美国职业棒球大联盟计划进一步建设联网设施体系

体育行业一直担心赛事受众规模萎缩，因此对技术的需求正在快速增长，旨在增强体验并让支持者们更积极地参与到观看与讨论当中。

至顶网CIO与CTO频道 08月02日 编译：数字技术不仅将体育推向分析与效能的新境界，同时也改变了粉丝消费与体验匹配的新方式。

体育行业一直担心赛事受众规模萎缩，因此对技术的需求正在快速增长，旨在增强体验并让支持者们更积极地参与到观看与讨论当中。

这一领域的先行者当数美国职业棒球大联盟（MLB），其近年来引入的数字平台能够帮助球迷们轻松跟进每一场比赛中的每一个精彩细节。

通过与数据中心提供商Flexential公司开展合作，MLB得以引入最先进的基础设施，用以支持并扩展其数字产品平台。

MLB计划利用Flexential的丹佛-恩格尔伍德数据中心补充其东海岸设施，提供更快的服务连接、增强实时数据传输、降低延迟并确保联盟中的30支俱乐部都拥有良好的基础设施资源。

随着数字连接逐步成为日常生活中最重要的组成部分，预计到2020年全世界将部署约200亿台联网设备。敏锐的MLB当然也意识到这一扩展方向的重大意义。

MLB基础设施高级副总裁Truman Boyes表示：

“每一个人都在消费流媒体内容，其已经渗透到我们消费者生活中的各个层面。

我们现在拥有大量联网设备，能够收集到大量统计信息或直播内容。

我们可以在家中通过移动设备观看内容，如今电视、流媒体设备、iPad以及手机都拥有可观的使用量占比。因此，我们必须充分利用这一趋势。”

美国职业棒球大联盟使用Flexential公司恩格尔伍德数据中心

随着MLB迅速扩展其全球市场，数字支持与边缘计算开始成为其达成目标的必要手段。

波士顿红袜队与纽约洋基队在最近伦敦赛中的火爆场面已经证明了这一点，两场比赛共吸引到11万8718名球迷前往观看。

MLB伦敦赛的社交媒体频道获得1395万次观看，MLB AT Bat应用在欧洲的下载量激增208%，MLB.com网站的英国用户数亦上涨136%。这不仅证明了业务增长的潜力，同时也表明体育组织需要强大的数字基础设施以处理新增需求。

目前的挑战，是让这项运动能够充分激发起新观众的兴趣。Boyes敏锐地意识到，技术在这方面同样能够发挥重要作用。

他表示，“我们确实见证了可观的受众规模增长，这是因为我们正在吸引来自其他市场的棒球观众，主要是美国其他地区、亚洲以及欧洲的观众。”

“这无疑为我们的数字平台带来了新的机遇，但同时也带来了新的挑战。”

在纽约洋基队在伦敦体育场迎战波士顿红袜队之后，MLB在欧洲吸引到更多新的受众

目前，Flexential公司的基础设施已经覆盖21个市场，包括40座高度冗余且拥有充裕连接资源的数据中心。

MLB与Flexential的下一步计划是提供更多视频服务，Boyes对此举所带来的无限可能性感到兴奋不已。

他指出：“视频质量正在不断提高，因此我们开始转向高清流媒体领域。随着我们输出质量的不断提升，我们自然也需要更多连接通道与更高的传输带宽，而Flexential能够为我们提供更丰富的设施资源。”

Flexential公司CEO Chris Downie

Flexential公司CEO Chris Downie解释了技术发展如何使该公司在向粉丝及客户提供信息方面发挥更加重要的作用。

他表示，“如今，用户正在以高度动态的方式进行内容消费。因此，我们工作中的一项重点就是确保在提供基础设施以满足此类需求之外，还要将内容高效交付给消费者。”

对Flexential来说，另一项关键目标则是到2026年将可持续能源的占比由目前的30%左右提升至约50%。

虽然已经在这方面取得重大进步，但Downie希望在接下来的发展中更上一层楼。

他总结道，“这对我们来说非常重要，不仅是为了提高效率，同时也是为了满足客户的愿望。我们一直在寻求改进方法，让我们使用的能源类型与电力总量处于更理想的状态。这是一项复杂的工作，但我们很清楚自己必须实现这一点，这也是我们价值主张中的一大组成部分。”