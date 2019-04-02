华泰人寿张毅：IT变革始于塑造共同的价值观

文化导入，培训，激发员工的主动性和创造力，在进行IT变革之前，华泰人寿做了大量铺陈工作。

至顶网CIO与应用频道 04月02日 北京消息：华泰人寿保险股份有限公司（简称“华泰人寿”）是一家全国性寿险公司。在整个行业，虽然体量和知名度上都不及平安保险、太平洋保险等行业巨头们，但在IT方面却做得颇有名气。在2018年度中保协举办的IT创新项目评比中获得多个奖项，其中互联网微服务平台获二等奖，统一前端平台、容器云平台和大数据流处理平台获三等奖。此次评选共设一等奖10个、二等奖20个、三等奖30个，能从数百个参选项目中脱颖而出，说明了华泰人寿在IT建设上的确颇有建树。

这一成绩的获得自然与华泰人寿信息技术部总经理张毅有着必然的联系。从2016年进入华泰人寿担任信息技术部总经理以来，华泰人寿就走上IT变革之路，张毅不仅力主IT部门职能的升级，重塑组织的价值观，在技术路线更是做出了重大调整，坚定地走上了开源路线，从而最大程度地为华泰人寿的业务发展提供了支持。

从价值观上导入

信息技术部门是一个技术部门，作为部门负责人自然要为部门把好技术关，但在张毅看来，技术问题并不是最紧迫。张毅认为，在开源这条路上要走得稳，首先需要整个组织形成共同的价值观，这涉及两个方面：一个是关于IT部门职能，另一个是关于技术。

“IT部门要改变传统的业务部门提出和确认需求、IT部门配合支持的模式。企业业务发展需求同样也是IT部门的责任，信息化社会中的IT职能应该努力做到启发、引导和预测业务发展的方向和需求，与业务发展携手共进，互促共荣。”张毅说。

华泰人寿信息技术部总经理张毅

而在实际工作过程中，张毅甚至更激进，他希望IT部门不只是业务背后的推动者，最好能做到牵引业务的发展，这样才能更好地展现IT价值。他解释说，这并不是说IT部门可以盲目牵引，IT本质上还是在金融行业里与业务相互配合，创新也得基于业务，否则也就只是无源之水。没有业务需求，所有的投入研发或者项目也不复存在了。

而在技术方面，张毅强调的是，给员工培养一种“人人为我，我为人人”的技术价值观。这是一句经常在开源社区被引用的话，但张毅强调说，“不是有了开源技术才有这个说法，而是开源技术因为符合这个价值观才流行开来的。”张毅说。

他表示，在开源社区，代码开源，自由使用，可以充分实现“人人为我，我为人人”。张毅也是认同这一点到认同开源，并在华泰人寿大力推动开源的使用。而实际上，社区广泛活跃的技术已经被现实证明是最具活力和前途的技术。

为了推动开源的普及，华泰人寿还在组织架构方面进行了一些变革，从而为开源的使用进一步铺平了道路。

“每个企业有不同的组织架构，如果价值观和思维视角都发生变化，一定要做组织变革，组织变化配合思想变化。”张毅说。

以前，华泰人寿的组织架构是与业务系统配合，比如A系统是A小组，B系统是B小组，现在则是按照业务流程来划分，分为需求、开发、数据、运维等不同的团队。值得注意的是，尽管走上了开源道路，但华泰人寿还是坚持中心化，而不是去中心化。各种制度由这个中心来强力推动，提交的代码、规范由这个中心来审核。

组织架构另外一个值得注意的变化是IT部门开始进行全面预算管理。“IT部门光管IT不行，还要管钱、人、物，否则很难成功。今天我们有自己的预算体系，我们自己做的预算表格和财务预算表格不一。”张毅表示。

让年轻人有梦想、挑担子

价值观的建立为华泰人寿推行开源体系奠定了文化基础，接下来重要的一点是要让IT人认可、认同开源，并自愿地参与到开源。在张毅看来，很多IT人是愿意接受开源的，这并不难。

