适合中国云消费市场的VIN已经就位

中国将成为世界上最大的云消费市场，而VIN（虚拟隐形网络）被称为搬到云上的局域网，非常适合中国的云消费市场，可以帮助企业实现远程操控、移动办公、虚拟IP应用、公有云私有化、混合云管理等功能。

至顶网CIO与CTO频道 08月05日 北京消息（文/王聪彬）：据预测，到2020年，全球物联网连接设备将超过500亿个，这也将进一步影响和改变我们的生活和工作。软件定义网络的发展将成为未来数据和连接安全的发展方向，所有与云的交互以及物联网设备和传感器所需的云边缘都将受到保护。

Netlinkz首席执行官James Tsiolis相信中国将成为世界上最大的云消费市场，而VIN（虚拟隐形网络）被称为搬到云上的局域网，非常适合中国的云消费市场，可以帮助企业实现远程操控、移动办公、虚拟IP应用、公有云私有化、混合云管理等功能。

Netlinkz首席执行官James Tsiolis

VIN的进化论

Netlinkz全球有限公司成立于2001年，总部设在澳大利亚，前身为iWebGate有限公司。其是一家提供SD-WAN解决方案、为云计算及OEM合作伙伴提供咨询服务、通过软件进行设备安全连接的通信公司。公司的目标是凭其VIN和VSP（虚拟交换机）专利技术成为全球通信网络和物联网解决方案的主要提供商。

Netlinkz产品包括VIN和VSP两部分，通过VIN创建网络，并使用VSP控制整个网络。James Tsiolis表示，Netlinkz的技术是基于软件，唯一存在的硬件是安装软件的“盒子”。

VIN是一款基于SDN技术的高科技全球智能组网软件，它摆脱了传统硬件路由器的连接方式，让黑客失去关键的可攻击点，从而建立一个虚拟隐形的数据安全传输通道。用户可以像下载应用程序一样，轻松将VIN安装在单个设备上，实现与其它设备更快、更灵活、更直接的点对点交互连接，而无需经过物理服务器。VIN被定义为搬到云上的局域网，可实现远程操控、移动办公、虚拟IP应用、公有云私有化、混合云管理等功能。

VSP允许管理员创建和管理VINs、管理VIN身份验证和设备注册、代理运行VIN peer软件的设备之间的连接、协调VIN网络。

当然未来的平台不仅仅在云上，还有不同的设备接入，所以在VIN和VSP的基础上Netlinkz正在建立下一代产品VSN。像手机、电脑可以安装软件，但像机器人、摄像头等设备很难进行软件安装，VSN技术通过智能盒子提供一个隐秘的安全机制，智能盒子可以将各种终端连接到云上处理，VSN产品安全且高效，可以满足低延迟，高吞吐，成本只有传统光纤网络的三分之一。

James Tsiolis指出，智能盒子也是Netlinkz的二代产品，未来的目标则是在芯片上构建VSN，所以VSN将会在5G上发挥更大的作用，这也是第三代产品。

中国市场加速度

Netlinkz进入中国市场还要从2018年与江苏无锡电信开展试点项目说起，其向中国电信200多家企业客户销售4万个VIN，目前已经进入大规模推广的第二阶段，正是这一次的合作也让James Tsiolis看到中国市场的潜力。

马不停蹄，在2019年3月，Netlinkz与软通动力（iSoftStone）签署战略协议，达成合作共推VIN软件。双方在软通动力北京工厂建立物联网实验室，NetLinkz将向实验室移交关键源代码，由软通动力提供相关技术支持，开发满足中国客户需求的产品。

目前北京支持的VIN和VSP已经开始销售，在James Tsiolis看来最初在中国VIN还只是VPN的替代，但随着北京物联网实验室与ISS进行产品开发，也将推出基于Android和iOS的产品，而第三代产品已将与OEM合作可以嵌入到各种设备上。

Netlinkz看到重软通动力强大的工程师资源，可以帮助Netlinkz的产品进行扩展，因为不同于澳大利亚在中国最大的挑战就是规模，因为要连接更多的设备，这也是软通动力能够正在帮助解决的问题。

据了解，Netlinkz还帮助每年生产先进救生艇超1200余艘的江苏佼燕船舶设备有限公司搭建私密资料共享平台实现了生产资料在各部门间快速、安全共享，它企业在外人员无需返回办公室，即可远程访问公司服务器、自如下载和修改生产资料，从根本上解决了企业难题。

同时Netlinkz的产品也进入了AWS Marketplace，James Tsiolis说，这还只是合作的第一步，未来所有的VSN和VSN light都将进入AWS Marketplace，成为其上第一批只提供云服务的软件提供商。