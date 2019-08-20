中国研究生电子设计竞赛 江北新区的创新名片

至顶网CIO与CTO频道 08月20日 综合消息（文/王聪彬）：“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。” 青年是社会上最富活力、最具创造性的群体，理应走在创新创造前列。



2019年8月16日，“兆易创新杯”第十四届中国研究生电子设计竞赛总决赛（以下简称“研电赛”）在南京信息工程大学开幕。竞赛是中国研究生创新实践系列大赛主题赛事之一，是面向全国在读研究生的一项团体性电子设计创新创意实践活动。目的是推动电子信息类研究生培养模式改革；培养研究生创新精神、团队协作精神；提升研究生的工程实践能力；展示电子信息领域的研究成果；搭建优秀人才培养交流平台。



本届总决赛由中国电子学会、中国科协青少年科技中心共同主办，南京市江北新区管委会、南京信息工程大学联合承办。来自全国132所高校的1300余名学生带来400件最新电子科研成果和智能硬件创新产品参与总决赛。

研电赛自1996年由清华大学和中国电子学会共同发起设立以来，已经成功举办了13届。覆盖全国三百余所高校，数千名师生，是电子类相关学科培养创新意识，增强团队精神，寻找差距定位，提升实践能力的有效平台。



南京市委常委、江北新区党工委专职副书记罗群表示：“研电赛是对中国研究生研究成果和社会实践结合起来的活动，通过大赛让更多在校学生的研究成果可以产业化，推动国家电子信息产业以及相关领域的发展起到积极的作用。”



中国电子学会副秘书长林润华表示：“研电赛的大赛覆盖了电子信息领域的主要前沿学科，这些学科具有战略性、基础性和先导性，对于实施国家创新战略，推动经济高质量发展举足轻重。”



中国的自主发展道路就是创新能力，中国在越来越多的高新技术领域产生了举足轻重的影响力，这一代人对于中国的长远发展有着巨大的空间和潜力，为明天赢得更多的时间和成果，肩负着重要的历史使命。



坚持三创精神



电子领域的设计人才是我国电子信息领域创新发展的主要力量，而研究生是电子领域最具创新能力和潜力的，研究生创新能力培养，既是实施科教兴国的必然要求，也为建设创新型国家提供重要人才支撑。



第十四届研电赛由初赛和总决赛构成，初赛分为8个赛区，参赛队伍3393支，报名师生超过了17000余人，参赛队伍的规模和人数双双创新高，经过8个赛区的初赛最终有400支队伍从各个赛区当中脱颖而出进入总决赛。



研电赛为研究生们提供了展示机会和平台资源，为期3天的总决赛参赛选手展示了很多优秀的作品，参赛作品覆盖电路与嵌入式系统类，机电控制与智能制造类、通信与网络技术类、信息感知系统与应用类、信号和信息处理技术与系统类、人工智能类、技术探索与交叉学科类七个参赛方向。



经过总决赛激烈角逐，评审专家严格评审，技术竞赛类共产生研电之星3名（分别是：空军工程大学——科技创芯队，作品《面向大数据传输的超高速PAM-4 串行发射机》，厦门大学——匠芯队，作品《基于微纳生物芯片的智能化即时健康检测系统》，南京大学——电闪雷鸣队，作品《高灵敏度水中溶解性有机物光电检测技术及其手持式装置》）、技术类产生一等奖67名、二等奖98名、三等奖111名，最佳论文奖14名，最佳答辩奖3名。商业计划类产生一等奖18名，二等奖31名，最佳路演奖3名，最具投资价值奖3名。兆易创新、华为、TI、平头哥、ARM、新思科技、Mathsworks、Xilinx、睿赛德等企业专项奖共计62名，西安交通大学以绝对优势夺得此次竞赛新设奖项“最佳团体奖”。此外，组委会还评选出优秀指导老师奖89名，优秀组织奖34名。



参赛项目坚持三创（创意、创新、创业），而且参赛作品都具备自主知识产权。研电赛创始人、清华大学教授周祖成表示：“研电赛是培养研究生的实践环节，弥补学校和企业之间的连接，比赛也引进了企业出题、企业评审、现场招聘。”



同时，本届大赛还创造性的增加了商业投资计划评选板块，为优秀的作品提供了路演的机会，探讨了商业化的路径，为创新实践提供了宝贵的经验。



不落无宝之地



一个项目能不能获奖的最根本问题是这个项目有没有价值，包括项目的实用价值和创新点。实用价值是指项目能解决什么问题，项目的创新性在于用新的方法解决了以往不能很好解决的问题或者用现有技术解决了一个新问题。



本届研电赛涵盖制造业、交通能源、医疗能源、教育、旅游等具有国家战略意义和关系国计民生的重点领域，非常契合当今世界发展的热点。



研电赛已经连续两年落户南京江北新区，周祖成表示：“研电赛的初衷就是为了培养更多的集成电路设计人才，同时研电赛也走出清华大学走入江北新区，利用社会力量，推进产教融合。”



