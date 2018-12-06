全年盘点：2018年最炙手可热的10家加密货币初创公司

加密货币的市场规模预计将从2019年的10.3亿美元每年增长6.18％达到2024年的14亿美元，这主要受到了分布式记账技术的透明度、发展中国家的高汇款额、跨境汇款的高成本、货币监管的波动以及风险投资的增长等多个因素的推动。

至顶网CIO与应用频道 12月06日 编译：研究公司MarketsandMarkets表示，加密货币的市场规模预计将从2019年的10.3亿美元每年增长6.18％达到2024年的14亿美元，这主要受到了分布式记账技术的透明度、发展中国家的高汇款额、跨境汇款的高成本、货币监管的波动以及风险投资的增长等多个因素的推动。

下面就让我们来看看这10家在2017年或2018年成立的加密货币初创公司，他们因为新获得的资金、关键产品增强或更新脱颖而出，其中四家初创公司位于美国，三家位于美洲其他地区，三家位于欧洲或者亚洲。

这些初创公司正致力于解决与加密货币相关的挑战，例如获得短期和杠杆令牌、为每个用户创建独有的代币、托管区块链和加密货币参考资料，以及为数字资产提供交易平台。

以下是这10家最炙手可热的加密货币初创公司在今年让自己成为对客户不可或缺的一员所做的努力。

BitMart

创始人、首席执行官：Sheldon Xia

BitMart成立于2017年9月，在今年1月的A轮融资中获得了1000万美元。这家位于开曼群岛的初创公司旨在提供多元化的系统功能，如现货交易、期货合约交易、场外交易、全网交易和分散交易，以满足广大投资者的不同需求。

BitMart在3月15日推出了全球整合的数字资产交易平台，并期望这一独特的全网交易模式将有效地匹配全球其他主要交易所的市场深度，同时提供更高的流动性。

BitMart在7月发布了一个社区上市市场，允许一些项目从支持者那里获得BitMart加密货币形式的投资，这让一些刚刚走出ICO阶段的项目有可能在发展早期阶段在主要交易所上市，从而刺激区块链技术的增长和创新。

Cobo

首席执行官、联合创始人：Discus Fish

Cobo在10月宣布在由DHVC和Wu Capital领投的A轮融资中获得了1300万美元，用于支持该公司产品线的全球扩张。

Cobo的旗舰产品Cobo Wallet是一种多资产加密货币软件钱包，可让用户通过Proof of Stake（PoS）挖掘奖励，从而安全地增加他们的加密货币。Cobo称，这些赌注池利用PoS共识机制提供了更高几率以在区块链上对交易进行验证。

另外一款产品Cobo Vault能够可靠地保护加密货币免受数字安全漏洞的攻击，同时利用独一无二的功能来防止物理篡改。该产品还包括第二级硬件安全性，如果威胁行为者试图强行打开试图进行电路黑客攻击的话，它会立即触发自毁机制，擦除所有存储的私钥和数据。

dYdX

创始人：Antonio Juliano

dYdX成立于2017年9月，旨在在加密资产上提供开放、高效和安全的金融产品。这家位于旧金山的初创公司最近推出了Margin Trading Protocol和expo，一款让用户可以获得短期和杠杆代币的应用。

今年10月，dYdX在由a16z crypto和Polychain Capital领投A轮融资中获得了1000万美元，以帮助衍生品和保证金交易成为新兴分散金融体系的核心组成部分。

dYdX计划使用这笔资本继续为expo和Margin Trading Protocol增加新的资产和功能，以及为包括期权在内的其他金融产品构建新的协议。此外，dYdX计划与合作伙伴合作，发展去中心化的保证金交易和衍生品，并设计符合法规的方法来构建去中心化的金融产品。

Finhaven

首席执行官：DH Kim

Finhaven成立于2017年，在3月的种子轮融资中获得了来自Medici Investments的100万美元，以推出利用以太坊区块链创建代币化证券的股票和债券发行平台。

Finhaven是建立在以太坊区块链之上，用于发行安全代币、安全投资组合钱包以及提供交易记录的审计层，Finhaven可以为每个发行人创建一个唯一代币。比特币区块链为Finhaven的汇款层提供支持，投资者将比特币作为投资回报。

今年9月，这家位于不列颠哥伦比亚省温哥华的初创公司在由Dunamu＆Partners领投的A轮融资中获得了513万美元，以进一步促进Finhaven的产品和业务发展，推动资本市场的创新。2个月后，Finhaven同意与商业处理服务White Wallet合作，以探索业务发展的机会。

