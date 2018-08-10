云制造与企业数字化转型论坛 数字化转型正当时

2018年7月23日-25日，以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题的第十届中国云计算大会在北京召开。云制造与企业数字化转型论坛作为其中一场专题论坛，探讨数字化转型为中国传统企业带来的挑战与机遇。

2018年7月23日-25日，以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题的第十届中国云计算大会在北京召开。云制造与企业数字化转型论坛作为其中一场专题论坛，探讨数字化转型为中国传统企业带来的挑战与机遇。

面对企业数字化转型过程中业务需求的复杂性，企业需要更灵活、更动态、随需应变的IT基础设施，而云计算理所当然成为核心支撑技术之一，它与大数据、人工智能、物联网等众多新兴技术一起为传统的产业赋能、为新兴的产业创造出新的发展空间。

中国电子学会云计算专家委员会副主任委员，中国大数据专家委员会顾问，中国工程院士李伯虎表示，新一代人工智能技术引领下的智能制造系统是“新互联网+云计算+大数据+人工智能+”时代的一种智能制造新模式、新手段和新业态。它是加快推进我国制造业数字化、网络化、云化、智能化的转型升级的一种新技术路线。

中国电子学会云计算专家委员会副主任委员，中国大数据专家委员会顾问，中国工程院士李伯虎

微软（中国）有限公司全渠道事业部技术顾问总监崔宏禹表示，微软看到的数字化变革要连接一切服务，差异化用户体验，智能化生产，自动化业务流程，数据驱动业务。

微软（中国）有限公司全渠道事业部技术顾问总监崔宏禹

中国电信天翼云一直致力于做领先的综合智能信息服务运营商，中国电信股份有限公司浙江分公司云计算中心总经理滕勇隽表示，ABCD技术是我们在新型领域发展的重要方面，这些都是以云引领的重要业务，我们也特别希望携手合作伙伴来为企业数字化转型提供更大的帮助。

中国电信股份有限公司浙江分公司云计算中心总经理滕勇隽

天曦科技VP & CTO翟理鸣表示，数字化转型是从信息化到数据化到智能化的过程，驱动和支撑智能化阶段，用人工智能、机器学习，混合现实等技术带来创新应用。

天曦科技VP & CTO翟理鸣

航天云网天智公司首席运营官张会表示，未来每一个企业都应该是一个制造业企业，未来每一个制造业企业也应该是科技类企业，未来每一个科技类企业也一定是智能企业，借助工业互联网平台真正助力上云，解决企业核心的痛点和难点。

航天云网天智公司首席运营官

“在‘大智移云物’的框架中我们从感知层、传输层、平台层到整个的智能层定义出轨交通体系里每一般种关键技术。”佳讯飞鸿智能科技研究院副院长陈姝说，轨道交通对于云平台以及云平台服务有着特殊化的要求，为此也设计了铁路三级云平台部署方案。

佳讯飞鸿智能科技研究院副院长陈姝