上线下一体化的数据顾问、楼盘代理、新房交易、二手房经纪、房屋租赁、住宅资产管理、商业地产运营管理、房地产金融和海外房产交易等房地产全产业链的综合服务。

由于我爱我家对于数字化转型的重视，我爱我家首席信息官CIO兼副总裁刘东颖在进入我爱我家的第一件事就是建立IT治理机制，让参与IT治理的机制运行中的员工尤其是管理者能按照期望的方式、期望的行为去做事。

我爱我家首席信息官CIO兼副总裁刘东颖

同时在组织模式上也进行重新调整，包括CIO办公室：下属需求和创新办将业务需求规划统筹；架构办：从业务架构、应用架构、数据架构、基础架构四个层面规划和梳理架构，建成松耦合的微服务模式；研发中心：将相关IT能力对应业务获得及时响应。

在架构、运维等层面更多是横向架构，实现整体的统筹，研发中心则采用纵向的架构，直接面对业务主管，可以获得更快的响应速度，而且在研发方式上也使用双模。

2019年我爱我家在战略规划上又进行了调整，基础上云就是一个重要方向，一个是云上爱家，另一个是数据爱家。在刘东颖看来，云从基础上解决了速度问题，原来的基础设施需要采购、安装，需要庞大的基础设施和运维团队，另外在成本上也变成按需付费。

2018年11月我爱我家开启了同AWS的合作，在这个过程中我爱我家除了对AWS产品和服务进行了解外，还同客户和合作伙伴进行了深入的交流。因为AWS产品技术的领先性，数据的安全性，以及合规等方面的优势，最终在经过一系列的测试和试用后，于2019年3月正式签约。

种下云原生的种子

经过几个月时间海外官网在云上就完成了开发测试投产，满足了我爱我家海外业务拓展的需求，其中使用了包括Amazon EC2、Amazon Aurora、Amazon S3、AmazonCloudFront等服务，同时AWS的托管服务大大减轻了运维的负担，可以根据业务规模的增长实现快速灵活的扩展。

我爱我家在整体系统建设上主要有新房、二手房、资产管理服务三大系统。有了海外官网成功的经验，在2019年下半年，为了提升房源端的竞争力，加大与品质开发商的合作力度和范围，把控房源入口，强化一二手的联动，聚焦重点项目，提升新房业务在门店的穿透频次，我爱我家开始了新一代新房业务系统的开发，8月底第一个试点城市南京进行了投产。

新房系统使用了包括Amazon EC2、Amazon RDS、Amazon VPC、Amazon S3、Amazon ElastiCache、Amazon Elasticsearch、AWS Direct Connect等服务，以及采用多可用区的部署，满足新房业务系统快速、灵活部署，并显著提升了系统的性能和可靠性。

新房系统可以说是一个云原生系统，系统采用了微服务架构，在Amazon EC2上基于Kubernetes实现了资源的按需、动态扩展，提高了资源利用率；数据库从原来的商用数据库迁移到开源的MySQL数据库；图片存储采用Amazon S3，无需考虑扩容问题，同时可以降低存储成本。目前二手房系统也在AWS上重新设计，已经进入测试阶段。

我爱我家AWS系统架构示意图

同时我爱我家也在建设大数据平台，并研发了像语音质检、智能找房、智多星（员工自助服务）等应用，例如通过用户画像在几百万套房源中找到适合你的房源，实现个性化推荐。

未来我爱我家在大数据、人工智能上也有着上云的计划，更好的利用云上提供的人工智能、机器学习服务结合业务场景进行创新，同时对接更多的生态合作伙伴，这也是我爱我家数字化转型其中一个重点方向生态合作。