南京信息工程大学校长李北群表示：“南京从地域上经济比较发达，江北新区在电子信息、集成电路等重点产业与研电赛非常契合，同时江北新区对于人才培养和产教融合非常关注，希望达到双赢。”



今年南京发布了《南京市打造集成电路产业地标行动计划》（以下简称“行动计划”），通过制定集成电路产业发展中长期规划，积极优化空间布局，着力建设江北新区（含浦口区）集成电路产业核心区，完善集成电路重大项目信息首报避让机制，形成“一核两翼”集成电路产业协同发展新格局。



南京正以江北新区为核心打造集成电路产业地标行动计划，力争到2025年，相关核心技术达到国际先进水平，集成电路产业综合销售收入达2000亿元并进入国内第一方阵。李北群指出：“江北新区一直在集成电路设计、制造上大力投入，在全国形成良好的影响，吸引了很多高科技人才聚集在江北新区。”



打造集成电路产业高地



江北新区位于南京市长江以北，是中国国家级新区，由浦口区、六合区和栖霞区八卦洲街道构成，总面积2451平方千米，占南京市域面积的37%，是华东面向内陆腹地的战略支点，拥有便捷的公路、铁路、水路和航空枢纽，是长江经济带与东部沿海经济带的重要交汇节点，长三角辐射中西部地区的综合门户， 南京北上连接中西部的重要区域。



2015年国务院和国家发改委相继公布《关于同意设立南京江北新区的批复》和《南京江北新区总体方案》，明确了新区的战略定位、发展目标、总体布局等重大问题，江北新区规划建设正式启动。



江北新区是国家第13个新区，刚刚过完4岁生日。4年来江北新区GDP的发展4年来晋升1000亿，人口晋升到800多万，整个GDP社会经济发展的增速今年上半年达到13.2%。罗群强调：“在高质量发展过程中，江北新区的作用越来越凸现，江北新区的企业、老百姓的变化都在诠释着中国高质量发展的缩影。”



江北新区正围绕国家赋予的“三区一平台”（即：自主创新先导区、新型城镇化示范区、长三角地区现代产业集聚区、长江经济带对外开放合作重要平台）的使命，全力打造全省第一、全国前三、全球有影响力的集成电路产业地标，建设成为世界知名的晶圆制造基地、独具特色的射频等第三代半导体创新基地和国际重要的集成电路创新中心。



江北新区聚焦建设“一城两中心”，即芯片之城、基因之城和新金融中心三大板块。全力打造三大产业地标，确保今年集成电路和生命健康产业营收同比增长20%以上，全年引进金融机构100家，基金认缴规模超2000亿元，全年计划实施重大产业项目145个，当年计划投资416亿元。



通过17日南京江北新区之夜的活动，参赛师生也增进了对江北新区的了解，希望在赛后进一步推进与广大高校在科研、科技成果转化、人才培养及创新创业等多方位的合作。



全方位支持底层技术创新



从台积电落户江北新区，改写了南京芯片产业发展态势，催生江北发展芯片的决心。台积电是世界首个晶圆代工企业，市值突破2000亿美元。全球近60%的芯片代工都由台积电完成，包括：苹果、高通等国际全球高科技巨头。台积电南京项目不仅有生产基地还有研发中心，围绕台积电上下游产业链条，产业规模集聚可达数千亿元。



南京市江北新区党工委委员、管委会副主任陈潺嵋表示：“2016年江北新区集成电路涉及企业已经达到300余家，今年上半年，集成电路产值同比增长122%，2020年实现千亿级产业规模。”



ARM安谋科技（中国）有限公司 教育生态部总监陈炜指出：“ARM在将江北新区已经落地了很多项目，其中创新教育中心项目是为了芯片设计的创新人才培养，从底层技术创新抓起，而且项目的落地江北新区也给予了非常多的政策支持。”



同时，对于创新创业江北新区还出台了系列高含金量人才政策，今年也发布了《南京江北新区集成电路人才试验区政策（试行）》。同时，新区持续优化集成电路创新生态体系，重点打造以产业技术研创园为载体的集成电路设计及综合应用基地、以南京软件园为载体的集成电路设计产业基地、以智能制造产业园为载体的集成电路先进制造产业基地。



总决赛期间，南京九芯电子科技有限公司、南京华盾电力信息安全测评有限公司、南京芯驰半导体科技有限公司、南京鑫轩电子系统工程有限公司等多家来自南京市江北新区的企业，此外，北京兆易创新科技股份有限公司、德州仪器半导体技术（上海）有限公司、华为技术有限公司等共90余家企业在校园内举办了现场招聘会。



学生们都积极踊跃的投出简历，来自北京工业大学的研二学生说，“虽然这次是电子类的招聘会，但提供的岗位在硬件和软件方面都有涉及。”招聘企业也看到竞赛已经能够证明学生们自身的能力还有专业知识足够扎实，整体处于比较优秀的水平，同时也为产业创新增加更多新鲜力量。



