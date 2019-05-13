AmFam保险公司的数据之旅：从传统平台走向云端，学会在数据湖中“钓鱼”

只是在云中拥有了数据湖，并不意味着就能获得洞察，我们必须教会人们如何在这个数据湖中钓鱼

至顶网CIO与应用频道 05月13日 编译：American Family Insurance（AmFam）是一家美国私人互助保险公司，主要通过美国19个州的独家代理商销售保险产品，包括汽车保险、房主保险、生活保险、商业保险、农场/牧场保险等。AmFam总部位于美国威斯康辛州麦迪逊市，旗下有数家子公司，是全美排名第13位的财产/意外伤害保险集团，在全球财富500强中排名第311位，2018年集团总收入超过103亿美元。

Nishant Upadhyay在AmFam担任信息和数据管理副总裁，主要负责构建支持全公司财务、监管、运营和分析需求（包括数据科学）的数据环境；此外他还负责数据治理计划，确保数据资产的恰当使用，他的汇报人是首席信息官。如果用传统的数据攻防来描述他的职位的话，他认为自己在帮助提高整个企业数据能力的过程中，有30%的防守，有70%是进攻。

Digital Transformation Office是Upadhyay支持的项目之一，这是AmFam在2017年启动的一项内部转型计划。计划启动之后，AmFam很快意识到，如果使用传统平台是很难在该计划上取得成功的，为此需要做出改变。Upadhyay表示：“我们转型的指导原则是首席技术官Peter Settel所号召的，‘没有遗留系统，没有遗留心态’。”这是AmFam在技术和业务转型时期的一个非正式管理座右铭。Upadhyay观察到，“也许从技术主管的角度来说，这句话听起来有点奇怪，数字化转型最重要的不是云或者技术，而是人，是我们如何在企业上下实现人人都是数据分析师。”

AmFam已经着手进行了为期3年的业务和技术转型，消除了遗留的传统数据平台，并通过将所有数据资产置于云中来取代这些平台。正如Upadhyay所说，AmFam“全力上云”。对于AmFam来说，这是一次基础的转型。Upadhyay评论说：“云计算的敏捷性、弹性和灵活性为我们提供了一个平台，让我们以自己的方式管理速度、数量和种类的数据。此外，通过提供平台软件即服务，故障成本也降下来了。”

组织性转型的基础是人的转型。Upadhyay打了一个比方，“只是在云中拥有了数据湖，并不意味着就能获得洞察，我们必须教会人们如何在这个数据湖中钓鱼。”为了实现这一目标，Upadhyay和他的团队开始进行“数据素养”（Data Literacy）相关工作，帮助业务分析人员了解有哪些数据是可用的、这些数据在什么位置。他指出：“数据治理是枯燥的，但可以被作为一个重要的竞争优势。”

从报告到分析的企业文化转变

为了推进这一转型， AmFam采用了Alation提供数据目录为转型计划奠定基础。Alation为AmFam的数据素养计划提供帮助，目标是告诉任何人们如何读懂数据。Upadhyay观察到，“我们的企业文化正在从报告转型分析。”他的方法很务实，他试图为分析人员提供他们所需的工具和数据，以回答推动下一个最佳行动的最基本（但非常重要）的业务问题，例如我今天应该打电话给哪个客户，或者我今天应该完成哪些任务。

Upadhyay指出，数据素养从根本上讲就是人的转型。他解释说，理想状态下，AmFam正在进行的数据素养计划最终将涵盖AmFam所有12000名员工，他把这称之为“全民数据分析师”，突显了数据民主化这一重要主题。AmFam很明智地采取了从小规模开始的策略，从数百名员工的规模开始试行这个数据素养计划。

对于AmFam来说，人的转型主要是围绕着“我们如何工作”以及在企业上云之旅的过程中打破各种孤岛。例如，他的IT团队中有“数据解决方案工程师”（Data Solution Engineer）的角色，这是一个定义广泛的新职责，负责处理多个以前被划分为好几种职位工作内容。Upadhyay说：“我们希望从传统的解决方案交付思维，转型为收集需求、设计和架构解决方案的产品负责人角色。”之所以设置这些新的岗位，就是为了让员工在纵向和横向同步进行学习，帮助促进员工成长，留住人才。

从数据丰富型企业转型为数据驱动型企业

AmFam旗下有数家子公司，因此，与各个业务线保持紧密的合作关系至关重要。AmFam正在努力打破IT/业务壁垒，并意识到数据可以帮助他们跨越传统业务线和各种障碍。Upadhyay指出，他们的目标是让业务分析人员能够自给自足。AmFam在使用数据方面采用了统一的方法，并整合了机器学习、人工智能和运营报告，“我们致力于帮助每个人做得更好，从理算员、承销商到代理商，确保每个人都能获得相关的数据。”Upadhyay指出，AmFam雇用的3200名索赔员和理算员就是一个例子，“我们通过提供更好的信息来提高效率。”对于一家每年要处理超过100万份保险索赔的公司而言，简化基本运营报告会流程意味着会给企业带来巨大的改变，这一切都是为了能够在合适的时间获得所需的信息。

今天，AmFam正在推广自身的实践，刚刚向威斯康辛大学麦迪逊分校捐赠了2000万美元用于支持数据科学方面的培训，重点是初级研究和数据的道德使用等领域。

Upadhyay总结AmFam的使用是从一家“数据丰富型企业”转型为“数据驱动型企业。”他指出，这种转变从根本上说是思维的转变，“我们正在让数据思维成为商业思维。”他认为，技术本身并不是一个差异化因素，但是当技术与数据素养相结合的时候，就会给企业带来强大且具有变个性的结果。他总结说：“我们必须做到这一点，人人都是数据分析师。”