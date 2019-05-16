Gartner：影响中国首席信息官2019年数字化业务开展的主要因素

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的最新全球调查显示，33%的中国首席信息官将数字项目（digital initiatives）列为头等大事。

至顶网CIO与应用频道 05月16日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的最新全球调查显示，33%的中国首席信息官将数字项目（digital initiatives）列为头等大事。

数字化业务如此受人关注是因为中国的多数行业现正处于转型和重新定义的重要阶段。调查显示，一半的中国企业表示，它们正处于业务模式转型过程中。

传统企业正在失去劳动力成本低廉的竞争优势。与此同时，他们目睹了百度、阿里巴巴和腾讯等互联网公司的巨大成功，纷纷试图效仿其商业模式。此外，中国政府也鼓励各企业借势“互联网+”和“中国制造2025”等举措，开展数字化业务。

调查还发现，中国的首席信息官正在重新平衡其技术组合，迈向数字化转型，投向数据分析（data analytics）、数字项目（digital initiatives，包括数字营销）和人工智能/机器学习（artificial intelligence/machine learning）的新增或额外资金数额最大。

Gartner 2019年首席信息官议程调查（Gartner’s 2019 CIO Agenda Survey）收集了89个国家和所有主要行业的3000多名首席信息官的访问数据，其中77人来自中国。

预算紧张

平均而言，中国首席信息官预计，2019年，他们的IT预算将增长6.6%，几乎是亚太地区平均增速（3.5%）的两倍、是全球平均增速（2.1%）的三倍。然而，这些数字须谨慎对待。该调查是在贸易摩擦和中国经济增速放缓的主要影响凸显之前进行，因此，2019年的实际增幅可能低于预期。

只要贸易摩擦继续，就会对数字项目的投资产生负面影响。希望坚持数字化进程的中国首席信息官必须减少对传统IT的投入，才能加大对数字项目的投资。

数字技能短缺

另一个值得关注的问题是技能差距。近一半（49%）的中国首席信息官声称，数字技能的深度和广度不足是实现首席信息官目标的最大障碍。

中国传统企业一般缺乏数字技能，而这要归咎于其视为榜样的互联网巨头们。百度、阿里巴巴和腾讯等公司与传统企业之间的薪酬差距远远大于世界其它地区。因此，相比加入传统企业，有才华的毕业生和专业人士更有可能加入互联网巨头之一，谋求职业发展。

学习新技能和培训应该是中国首席信息官的首要任务。要想数字化业务取得成功，数字化员工必不可少。

如欲了解更多内容，Gartner的客户可以阅读报告全文《2019年首席信息官议程调查：中国视角》（2019 CIO Agenda: A China Perspective）。如需了解Gartner首席信息官议程调查结果的详情，请点击查看Gartner首席信息官议程洞察中心。

编者按

2018年4月17日至6月22日，“Gartner 2019年首席信息官议程调查”面向Gartner高管项目（Gartner Executive Program）成员和其他首席信息官在线进行。相关受访者均是整个企业或企业分支机构（如业务部门或区域）中级别最高的IT领导者（首席信息官）。样本总数为3102人，来自各个地区和行业（包括政府机构和私人企业）。