“因为一个企业如果把很多预算投入商业软件，对IT部门人员而言是有天花板的，甚至对企业也是有天花板的，而开源则不是。”张毅说。

张毅解释说，商业软件是闭源的，它有自己的支撑体系或者商业体系。公司一旦采购了商用软件，在商用软件这个体系下，企业就像被套在一个玻璃罩子里的生物，好处是这个罩子可以保护他，而对它本身来讲，也突不出去。开源就反过来了，开源没有天花板，没有四周的围墙、也没有障碍。

“企业投资开源本质是投人，不是投的软件和技术。正因为如此，IT部门的人都知道，公司的千斤重担压在自己的肩膀上。而且，自己与做开源的公司一样，大家都是站在同一起跑线上，所有的代码是开放的，谁更努力谁的位置就更高、懂的更多。这对个人的职业生涯是有很重要的影响的。”张毅表示。

实际上，与商用软件相比，开源更容易形成个人在某个领域的声誉，也有利于评估个人在某个领域的声誉，对个人的职业发展有很大帮助。由于这一点，开源吸引力越来越多人的参与，特别是年轻人，而在华泰人寿也正是有这样一批年轻人迅速成长，并很快成为开源技术骨干。

“不少人是有自己的梦想的。对于我们内部的人，我们要给他们一个梦想，让他们自发、自愿地去做；同时，如果创造一个有梦想的圈子，用户也会愿意加入。有了梦想的激励，员工们就会更主动地参与到开源中来。”张毅说。

让个人和团队快速成长

让人认同开源文化并积极投身其中只是迈出了开源的一小步。实际上，与开箱即用的商用软件相比，开源对员工能力的要求要高得多，建立一个高水平的团队是非常必要的。为此，张毅也没少花心思。比如，华泰人寿信息技术部在招人上就有不同的观点。

今天，华泰人寿信息技术部的新入职员工主要来自986和211大学新毕业大学生，起点高，但在开源技术上接近于小白。为什么不招一些进来就可用的技术人员？对此张毅有自己的考虑。

“走上开源这条路是很辛苦的，必须不断学习。开源技术演进更新快，主要靠员工自学。面对新知识，基本素质好、学习能力强的新人和一个有经验的员工掌握起来差距不大，但成本却低了很多。而且，新员工可能更愿意吃苦学习。”张毅说。

当然，校招员工的入职也对后期的培养和培训提出更高的挑战。为此，张毅制订了一套独特的培训制度：新人按照项目经理来培养，正式员工按照部门负责人培养。换而言之，刚毕业转正的新人就按项目经理的要求来要求他；对于团队负责人，部门预算和政策向他开放，他能看到整个部门的预算、工作计划和全部内容。另外，与很多公司设计的是“以老带新”的新人成长路径不同，在华泰人寿实现的是老人新项目、新人老项目。

“我愿意让新毕业的人首先接触接触老技术平台，新人入司的第一件事是先看老的平台是什么状况。我更喜欢让老人担当新的技术平台的项目经理，主要是规划管理管控，但是执行的是新人。”张毅解释说。

同时，要懂得借力合作伙伴。华泰人寿与红帽建立了非常紧密的合作伙伴关系。这样，在遇到问题的时候红帽也可以提供很大帮助。

“对于平台级的、基础性而且是关键的部分，我们自己不行，需要像红帽这样的厂商的技术支持。而对于一些上层的、非关键的、对外提供服务的（比如数据服务），我们就鼓励员工大胆尝试。”张毅表示。

华泰人寿正是依靠这样一只有自己打造的IT团队，在开源方面走出一条成功之路，今天，华泰人寿建立了一个全面的基于Docker+K8s的容器云平台，华泰人寿超过一半的应用系统运行在容器云平台之上，包括个险核心出单系统和华泰渠道管理系统等，而且平台采用了微服务架构，这为后期应用的快速开发和迭代，为华泰人寿今后的业务开展打下了一个很好的基础，也让华泰人寿应对更为凶险的互联网金融市场的冲击时有了更为从容的空间。

IT变革为业务赋能，在华泰人寿得到了很好的诠释。