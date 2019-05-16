Gartner：数字业务成为中国CIO们的首要任务

根据Gartner进行的一项全球调查显示，中国有33％的CIO将数字计划作为他们首要的业务重点。

至顶网CIO与应用频道 05月16日 编译：根据Gartner进行的一项全球调查显示，中国有33％的CIO将数字计划作为他们首要的业务重点。

Gartner高级研究总监Owen Chen在上海举行的Gartner大中华区CIO峰会上表示，CIO们对数字业务的强烈关注，是因为中国大多数产业目前正在经历重塑和重新定义的重要阶段。

调查显示，有半数中国企业称他们正处于商业模式的变革过程中。

Chen表示：“传统企业正在失去低劳动力成本的竞争优势。与此同时，他们看到百度、阿里巴巴和腾讯等互联网巨头所取得的成功，并试图模仿这些互联网企业的商业模式。政府还鼓励企业通过‘互联网+’和‘中国制造2025’等倡议开展数字业务。”

调查还发现，中国的CIO们正在重新平衡他们的技术组合用于数字化转型，大多数新的资金或者额外的资金用于了数据分析、数字项目（包括数字营销）、人工智能/机器学习上。

预算紧张

平均来看，中国CIO预计2019年IT预算大约增长6.6％，是亚太平均增长率（3.5％）的2倍，是全球平均增长率（2.1％）的3倍。但是，我们需要谨慎看待这些数据，因为该调查是在中美贸易战带来主要影响和中国经济放缓之前进行的，因此2019年的实际增幅可能会低于预期。

Chen表示：“只要贸易战持续下去，就会对数字化项目相关投资产生负面影响。仍那些希望继续数字业务之旅的中国CIO们，需要减少在传统IT上的支出，从而把更多资金分配用于数字化项目上。”

数字技能短缺

另一个值得关注的原因是技能上的差距。有近一半（49％）的中国CIO表示，数字能力在深度和广度上的不足，是实现CIO目标的最大障碍。

互联网巨头的崛起，使得中国传统企业缺乏数字化相关的技能组合。百度，阿里巴巴和腾讯与传统企业之间的薪酬差距远大于世界其他地区。因此，才华横溢的毕业生和专业人士更愿意在互联网巨头那里寻求职业，而不是加入传统企业。

Chen表示：“学习新的技能和培训应该成为中国CIO们的首要任务，为了在数字业务上取得成功，数字化员工队伍必不可少。”