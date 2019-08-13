比特币与挪威航空一起翱翔蓝天

至顶网CIO与CTO频道 08月13日 编译：挪威航空直航（Norwegian Air Shuttle）2013年开通飞美国的低价航班，此举迫使航空业重新审视低成本长途飞行细分市场，许多权威人士认为低成本长途飞行从商业角度上来看只是个奇思异想。

六年过去了，很难说赌的这一把是否得到了回报。与之前的仅提供短途市场服务时的资产负债表相比，挪威航空现在的资产负债表更弱了一些。诸如WOW Air和Primera Air的早期竞争对手已经垮掉。而挪威航空公司的波音787梦幻大飞机（Boeing 787 Dreamliners）则仍然每天都在横穿大西洋，新的对手是由欧洲传统航空公司运营的新一代低成本长途航班服务。

挪威航空的创始人是挪威人Bjrn Kjos，他做出决定放弃了公司的财务和管理的控制，并将包括他的儿子Lars Ola Kjos在内的年轻一代高管放在负责战略规划的位置上。

他们的开局策略似乎不会逊色于Bjrn Kjos涉足长途航班的雄心壮志及变革性。

挪威航空投资建立了加密货币交易所挪威区块交易所（NBX），这与航空业务世界大相径庭，NBX将于下个月开启虚拟大门。 由于NBX的出现，加密货币将成为挪威航班最具吸引力的支付渠道，NBX提供折扣票价和区块链码福利，管理层认为这样做将加速旧世界银行系统不可避免的衰落。

而且还有直接好处，挪威航空公司认为，朝数字货币迁移将削减成本并可将自己从金融中间商的束缚中解放出来。

NBX的董事总经理也是Bjrn Kjos的女婿Stig Aleksander Kjos-Mathisen在挪威航空设在奥斯陆的总部接受采访时告诉记者， “现在我们已经换了，我们看到它可能是一个全新生态系统的核心。”

NBX将于9月作为独立市场推出，用户可以在市场用数字币（最初是比特币、以太坊和美元币[USDC，与美元挂钩的稳定币]）交换法定货币（最初是挪威克朗，随后会有瑞典克朗、丹麦克朗、欧元和美元）。 Kjos-Mathisen表示，如果斯堪的纳维亚已经存在信誉良好的交易平台，那么NBX的创建可能就没有必要了，但通过从零开始构建NBX，挪威航空可以说已经在其加密货币未来的 “方向盘上至少放了一只左手”。

新的财务视野

他解释说，“我们现在可以自己制定标准。我们可以决定KYC（了解您的客户身份检查）的安全门槛。”

他表示，“这使得挪威航空成了......由行业选择技术的领导者。 此外，由于拥有NBX，我们可以轻松地将其与挪威航空的销售渠道整合在一起，如此，法定世界和虚拟世界之间的过渡对我们来说就会是无摩擦的。“

今年第四季度结束前，商家解决方案NBXPay就可以让客户直接用加密货币购买机票。挪威航空可以即刻将资金转换为挪威克朗，这样做可以最大限度地减少加密货币波动的影响，或是在资产负债表维持一定的美元币（USDC）作为营运资金。挪威航空的稳定硬币储备然后可用于其他跟随的供应商B2B交易里。

Kjos-Mathisen表示，“我们与合作伙伴讨论过他们是否愿意接受美元硬币作为一种支付方式，而不是使用传统的结算方式。”他称已收到几家“大”供应商的“积极”回应。

避开支付处理公司和金融结算所对挪威航空来说有明显的好处。

使用信用卡预订机票的航空公司通常要支付1.5％至2.5％的交易费。中介收单银行然后还要暂时扣下一定比例的收入，用于弥补因破产引起的退款索赔风险。由于担心挪威航空公司的财务状况，扣下的金额在不断上升, 挪威航空被迫发行支付利息债券以弥补亏空。

