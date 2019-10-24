从云到客户体验 Teradata Vantage正不断加快脚步

Teradata Universe2019宣布了与Google Cloud的合作，以及优化客户体验的Vantage Analyst套件和Vantage Customer Experience解决方案。

至顶网CIO与CTO频道 10月24日 新闻消息（文/王聪彬）：“风险、金钱浪费、品牌声誉、管治正成为敏捷性所付出的代价。”Teradata天睿公司总裁兼首席执行官Oliver Ratzesberger在Teradata Universe2019上说道，数字颠覆者正在改变新的商业模式，为了保持竞争力企业必须拥抱高度颠覆，高度颠覆意味着每一个企业都是数据公司。

Teradata天睿公司总裁兼首席执行官Oliver Ratzesberger

同时今年大会也宣布了与Google Cloud的合作，以及优化客户体验的Vantage Analyst套件和Vantage Customer Experience解决方案。

驱动业务变革的五种力量

Teradata委托Vanson Bourne进行调研得出推动公司转型以保持竞争力的五大推动力，包括：高度颠覆、全面数字化、自动化行动、云分析趋势、企业消费化。

如果不拥抱高度颠覆你将会被颠覆，所有行业中的企业正以前所未有的规模面临着来自外部和内部力量的高度颠覆力量。颠覆的主要来源包括：紧跟先进的客户需求和动态（87%）；劳动力压力，例如技能差距、留存率等（85%）；适应竞争对手和初创公司引入的新业务模型（74%），企业需要通过可持续技术快速发展。

企业需要获得所有渠道的客户交互数据，这也要求数字化必须无处不在实现全面数字化。99%的受访者正在转向数字业务或利用/试用数字技术以改变业务模式，而且通过集成、跨渠道的方式打破数据孤岛，可以让企业专注于普及数字化。

自动化行动需要利用人工智能（AI）、机器学习、自动化平台，帮助企业从数据找到业务挑战的答案，68%的受访企业确认AI或ML目前已在某些业务领域得到利用，大约三分之一的受访企业确认试点已经在进行中。

云已经势在必行，企业别无选择，因为云让创新更加容易。为了充分利用AI，必须在云中建立分析基础架构。因此，有64%的受访者希望AI在明年的整体云分析策略中扮演重要角色。

企业运营复杂性是一个重要的问题，推动企业消费化需要通过技术简化业务流程使其更加敏捷。59%的受访者认为面临的最紧迫的问题之一是使业务运营变得更加敏捷，74%的企业还表示迫切需要进一步简化和改进运营。

基于以上五种力量，Oliver认为，不要为了保持旧技术而让生存堪忧，Teradata一直在提供持续性和创新的能力，并且不断的优化用户体验。

云优先的推进

现在的Teradata正越来越以客户为中心，同时也在不断践行云优先的思想，这也推动了云的进化，云正更快、更高效、更安全的推动业务成果。“客户在他们的云旅程中处在不同的阶段，也有着不同的需求，而在云中Teradata的功能和基础架构都不会发生变化。”Teradata天睿公司首席技术官Stephen Brobst说道。

Teradata天睿公司首席技术官Stephen Brobst

Teradata Vantage正向着消费即服务的模式迈进，在AWS和Microsoft Azure之后也宣布了将在Google Cloud实现部署，实现三大云服务提供商上的使用，其将于2020年面向市场。

Teradata Vantage使用了现代的云架构，支持本地对象存储、按需付费、Hadoop迁移服务。企业能够根据处理的数据量进行计费，同时新增了存储选项，支持AWS、Microsoft Azure、Google Cloud的对象存储服务，以较低成本来保护文档等非结构化数据。

Teradata首席营销官Martyn Etherington尤其提到了摆脱Hadoop的论断，Hadoop迁移服务非常适合确实缺少Hadoop迁移经验的企业，Teradata将推出一个名为Hadoop Migration Program的新工具和专业服务捆绑包，让企业更轻松地转向采用Vantage。

Teradata首席营销官Martyn Etherington

在云中Vantage可以独立扩展计算和存储，并且实现三大优势：融合基础架构、托管业务模式、按需付费。而且Teradata EMEA区域技术副总裁Martin Willcox还指出，Teradata Vantage的优势是水平和垂直的伸缩，其每天可以自动扩展到1.5亿个机器学习模型。

Teradata EMEA区域技术副总裁Martin Willcox

用户体验再简化

可以说Vantage是Teradata历史上增长最快的产品之一，今年发布了Vantage Analyst套件，可以让业务分析师和更多的人能够操作之前数据科学家才能执行的机器学习和高级分析，该功能将在2019年年底提供。

Vantage Analys主要拥有五大优势，即无需编码实现机器学习、自服务式数据发现、机器学习可视化快速发现、模块化流程减少准备数据实践、无缝共享实现团队合作。

以客户为中心的企业都在不断优化客户体验，客户体验的改进对于收入产生了巨大的影响。Teradata希望帮助客户跨越IT和营销之间的鸿沟，发布了Vantage Customer Experience通过统一的视图解决复杂性，该功能将于2020年第一季度全面商用。

Vantage Customer Experience是一个专注于客户体验的解决方案，帮助企业在所有互动中实时提供相关的个性化体验，以增加收入并降低服务成本。客户可以专注于实现增长、留存、满意度、收入增长等，而不用管理IT基础架构。

客户体验难以交付主要是因为需要全面了解客户、将数据转变为客户洞察、将洞察转化为行动。而Vantage Customer Experience实现了实时集成、高级分析和洞察、实时决策和个性化。这样不论是在船上的吊床上、在机场中、在家里的沙发上我们都可以快速的发现业务变化的洞察。