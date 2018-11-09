Gartner公布十大战略物联网技术和趋势

Gartner今天强调了最重要的几大战略物联网（IoT）技术趋势，并称这些趋势将推动2018年至2023年期间的数字业务创新。

至顶网CIO与应用频道 11月09日 编译：Gartner今天强调了最重要的几大战略物联网（IoT）技术趋势，并称这些趋势将推动2018年至2023年期间的数字业务创新。

Gartner研究副总裁Nick Jones表示：“物联网将继续为未来十年的数字业务创新提供新的机遇，其中很多创新将通过新技术或改进技术实现。那些掌握了创新物联网趋势的CIO们才有机会在其业务中领导数字化创新。”

此外，CIO们应该确保他们拥有必要的技能和合作伙伴，以支持关键的新兴物联网趋势和技术，因为到2023年CIO们负责的端点数量将是今年的3倍多。

Gartner列出了10项最具战略意义的物联网技术和趋势，这些技术和趋势将实现新的收入流和业务模式，以及新的体验和关系：

趋势1：人工智能（AI）

Gartner预测，到2019年使用中的联网事物将达到142亿个，到2021年将达到250亿个，这都会产生海量的数据。Jones说：“数据是物联网的动力，推动着企业组织从中获取洞察以实现长期成功。人工智能将被应用于广泛的物联网信息中，包括视频、静止图像、语音、网络流量活动和传感器数据等。”

人工智能的技术前景非常复杂，并将持续到2023年，很多IT厂商都在加大对人工智能的投入，人工智能共存的变体、新的基于人工智能的工具和服务不断涌现。尽管存在这种复杂性，但在各种物联网情况下，人工智能将有可能实现良好的效果。因此，CIO们必须建立一个拥有相关工具和技能的组织，以便在物联网战略中充分利用人工智能。

趋势2：社会、法律和道德物联网

随着物联网的成熟和更广泛的部署，各种社会、法律和道德问题的重要性日益突显，其中包括数据的所有权，从中推演的数据；算法偏差；隐私；遵守通用数据保护法规（GDPR）等法规。

Jones表示：“成功部署一套物联网解决方案，要求不仅在技术上是有效的，而且从社会角度来说也是可以接受的。”因此，CIO们必须在这方面教育自己和教育员工，并考虑组建道德委员会等组织来审查企业的战略。CIO们还应该考虑让外部咨询公司来审查关键算法和人工智能系统，以找出可能存在的偏见。”

趋势3：信息经济和数据经纪

去年Gartner对物联网项目的调查显示，有35％的受访者正在售卖或计划售卖其产品和服务收集来的数据。信息经济理论进一步推动了数据的变现，把数据作为一项战略业务资产，计入到公司账户中。到2023年，物联网数据的购买和售卖将成为很多物联网系统的一个重要组成部分。CIO们必须让他们的组织了解与数据经纪相关的风险和机会，以便制定该领域所需的IT政策，并为企业组织的其他部门提供建议。

趋势4：从智能边缘到智能网格的转变

物联网领域正在上演着从集中式和云端到边缘架构的转移。然而，这并不是终点，因为与边缘架构相关的各种层将会演变为更加非结构化的架构，其中包含以动态网格形式连接的各种“物”和服务。这些网状架构将实现更灵活、更智能、响应更快的物联网系统，但通常也会带来额外的复杂性。CIO们必须为网状架构给IT基础设施、技能和采购所带来的影响做好准备。

趋势5：物联网治理

随着物联网的不断扩展，对物联网项目相关信息的创建、存储、使用和删除过程中确保适当行为治理框架的需求也将变得越来越重要。治理范围从简单的技术任务（例如设备审计和固件更新）到更复杂的问题（例如设备控制和生成信息的使用）。CIO们必须承担起教育组织治理问题的角色，并在某些情况下致力于通过员工和技术来解决治理问题。

趋势6：传感器创新

传感器市场将持续发展至2023年。新的传感器将能够检测更广泛的情况和事件，电流传感器的价格下降，以更加经济实惠或将以新的打包方式支持新的应用，将会出现新的算法以帮助从当前传感器技术中推断出更多信息。CIO们应该确保自己的团队时时关注传感器方面的创新，以发现那些可能有助于新机会和业务创新的技术。

趋势7：可信的硬件和操作系统

Gartner调查总是发现，对于那些部署物联网系统的企业组织来说，安全是最重要的技术问题，这是因为企业组织通常无法控制物联网项目中使用的软件和硬件的来源和性质。“然而到了2023年，我们将会看到软硬结合的部署能够共同打造出更加可信的、更加安全的物联网系统。我们建议CIO与CSO合作，确保相关员工参与审查涉及采购物联网设备和嵌入式操作系统的任何决策过程中。”

趋势8：物联网用户新体验

物联网用户体验（UX）涵盖了广泛的技术和设计技巧，受四个因素驱动：新传感器、新算法、新体验架构和背景、以及社会意识体验。随着与没有屏幕和键盘的事物发生越来越多的交互，如果用户体验设计者想要打造减少摩擦、锁定用户、鼓励使用和保留用户的出色用户体验的话，他们就应该使用新技术并采用新的视角。

趋势9：芯片创新

Jones说：“目前，大多数物联网端点设备是的是传统处理器芯片，低功耗ARM架构特别受欢迎。然而，传统的指令集和内存架构并不适合端点需要执行的所有任务，例如深度神经网络（DNN）的性能往往会受到内存带宽的限制，而不是处理能力的限制。”

预计到2023年新的专用芯片将降低运行DNN所需的功耗，在低功耗物联网端点中实现新的边缘架构和嵌入式DNN功能。这将为新功能提供支持，例如与传感器集成的数据分析，以及低成本电池供电设备中的语音识别功能。建议CIO们关注这一趋势，因为支持嵌入式AI等功能的芯片将使企业组织能够创建高度创新的产品和服务。

趋势第10：用于物联网的新无线网络技术

物联网网络涉及到平衡一系列要求，例如端点成本、功耗、带宽、延迟、连接密度、运营成本、服务质量和范围。没有一种网络技术可以优化所有这些要求，新的物联网网络技术将为CIO提供额外的选择和灵活性，特别是CIO们应该探索5G、下一代低地球轨道卫星和反向散射网络等趋势。