Harbor

首席执行官：Joshua Stein

今年4月，Harbor在由Founders Fund领投的新一轮融资中获得了2800万美元，用于重新设计采用区块链技术的私人证券。据Harbour称，预计这轮融资将有助于迎来新一轮由房地产、公司股权、投资基金和工艺品等现实资产支持的代币化证券热潮。

受监管的代币是Harbor合规协议的核心组成部分，它会检查每笔交易并且只有在符合特定产品适用规则时才允许交易发生，规则可涵盖限制总投资者数量以及仅允许特定类型的投资者或实施持有期限等范围。

Harbour成立于2017年9月，目前已经在三轮外部融资中筹集了4000多万美元资金。今年夏天，这家位于旧金山的初创公司开始为证券发行人和许可代理-交易者提供第一个将完全合规的代币化证券推向市场的平台。

Mars Finance

创始人：Fred Wang

Mars Finance成立于今年2月，主要为区块链和加密货币参考资料、细分市场和在线区块链社区提供免费的、可公开访问的托管服务。

4个月后，这家位于北京的初创公司宣布，已经在由Ceyuan Ventures和Huobi Global Ecosystem Fund领投的A轮融资中获得了5130万美元，以帮助Mars Finance成为全球可访问的区块链信息服务平台。

Mars Finance在8月首次在美国举办活动，向美国市场和美国投资者展示了许多中国顶尖的区块链和加密货币项目、开发者和思想领袖，促进两个市场项目和领导者之间的合作。Mars Finance在10月份发布了Mars Finance美国版，成为真正的国际化区块链服务平台。

NovaDAX

NovaGlobal SEA负责人：James Chan

NovaDAX为客户提供一种安全、方便、快捷的方式来购买、销售和存储比特币和以太币等加密货币资产。通过使用钱包，客户能够以最安全的方式发送、接收和存储加密货币资产，让客户能够即时地在全球范围内购买和售卖加密货币资产。

NovaDAX是在9月底于巴西发布的，并准备在欧盟、美国、日本和东南亚陆续发布。NovaDAX成立于今年3月，在A轮融资中从全球领先的技术公司Abakus那里获得了2000万美元。

Nova旨在建立一个金融生态系统，为数十亿全球客户提供加密资产管理、加密资产交易和加密信用额度。该公司还计划开发自己的公共链，以保护用户隐私，让虚拟银行账户开户更容易，还可以根据用户的数据记录申请加密信用卡。

Radar Relay

首席执行官：Alan Curtis

Radar Relay成立于2017年，在6月开始走出测试阶段，推出了一个去中心化的交易平台，显着改善了为客户提供的全球可访问性、安全性和可用性。此外Radar Relay还改善了用户加入的过程，推出了一个直观的工具可以引导用户完成将钱包连接到平台并启用代币进行交易的过程。

8月，这家位于丹佛的初创公司在由Blockchain Capital领投的A轮融资中获得1000万美元，以支持新产品研发、战略招聘和平台全球扩张。

10月，Radar Relay成为第一家提供先进交易选择的公司，让用户能够通过一种从以太坊代币中抽象出来的代币化做空来对冲投资组合风险的能力。Radar Relay表示，这让用户可以在保留资产管理的同时实现业务多样化，从而为加密货币提供更高的可访问性。

Saga Foundation

创始人：Ido Sadeh Man

Saga Foundation成立于2017年，在3月由lool Ventures、Mangrove Capital Partners和Lightspeed Venture Partners领投的种子轮融资中获得了3000万美元。

这家位于瑞士楚格的初创公司正在寻求创建首个非匿名的基于区块链的数字货币，并采用波可控的波动机制。Saga Foundation表示，这些特点意在为货币成为价值储藏和交换媒介奠定基础。

Saga旨在解决政策制者、监管机构和市场参与者对这种匿名性、缺乏潜在价值和高波动性的加密货币所持的担忧。通过要求持有人满足客户资格和反洗钱要求，Saga Foundation能够解决与参与者问责制相关的问题。

Terra

联合创始人：Daniel Shin

Terra成立于1月，8月份在由全球六大加密货币交易中四家投资部门所领投的种子轮融资中获得3200万美元，以启动公司打造下一代数字货币的愿景。

这家位于新加坡的初创公司旨在通过创建价格稳定的加密货币来克服大规模采用数字货币的主要障碍，这种加密货币可以很容易地用于Terra的区块链支付工具。Terra表示，其进入市场的策略利用了电子商务平台庞大且不断增长的交易量。

Terra的协议通过算法扩展和收缩供应来确保价格稳定，同时Terra的Stability Reserve以区中心化的方式确保了偿付能力，保护其免受其他货币所面临的投机和监管风险。Terra表示，希望通过低交易费用和无缝体验来实现在杂货店就能用加密货币支付的目标。