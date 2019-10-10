Gartner：贸易摩擦背景下的中国企业首席信息官该如何运筹帷幄

中美之间的贸易摩擦给全球经济带来了极其紧张的局面和不确定性。这场贸易摩擦让许多方面苦恼不已，同时也对中美及其他地区的消费和企业造成了影响。

至顶网CIO与CTO频道 10月10日 北京消息：中美之间的贸易摩擦给全球经济带来了极其紧张的局面和不确定性。这场贸易摩擦让许多方面苦恼不已，同时也对中美及其他地区的消费和企业造成了影响。虽然目前还很难预测中美贸易摩擦的走向，但即便在贸易环境改善之后，这场贸易摩擦对企业的负面影响仍将持续。因此，当务之急是让企业领导者重新评估企业在中国及受中美贸易摩擦影响的相关价值链上的运营策略。评估的重点应放在通过业务成本优化、市场多元化、新供应链能力以及产品和业务模式创新等途径提高企业机构对不确定性的适应力（见图一）。中国企业和在华跨国公司的首席信息官能够在帮助各自企业完成这一战略转型的过程中发挥关键作用。





使用情景规划法探索不确定性并制定行动计划

在面对中美贸易摩擦所带来的巨大不确定性时，建议使用情景规划法探索将来可能发生的情况并制定行动计划。首席信息官应推动情景规划法在企业内的使用、参与任何现有的情景规划流程并使用情景规划定期评估对IT的影响。

通过数据与分析作出以事实为基础的战略决策

贸易摩擦所带来的不确定性将严重影响企业在客户、合作伙伴、物联网、内部流程和员工方面的决策。为此，企业需要对威胁和机会进行评估。为了缓解战略决策所产生的风险，首席信息官应使用数据和分析明确并补充中美贸易摩擦对商业环境的影响，从而作出更加准确、相关的决策。首席信息官应使用位于数字化业务平台中心的数据和分析平台来满足不断变化的需求或抓住新的机会使企业能够优化业务决策，将该平台作为整合一系列相互关联平台的统一情报中心，为企业提供基于服务的数据和分析能力。

首席信息官应基于数据和分析平台开发合作伙伴和生态分析方法、客户分析方法，物联网分析方法以及业务和运营分析方法，以此帮助企业在中美贸易摩擦中作出决策。其优先级别应取决于企业机构在合作伙伴、客户、物联网或员工方面所面临的挑战。首席信息官可以从数据和分析平台着手，获得更多基于事实的证据来推动决策过程。当企业机构构建更强大的数据和分析平台时，首席信息官还应投资于数据素养（data literacy）和数据叙事（data storytelling）等非技术趋势。如果需要制定长期战略决策，首席信息官还应将数据素养较高的人员分配到各业务线并授予决策权。

促进成本优化是面对不确定性时最有可能作出的业务选择

如果关税提高，企业就可能需要降低销售价格以使价格保持竞争力并使企业保持市场份额。为了在降低价格的情况下仍保持盈利，企业需要降低成本。但企业在降低成本时应意识到风险。例如有些企业会削减可能影响企业持续发展的长期研发费用。有些企业会削减安全控制费用并抱着不会发生事故的侥幸心理。在决定采取成本降低策略后，企业必须设定目标。例如假设关税税率提高了25%，企业不必削减25%的成本。买家和经销商可以分担一部分的负担。

帮助企业进入新市场

许多专注于美国市场的中国企业因贸易摩擦而不得不重新考虑它们的重点市场，尤其是制造业企业。无法轻松消化关税税率提高的企业可能会决定将重心从美国市场转移到其他市场或者制定以中国国内市场和/或非美国市场为目标的业务扩展计划。由于首席信息官必须根据新的业务目标重新考虑IT战略，这一转变将给首席信息官带来新的挑战。首席信息官应：

制定符合业务扩展计划的可靠IT扩展计划。由于新市场扩展属于企业的中期计划，因此在进入新市场时，应缓慢启动计划并将成本控制在较低水平。

遵纪守法。确保IT计划符合各地区的现行法律法规。例如中国的《网络安全法》和欧盟的《通用数据保护条例》。

为供应链管理添加新的能力

首席信息官需要为其供应链管理系统添加新的能力并获得高管层的支持。为了帮助实现短期、中期和长期目标以缓解市场冲击风险，首席信息官应：

·整合情景规划和模拟。创建供应链网络的数字孪生以便模拟网络的重组并测试对中期总网络成本、服务水平和库存的影响。

·量化风险暴露水平并支持业务决策。量化应注重通过实时数据实现可预测性、准确性、可靠性和稳定性。为了应对不确定性，首席信息官应投资于供应链分析技术。

·保持敏捷并且能够迅速采取行动。持续创新应注重探索、通过快速迭代学习、敏捷性以及在面对不确定性时的行动能力。这需要一种结构性的方法和一个支持性的环境来鼓励明智的冒险行为，同时必须认识到在追求创新过程中会出现失败。

·通过供应链即服务架构（SCaaSA）进行部署和集成。在SCaaSA中，所有供应链活动都与独立于组织架构或资产所有权的模块化服务组合相关联。

新产品与业务模式创新

由于企业机构面临的宏观经济压力日益加剧，现在是它们着重开发新产品和业务模式的最佳时机。这不但可以帮助它们渡过这一困难时期，而且还可以让它们为市场在未来进入复苏期后所出现的增长作好准备。

我们在贸易摩擦的紧张局势下发现了一些创新机会：

从实物产品扩展到服务

提供订阅服务

增加新的渠道

建立数字化平台业务