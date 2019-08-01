Gartner：CDO 4.0时代将转向以产品为核心

根据Gartner Research Board称，随着企业越来越多地使用数据和分析（D＆A），首席数据官（CDO）的思维方式需要从关注数据和分析的项目与计划转向推动以产品为中心。

至顶网CIO与CTO频道 08月01日 编译：根据Gartner Research Board称，随着企业越来越多地使用数据和分析（D＆A），首席数据官（CDO）的思维方式需要从关注数据和分析的项目与计划转向推动以产品为中心。

Gartner Research Board副总裁兼项目总监Mario Faria表示：“我们相信这将是一种新型领导者的崛起——CDO 4.0。CDO 1.0专注于数据管理；CDO 2.0开始采用分析；CDO 3.0引领并参与了数字化转型；CDO 4.0则专注于产品、管理盈亏，而不仅仅是负责推动数据和分析的项目与计划。”

传统上看，技术投资的结构是持续的“经营业务”成本和独立的资本项目组合，这些项目具有明确的开始和结束。但是，企业组织现在开始围绕一系列持久的产品线进行资金调整、资源开发以及持续管理支持。Gartner预计，今年将有72％的企业组织使用这种产品模型。

Faria表示：“对以产品为中心的企业组织来说，要变革就必须关注那些有创新空间的业务领域，例如支持新的商业模式。以产品为中心的方法让企业组织可以更容易地进行快速创新和迭代，因为他们把关注点放在了用户体验、不断变化的需求以及战略差异化上。”

要成为一家以产品为中心的数据分析企业组织，就要求具备新的技能组合、角色、投资模式和良好的文化。Gartner Research Board认为，成为以产品为中心的CDO需要以下三个步骤：

首先考虑平台

当CDO负责打造一款产品的时候，应该首先规划数据和分析平台，然后确定发布计划和路线图。在这些关键步骤之后，CDO可以组建一个团队来实现交付周期。Faria表示，CDO必须首先考虑数据，然后是用户案例，特别是有Facebook、亚马逊、谷歌和苹果等领先的数据分析企业的引领。他说，这些企业已经建立了成功的平台进行数据捕获和分析使用，并在多个版本发布之间实现更快的生命周期。

“尽管规模和范围因公司、成熟度和投资水平而异，但大多数数据和分析领导企业认为，数据和分析平台在他们未来发展中将发挥重要作用。”

改变投资模式

CDO们应该与企业组织内的其他高管合作，以适应或者改变其业务目前的投资模式。单独为一个区域或者一个团队服务不再是具有可扩展性的模式，CDO们应该寻求在整个企业中扩大这种平台的使用。

在产品线管理模式中，产品线基于其支持的业务能力获得资金。通用或者共享的能力（例如基础设施、技术、数据和分析）则是基于其产品线的预期和需求获得资金的。

使用经过验证的产品管理方法

CIO和其他跨职能高管以及业务部门负责人必须为产品管理推动企业增长和规模方面的重要性定下基调。角色定义对所有利益相关者都是明确的，这一点至关重要。角色定义的基础是愿景、目标、范围和指标——特别是衡量那些转型为以客户为中心的创新方法的指标。

Faria表示：“并非所有CDO都能够从以项目为中心转变为以产品为中心。那些能够利用具有各种隐藏细节的运营模式实现业务目标，专注于更好地更具可扩展性地使用数据资产的CDO将最终取得成功。”