长沙基于四大优势 持续推动制造业高质量发展

长沙目前聚焦“三智一自主”在发展制造业的推动制造业高质量发展，分别是智能终端、智能网联以及智能装备，一自主就是自主可控及信息化，围绕“三智一自主”目前形成了四大优势。

至顶网CIO与CTO频道 11月30日 新闻消息：11月28日，制造业高质量发展高峰论坛在湖南长沙召开，大会由湖南省人民政府、中国工程院、中国科学技术协会作为指导单位，湖南省委网络安全和信息化委员会办公室、湖南省工业和信息化厅、湖南省科学技术协会、长沙市人民政府、中国电子信息产业集团有限公司主办，至顶传媒和中国制造千人会承办。

会上，长沙市委副书记朱健在会上提出了长沙围绕“三智一自主”目前形成了四大优势，包括：产业集群优势、政策体系优势、场景应用优势、科技创新优势，率先打造国家智能制造中心，为建设制造强国贡献“长沙力量”。

长沙市委副书记朱健

以下为演讲实录：

制造业高质量发展高峰论坛是2019湖南长沙网络安全·智能制造大会的重要组成部分。本届高峰论坛将聚焦智能制造与新制造等热点话题，深入探讨制造业数字化转型的挑战、路径和技术，对于我们准确把握制造业发展的趋势，推动长沙乃至湖南乃至中部制造业高质量发展将起到积极作用。首先我谨代表长沙市委、市人民政府对论坛的开幕表示热烈的祝贺，对远道而来的企业家和朋友们，表示最诚挚的欢迎！

各位都知道制造业是立国之本、强国之基。长沙今年上半年有一组数据，在今年1—3季度，长沙GDP增速8.3%位列全国大中城市第一位。长沙目前的经济总量在全国大中城市排名第14位，往前是江苏无锡市、山东青岛、江苏南京以及北上广深等大城市，长沙的经济总量进入万亿，达到1100多亿，经济增速如此之迅猛，但是我们的房价在全国控制在最合理的水平，去年市区一手房均价8651元/平方米，不到9000元，市区大部分的江景房、山景房12000—18000元，一家两位年轻人在长沙工作三年可以买4.6平米房子，这个数据在上海是38，在深圳是43。经济迅猛发展，不用依靠土地财政，靠什么？靠的是连续十年、二十年狠抓产业发展，特别是制造业的高质量发展，所以我们也把本次的高峰论坛作为落实习近平总书记在中部崛起座谈会上讲话的重要精神，作为落实湖南创新引领、开放崛起的切实推动。

长沙目前聚焦“三智一自主”在发展制造业的推动制造业高质量发展，分别是智能终端、智能网联以及智能装备，一自主就是自主可控及信息化，围绕“三智一自主”目前形成了四大优势。

一是产业集群优势。特别是在工程机械领域培育了中联重科、三一重工等一大批国内领军企业，正在打造世界级的产业集群和世界工程机械之都。到现在为止，长沙或批为国家智能制造企业及专项项目达到27个，位居全国省会城市的首位。

二是政策体系优势。强化顶层设计，相继出台了国家智能制造中心三年行动计划、工业新兴及优势产业链发展意见，开放型经济2+4，人才政策22条等。今年9月长沙市委十三届八次全会审议通过了关于推动制造业高质量发展的若干意见，在未来5—10年期间启动七大工程，进一步助推制造业高质量发展。

三是场景应用优势。短短2—3年时间为什么会有百度、华为，也包括一大批智能网联企业聚集在长沙，这就是我们充分运用和挖掘了场景应用。尤其是国家智能网联汽车长沙测试场，这是目前测试场景复杂程度最高、测试里程最长，研发办公配套最为齐全，5G覆盖范围最广的测试区。

四是科技创新优势。长沙是著名的科教之城，高校51余所，在校大学生70.6万人，双一流高校包括国防科技大学、中南大学、湖南大学和湖南师范大学，每万人发明专利拥有量达到30.3件，在全国城市走在前列。最近刚刚揭幕的中国科学院工程院院士中湖南长沙又有7位入选，所以这对于各位企业、企业家落户长沙，开展产学研合作提供了肥沃的土壤。

基于以上四个优势，基于长沙持续不断地推动高质量发展，希望更多企业和企业家能够结缘长沙，在长沙这片热土上一起努力，为中国制造2025，又为建设制造强国做出我们应有的贡献。