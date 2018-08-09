AWS的决心：根植中国 服务中国

中国有两个AWS区域北京和宁夏，总共5个可用区，AWS也正加快本土化的改造。到目前为止，北京和宁夏区域推出了150多个服务及功能更新。

至顶网CIO与应用频道 08月09日 北京消息（文/王聪彬）：今年AWS在中国将举办三场AWS技术峰会，北京站也在今天召开。AWS全球副总裁、大中华区执行董事容永康在2018AWS技术峰会北京站上，首先就带来了由西云数据运营的中国（宁夏）区域已经提供Amazon EC2第三个可用区的好消息。

AWS全球副总裁、大中华区执行董事容永康

2018财年亚马逊第二季度财报显示，该季度亚马逊的总营收为528.86亿美元，同比增长39%；净利润25.34亿美元，同比增长1186%。其中亚马逊AWS云计算业务创造营收61.05亿美元，同比增长49%，净利润16.42亿美元。

目前中国有两个AWS区域北京和宁夏，总共5个可用区，AWS也正加快本土化的改造。到目前为止，北京和宁夏区域推出了150多个服务及功能更新。

去年光环新网谈了很多本地化改造和运营服务体系的构建，今年光环新网COO宁琪又带来了新的优化，尤其在运营与服务上。光环新网主要负责基础设施运营。光环云作为全新的业务部门专注于云服务和解决方案销售和市场营销；扩展现有云服务销售和营销队伍，进一步提升工作效率；提供基于AWS技术的云服务销售和市场营销，使客户能够更好的访问并使用AWS中国区域服务。光环有云提供专业全面增值服务，包括：技术咨询服务（解决方案、规划）；迁移、部署实施、云上集成；MSP；混合云设计、构建、运维；AWS培训服务。

由西云数据运营的中国（宁夏）区域自去年年底正式开始提供服务，宁夏西云数据科技有限公司CEO王辉表示，宁夏数据中心结合当地低气温优势特色使用新型风冷技术，风能、光伏等新能源，以及自动化系统技术整体降低成本。实现更灵活地跨多个可用区部署应用架构；加强系统高可用性和容错能力；最优化的成本；能源再利用。

AWS一直认为不要教客户做什么，客户才是真正创造和改造现有应用的人。就像并不是给你一个装修好的房子，而是给你一个工具箱，让你去发挥。亚马逊首席技术官Werner Vogels今年同样还是在谈需求谈应用。

宁夏区域最近还提供了Amazon Aurora服务，这也是AWS有史以来增长最迅速的服务。Werner Vogels表示，Amazon Aurora服务可以跨越多座数据中心的关系型数据库，具备高可用性与持久性，兼容MySQL和PostgreSQL，并且速度数倍于两者，成本仅为商业数据库的十分之一。

亚马逊首席技术官Werner Vogels

今年为AWS站台的三个客户依然来自传统行业，他们分别来自中教控股、金风科技、飞利浦。

中教控股

中国教育集团控股有限公司是一家中国领先的大型民办高等和职业教育集团，专注于通过创新提供优质教育。

中国教育集团控股有限公司副总裁胡剑锋表示，中教控股的四个数据中心在发展中遇到了四大挑战，链路复杂：多运营商出口；运维难度大：停电／恶意攻击；业务扩展慢：设备采购慢、统一管理困难；增量开发难：应用程序需要适配不同硬件。现在上了AWS只需要1个运维人员控制操作台，替代原来的四个数据中心，提高师生满意度，提升教育协同能力。

金风科技

金风科技成立于1998年，致力于成为国际化的清洁能源和节能环保整体解决方案提供商，其希望通过数字化能力、管理数字化、业务数字化实现数字化转型。

金风科技首席数字官胡晓表示，金风科技提供数字化风电场解决方案就有AWS的支撑，从2015年开始已经先后使用了50多种AWS服务，覆盖了从产品设计仿真到智能风机。

皇家飞利浦集团

荷兰皇家飞利浦是一家专注于多元化技术的公司，致力于通过在医疗保健、优质生活和照明领域的有意义创新提升人们的生活品质。其愿景是到2025年改善30亿人的生活。

皇家飞利浦集团首席信息官Alpna J. Doshi表示，医疗领域存在诸多挑战，所以要使用人才和资本打造数字化医疗解决方案，而不是聚焦在核心基础设施上。从复杂的数据中心到现代化的云IT，无缝的支持业务运营，目前飞利浦100多家传统数据中心被关闭，1.5小时之内部署一个新的服务器，2018年成本节约50%，节能83%。

同时德勤Deloitte也与亚马逊AWS建立战略合作关系，德勤 Deloitte将建立一支专注于亚马逊AWS云服务的技术人员团队。通过云战略及规划咨询，双方将共同推动为企业提供业务模式变革和云战略及云技术咨询服务，目标领域涉及云规划评估、组织战略及云架构方案规划咨询等。通过技术咨询服务，双方将共同推动企业开发云上原生应用、云迁移、云上运营及云上管理服务。