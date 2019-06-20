AWS中国战略 加速服务全面落地

上海今天迎来了AWS技术峰会2019的首站，之后大会还将移师北京和深圳，预计参会总人数将超过15000人。光环新网运营的AWS中国（北京）区域及西云数据运营的AWS中国（宁夏）区域一直在加速推出新服务和新功能。

至顶网CIO与应用频道 06月20日 上海消息：上海今天迎来了AWS技术峰会2019的首站，之后大会还将移师北京和深圳，预计参会总人数将超过15000人。AWS全球副总裁、大中华区执行董事容永康一上台就展示了顾客至尚的AWS中国战略，深化行业解决方案、加强地区覆盖、加速AWS服务全面落地。

AWS全球副总裁、大中华区执行董事容永康

2019财年第一季度的财报显示，亚马逊净销售额为 597 亿美元，同比增长 17%；净利润为 35.61 亿美元，同比增长 119%。其中亚马逊AWS云计算业务营收为76.96亿美元，同比增长41%。

光环新网运营的AWS中国（北京）区域及西云数据运营的AWS中国（宁夏）区域一直在加速推出新服务和新功能。

AWS中国（北京）区域和AWS中国（宁夏）区域的客户，现已可使用AWS Key Management Service（AWS KMS）。AWS KMS是一项托管服务，让客户可以轻松创建和控制加密密钥，以加密数据。AWS KMS使用中国国家密码主管部门认证的密码机保护客户密钥的安全。客户可以通过控制密钥的使用和管理，去访问在各种AWS服务中、以及客户自己的应用程序中的加密数据。

宁夏西云数据科技有限公司首席运营官张联华表示，AWS中国宁夏区域已经开通3个可用区，并通过ISO27001和ISO9001认证，完成中国等级保护三级测评，获得可信云认证。

北京光环新网科技股份有限公司总裁杨宇航谈到了五大支撑，包括，业务支撑：构建、销售、云服务解决方案、交付、运营、培训、增值服务等；设施支撑：定制化数据中心满足未来发展需求，已运营中的一期和二期约有机柜3500个，规划建设中的三期和四期约有机柜2万个；网络支撑：一站式AWS专线接入，端到端按需使用；运营支撑：安全合规、一体化交付、快速部署推广；以及销售支撑。

目前，AWS Marketplace也已落地中国。AWS Marketplace China是一个精心严选的数字化产品目录，由宁夏西云数据科技有限公司运营。它让企业和开发者能够在其AWS中国账户中直接启用来自独立软件供应商的软件。目前，AWS Marketplace China支持免费和自有许可 (BYOL, bring your own license) 的Amazon系统映像（AMI）产品。

AWS技术峰会2019上海站同样迎来了三位客户代表，分别来自太古可口可乐、耐克、九州通。

太古可口可乐

太古可口可乐由于数字化转型的需求，开起了上云之旅。他们希望AWS可以带来业务增长、IT创新、扩展能力、降低管理成本。经过2018年一年时间，在2019年实现了All in AWS。这也带来了很多变化，例如业务需求快速响应、新技术快速应用、资源灵活扩充和调配、降低底层架构运维复杂度和风险、清晰的成本核算。

耐克

AWS为耐克带来了敏捷、快速试错、成本可见、交付效率等变化。为了应对频繁的新鞋发布，耐克从大型Cassandra集群迁移至DynamoDB，并且使用Amazon Neptune适用于社交网络的图形数据库上亿用户的友好关系。

九州通

九州通一直在贯彻FBBC战略，实现贯穿产业链、扁平渠道、精准营销，FBBC需要稳定、快捷、智能的云平台支撑。使用Amazon Aurora数据库后性能提升5倍，TCO降低50%，未来九州通也希望通过AWS将医药电商从大数据走向人工智能。

同时AWS也在不断培育生态系统，遍布大中华区19个城市、数千家APN合作伙伴、六家联合创新中心、AWS上海人工智能研究院、台湾AWS IoT Lab物联网实验室。