挪威航空通讯负责人Lasse Sandaker-Nielsen表示，“为什么我们要等着收我们的收入，而信用卡收单机构和信用卡公司却可以拿着这些钱赚利息？这就是为什么航空公司真的对此感兴趣的原因：因为可以为我们提供立即获得流动资金的机会。”

挪威航空并非唯一一家为航空业开发区块链解决方案的公司。

俄罗斯的S7航空公司上个月就用区块链处理过超过100万美元的付款，用的是与阿尔法银行合作开发的私人区块链。 S7航空公司表示，区块链技术可以加快交易速度并可以消除对第三方保证的需求。售票服务商ARC在另一个区块链Blockskye上做投资，Blockskye的目标是在多方机票分销链中“提高效率、透明度和安全性”。

航空业的主要贸易集团IATA还在结算以外的领域找到了可以做区块链创新的许多成熟领域。 IATA表示，区块链技术的核心优势是提供单一信任来源的不可变数据记录，这对于跟踪行李、货物和备件以及乘客和船员身份验证都具有深远的影响。

其他如飞机融资和维护等航空子行业也可以从区块链驱动预测分析中受益。

然而，尽管整个行业对区块链的兴趣在增加，实际愿意或能够支付加密货币的乘客数量仍然很少。据说目前全球人口中不到三分之一的人拥有比特币。

因此，怎么激励大家使用加密货币支付渠道就成了挪威航空和NBX的首要任务。

Kjos-Mathisen表示，“某个时候区块链技术成熟后，使用区块链时就不会真正意识到在使用这个技术。但现在是起步，你一定会意识到......所以需要在开始时激励大家去用。然后大家开始使用它，因为他们看到方便之处。“

用比特币做到少付钱

建立牵引力的最明显方法是将使用加密货币省下的钱转给用加密货币支付的客户。他一再表示，“可以花少些钱卖票，但又赚得更多。”

提升旅行体验的智能合约也会大举推向市场。Kjos-Mathisen称AXA的航班延误和取消保险产品Fizzy是个“非常流畅”的解决方案，方案大可影响购买行为。Fizzy的做法是利用智能合约通过插入全球空中交通数据库并自动批准索赔，可以缩短接收付款所需的时间。

Kjos-Mathisen 表示，“比方说你把钱包中相当于5的东西放到智能合约里。而一个保险公司AXA打个比方说放了40。然后在代码里写上如果航班被取消，45就归你。当你降落时，资金已经在你的钱包里了......最妙的地方是，你在以太坊区块链上拥有诸如美元硬币等代币，你实际上的赔付用的是美元单位。这就使得大多数旅行者都能够理解。“

挪威航空也可能为那些使用加密货币支付的人提供更高的CashPoints（挪威航空的飞行常客计划）收益率。这个奖励计划已经通过“Trade and Fly”促销活动与NBX整合在一起，Trade and Fly”促销活动会10％的交易费用退还给拥有CashPoints账户的客户。

所有一切的目的是要弥合挪威航空的现实世界航班网络与NBX虚拟世界金融服务之间的差距。

Kjos-Mathisen最后做了总结，他表示，“NBX将成为全球性的服务，因此其中的一项策略基本上就是跟随挪威航空公司的脚步。挪威航空在欧洲是家大公司，特别是在斯堪的纳维亚半岛，但挪威航空在美国也开始变得相当大了。挪威航空南美洲当然在亚洲也有业务。因此，无论挪威航空公司在哪里，我们都会尝试为客户提供服务，因为这些客户都可以通过CashPoints受到激励。”

虽然NBX不会去拿正式银行牌照，但也“肯定”有计划推出带息钱包，分散式金融服务日益普及，利用智能合约可以发行众筹贷款，借助这样的计划可以进军此领域。

73岁的Bjrn Kjos对自己的航空公司进军加密货币世界怎么看呢？

Sandaker-Nielsen笑着说，“他认为银行和信用卡公司是下一个科达公司。” 这样的类比出自在欧洲传统航空公司废墟上建立了一个王国的人之口，我们对其不应该掉以轻心。