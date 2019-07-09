触宝：云让我们的迭代速度更快 这也是打造最成功公司的秘诀

触宝业务的全球化对IT架构带来的挑战也是不言而喻的，而云让产品迭代的速度更快，是打造最成功公司的一个秘诀。

至顶网CIO与应用频道 07月09日 人物访谈（文/王聪彬）：业务突破点在哪儿？是创业企业每天都在思考的问题。创业充满了太多的不确定性，很多事情都不能预先部署，所以在内容、算法、体验等多方面实现突破，才能打造出优秀的产品。

触宝是一家以技术驱动的公司，出海多年积淀的大数据运算能力和人工智能技术研发积累，为信息流产品业务体系搭建、商业化变现等构建了核心底层支撑。触宝CTO王健表示，我们使用大数据技术将优质的内容推送给用户、使用AI技术让输入法更加智能。

触宝业务的全球化对IT架构带来的挑战也是不言而喻的，而云让产品迭代的速度更快，是打造最成功公司的一个秘诀。

触宝CTO王健

向全球内容分发平台转型

触宝（CooTek）成立于2008年，是一家定位全球市场，通过大数据和人工智能为全球用户提供个性化内容服务的移动互联网公司，2018年9月28日于纽交所正式挂牌上市（NYSE:CTK）。

触宝最早从输入法起步，到目前为止已经拥有几十款App，覆盖了运动健身、生活时尚、健康、短视频和娱乐5大领域。2019年3月，触宝全球产品月均活跃用户达2.52亿，覆盖全球超过240个国家及地区。

移动互联网的下半场，已经演变为从流量入口的争夺到用户使用时长的争夺。触宝也在硅谷构建了AI实验室和大数据研发中心，开始向内容分发转型，因为内容产品的核心竞争力是为用户精准推荐感兴趣的内容，这背后的核心就是大数据和AI技术。

触宝打造的全球内容分发平台是针对触宝自身以信息流为形态的内容系列产品推出的平台，包含发布文章/视频、内容管理、数据统计、广告投放等功能，让触宝形成了稳定的商业闭环，为触宝全球产品赋能。

触宝2018年财报显示，2018年12月，触宝内容系列产品的DAU(日均活跃用户数)为1690万，同比增长483%。DAU的扩张直接提升了内容系列产品所带来的收入，2018第四季度来自内容系列产品的收入占总收入的比例进一步提升到近70%。

顺应业务的云架构变迁

触宝的App分布在不同的领域，面对不同的用户人群，所处的发展阶段也各不相同，所以对于基础设施也就提出了完全不同的要求。

“在触宝发展的过程中，IT架构起到了非常关键的支撑作用。”王健表示，用户看到的是触宝一个个不同功能的App，但在背后需要非常复杂的后台作为支撑，像提供各种丰富的内容、大数据分析等。

从IT架构而言，触宝需要一个遍布全球的基础设施来满足业务的运营和发展，而这一切都是基于云来实现，身处上海的运维团队可以低成本的管理和维护这些遍布全球7*24小时运行的服务器。

目前触宝的IT架构已经演进到4.0阶段，1.0阶段承载了一些小规模应用；2.0阶段改造成分布式系统，更加容易实现横向扩展；3.0阶段引入了Docker技术，让业务可以在不同的区域以相同形态运行，这也让运维团队和研发团队的边界更加清晰；目前正向4.0阶段自研系统和Kubernetes架构演进。

向内容分发的转型，IT架构就从之前的数据库为核心转为大数据、AI为核心。王健认为，最大的转变是数据的循环变得更加重要，而不再是某一个技术环节。

拿来即用的云很省心

在触宝最初开拓海外市场时，业务量并不很大。但由于触宝科技与众多手机厂商和运营商的深入合作，业务的增长具有爆发性和不确定性，需要能随时满足数据量的变化，从而既能满足服务品质的保障，又能有效节约成本。

触宝当时考虑了AWS和另外一家云服务商两个选择，两个产品服务是截然不同的，触宝最终选择了AWS。现阶段，触宝对于公有云的要求则更加明确，第一是云的分布情况，第二是易部署能力，第三是技术的领先性。

“在海外触宝只采用了AWS一家云服务商，这是出于平衡的考虑。”王健说道，现在的触宝以数据为核心，所以数据的集中让内容分发更加容易，同时数据的分散也会加重数据管理和成本。

目前触宝已经采用了包括Amazon EC2、Amazon S3、Amazon RDS、Amazon EMR、Amazon CloudFront等服务。其中Amazon EC2为输入法用户提供Cloud Predict服务及其他的在线服务，同时也满足一些研发测试过程中的需求。

触宝海外服务技术架构图

王健提到，使用AWS最省心的一件事就是资源可以得到充分的保障，所有资源都是拿来即用。AWS帮助触宝缩短产品/服务的上市时间，大幅减少了从服务器采购到服务上线的周期，从原来的2-4周的周期缩短到1-2天完成。

同时，AWS提供了足够的弹性，可以根据业务量随时调整，这使得触宝科技可以在服务上线初期以较低的成本运营，而且随着业务增长的灵活调整云端资源。