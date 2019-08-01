AWS帮助builder让云从想法变为事实

builder的文化一直是AWS所推崇的，AWS希望每一个人都能够成为创建者，在AWS全球技术峰会（北京站）上Build On的字样也是随处可见，AWS希望帮助builder来创建，让云不再是一个想法，而变成事实。

至顶网CIO与CTO频道 08月01日 北京消息：builder的文化一直是AWS所推崇的，AWS希望每一个人都能够成为创建者，在AWS全球技术峰会（北京站）上Build On的字样也是随处可见，AWS希望帮助builder来创建，让云不再是一个想法，而变成事实。

亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）常说，过去20年亚马逊的成功是因为我们坚持客户至上、持续创新、放眼未来。亚马逊2019年第二季度财报显示，AWS销售额从去年同期的240亿美元增长到330亿美元，同比增长37%。

AWS全球副总裁及大中华区执行董事张文翊用技术领导者的云、注重安全和隐私的云、覆盖全球的云、全球最佳商业实践的云、Day 1赋能行业Builder的云五个关键词解释了AWS的领先优势。

AWS全球副总裁及大中华区执行董事张文翊

技术领导者的云

在2018年AWS推出了1957项新的服务和功能，平均每天就有5个新功能或服务上线。同时，AWS的基础设施也会不断地引入新技术，通过先进的架构设计，在稳定性、可靠性、安全性、资源利用效率等方面保持领先。

注重安全和隐私的云

AWS有两个先进的安全理念：一是客户拥有和控制数据的理念。AWS一直坚持由客户来控制自己的数据，并且提供了复杂的技术和物理措施来防止未经授权的访问；二是安全责任共担模型。AWS负责主机操作系统、虚拟化层、物理基础设施的安全，客户负责上层操作系统以及相关应用程序的安全，负责配置AWS提供的安全组防火墙。通过安全责任共担，就能够集合多方面的力量，共同应对云安全威胁。AWS也拥有比别人更多的第三方安全与合规认证，拥有更多第三方安全合作伙伴为客户提供安全解决方案。

覆盖全球的云

AWS在全球 22 个地理区域内运营着 69个可用区，并宣布计划增加开普敦、雅加达和米兰这三个区域。今年4月你够了香港区域，与AWS全球基础设施直接相连，可以提供更低的时延，为中国企业走向世界发挥更好的桥梁作用。

全球最佳商业实践的云

亚马逊是AWS的重要客户，亚马逊的全球零售、自动化物流、视频、音乐、游戏、移动应用、AI语音助手Alexa、无人商店，都是所在行业的领导者。同时，AWS的客户数量、行业类型、应用类型、规模分布、地理及文化分布，都是最，AWS可以更多地得到不同客户的反馈。这样，AWS可以将全球的最佳实践，跟中国的国情相结合，跟AWS的本地合作伙伴一起，去定义最适合这些行业的中国最佳实践。

Day 1赋能行业Builder的云

云计算一定要专业化分工，AWS的核心能力是技术和产品创新力，AWS是云服务的builder，合作伙伴是行业应用的builder。这样，AWS能做到扬长补短，集合整个生态的力量，更好地服务客户。

西云数据CEO王辉表示，AWS中国（宁夏）区域已经开通了3个可用区，从上线以来数据中心规模增大一倍，送风系统能耗降低50%，100%达到AWS的SLA（服务等级协议）。

北京光环新网科技股份有限公司总裁杨宇航谈到了五大支撑，包括，业务支撑：构建、销售、云服务解决方案、交付、运营、培训、增值服务等；设施支撑：定制化数据中心满足未来发展需求，已运营中的一期和二期约有机柜3500个，规划建设中的三期和四期约有机柜2万个；网络支撑：一站式AWS专线接入，端到端按需使用；运营支撑：安全合规、一体化交付、快速部署推广；以及销售支撑：提供AWS产品咨询、实施服务，AWS授权培训等。

AWS 全球技术与开发者布道师团队副总裁伊恩·马辛哈姆（Ian Massingham）介绍了AWS中国（北京）区域和AWS中国（宁夏）区域最新推出的新服务。

AWS Key Management Service（AWS KMS）是一项托管服务，让客户可以轻松创建和控制加密密钥，以加密数据。AWS KMS使用中国国家密码主管部门认证的密码机保护客户密钥的安全。客户可以通过控制密钥的使用和管理，去访问在各种AWS服务中、以及客户自己的应用程序中的加密数据。

AWS IoT Greengrass可将 AWS 服务无缝扩展至边缘设备，因此可以在本地操作其生成的数据，同时仍可将云用于管理、分析和持久存储。借助 AWS IoT Greengrass，连接的设备可以运行 AWS Lambda 函数、基于机器学习模型执行预测，保持设备数据同步以及与其他设备安全通信，甚至在没有连接互联网的情况下也可实现这些功能。

Amazon Aurora Serverless是一种针对Amazon Aurora（MySQL 兼容版和 PostgreSQL 兼容版）的按需自动扩展配置，其中，数据库将根据您的应用程序需求来自动启动、关闭以及扩展或缩减。它让您可以在云中运行数据库，而无需管理任何数据库实例。它是一种简单且更具成本效益的选择，适用于不频发的、间歇性的或不可预测的工作负载。