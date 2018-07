盘点2018年这12个最受欢迎的项目管理认证

每个成功的IT项目背后,都有一位技术娴熟的项目经理。从硬件和软件升级,到持续的安全补丁,再到应用开发和软件发布,项目经理可以让团队跟上节奏并保持高效。

获得一个项目管理的认证对于几乎任何IT专业人员来说都是有好处的;这种认证可以证明你在计划、调度、预算、执行、交付和报告IT项目方面的专业能力。我们盘点了这12个最受欢迎的项目管理认证,不仅可以给你带来更高价值,而且可以打磨你的IT技能。

PMP: Project Management Professional

PMP: Project Management Professional可以说是项目管理专业认证中的黄金标准了。这是一项严格的测试,涵盖了在管理“三重约束”所需的一切,即时间、成本和范围。Project Management Institute (PMI)协会是该认证的上级组织,与企业和学术界不断合作以确保认证的适用范围。

提供方:Project Management Institute

价格:PMI会员的计算机考试费用为405美元;非会员为555美元。PMI会员的纸质考试费用为250美元;非会员400美元。

要求:4年二级加3年项目管理经验,4500小时直接负责和领导项目,35小时项目管理教育或相关高中毕业证书,5年项目管理经验,7500小时直接负责和领导项目,35小时的项目管理教育。

CAPM: Certified Associate in Project Management

这个是PMP认证的前身,也由PMI管理。对于那些没有大学学位、或只具有基本项目管理经验的专业人士,或那些想要逐步而不是一次性完成PMP认证的专业人士来说,CAPM是在通过更为严格的PMP认证之前的一个跳板。

提供方:Project Management Institute

价格:PMI会员225美元;非会员300美元

要求:高中文凭,入门级或者同等水平,至少1500小时的项目管理经验,或者23小时的项目管理教育。

CSM: Certified ScrumMaster

使用敏捷方法已经成为IT组织的一个标准,因此对于在敏捷环境中管理项目的IT从业者需求量较大,也就不足为怪了。虽然现在有很多Scrum主认证可选,但Scrum联盟的Certified ScrumMaster(CSM)是项目经理以Scrum从业者开始的一个很好起点。Scrum联盟是该认证的主要组织,是一个鼓励采用Sc​​rum和敏捷实践、促进用户群体和学习活动、为专业人士发展提供资源的非营利组织,在全球拥有超过45万名认证从业人员。

提供方:Scrum联盟

价格:ScrumMaster培训课程费用因培训提供商而异,约为995美元至1395美元。

要求:熟悉Scrum;完成为期两天的ScrumMaster认证培训课程。

CompTIA Project+ Certification

这个入门级认证与PMI的CAPM认证大致相同,但要求不那么严格。CompTIA Project+认证是征求了整个计算行业、政府代表、研究机构、学术界和独立专家的反馈意见进行设计的。

提供方:CompTIA

价格:285美元

要求:建议有1年管理、指导或参与中小型项目的经验。

PRINCE2 Foundation/PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Foundation/PRINCE2 Practitioner在海外最为有名,特别是在英国及其政府实体中。PRINCE2认证由ILX Group提供,专注于指导、管理和交付的所有阶段,项目前、启动、交付和最终交付。

PRINCE2有两个主要认证资格:PRINCE2 Foundation和PRINCE2 Practitioner。 Foundation认证是入门级认证,用于测试基本的项目管理术语和方法;Practitioner主要是针对已经获得PRINCE2 Foundation的高级项目经理。

提供方:ILX Group

价格:Foundation 200美元;Practitioner 340美元

要求:PRINCE2 Foundation需要完成PRINCE2基础课程;PRINCE2 Practitioner需要以下其中一项:PRINCE2 Foundation;Project Management Professional (PMP);Certified Associate in Project Management (CAPM);或者IPMA认证。

CPMP: Certified Project Management Practitioner

国际电子商务顾问局(EC-Council)成立于911恐袭事件之后,以解决网络恐怖主义和整个国家的信息安全问题。国际电子商务顾问局的Certified Project Management Practitioner课程适用于那些希望通过实践经验以及有效成功管理复杂项目所需的各种管理技术和工具来确定技能基准的项目经理,该课程的目标是通过培养管理、领导和技术技能,来提高管理专业人员的价值,让任何项目无论小型还是复杂项目都取得成功。

提供方:国际电子商务顾问局(EC-Council)

价格:199美元的考试券

要求:没有先决条件,但建议候选人参加为期三天的预备课程。

Associate in Project Management

全球质量管理协会(GAQM)负责管理Associate in Project Management (APM)——以及Professional in Project Management and a Certified Project Director认证——是一家全球性的非营利性认证机构,提供覆盖各种IT专业领域的认证。GAQM的项目管理认证侧重于广泛的知识库,强调有效的资源分配、明确方向、适应变化、有效沟通、以最低风险确保交付质量。APM计划是为入门级项目经理或想要在该领域开始职业生涯的人设计的。

提供方:全球质量管理协会(GAQM)

价格:300美元

要求:GAQM知识学习和电子课程;对正规教育或经验没有要求。

MPM: Master Project Manager

美国项目管理学院(AAPM)在“专业许可证”模式之后推出了Master Project Manager (MPM),很多专业人员如飞行员、工程师、医生和律师都遵循这一模式。AAPM面向于专业的项目经理,但也包括有业务和技术管理职责的专业人员。

提供方:美国项目管理学院(AAPM)

价格:300美元,用于申请、审查、处理、启动和认证

要求:3年的项目管理经验和培训,拥有硕士学位的专业人士、具有其认证培训和经验、军事或项目管理讲师可免除。

PPM: Professional in Project Management

Professional in Project Management (PPM)是GAQM的中级项目管理认证。GAQM的项目管理认证侧重于广泛的知识库,强调有效的资源分配、明确方向、适应变化、有效沟通、以最低风险确保交付质量。PPM面向参与风险和危机管理、从中级到经验丰富的项目经理,以及参与项目日常管理的人员。

提供方:全球质量管理协会(GAQM)

价格:300美元

要求:GAQM知识学习和电子课程;没有正规教育或经验要求,但候选人应至少具备一些项目管理经验才能通过考试。

PMITS: Project Management in IT Security

国际电子商务顾问局(EC-Council)的Project Management in IT Security (PMITS)探索了管理IT安全项目的复杂性。该认证有助于候选人加强他们现有的项目管理技能,同时根据他们组织内实施和管理IT安全的独特要求进行定制化。

提供方:国际电子商务顾问局(EC-Council)

价格:250美元(PMITS课件)

要求:至少2年的信息安全经验和教育背景,重点关注安全(学士学位或更高学历)。候选人在参加考试前也可以选择参加EC-Council的培训课程。

Certified Project Director

GAQM的Certified Project Director认证是GAQM最高级别的项目管理认证。该认证适用于参与指导多个复杂项目和计划的经验丰富的项目经理,侧重于针对多个项目、多个项目团队的管理、预算和确定职责范围,以及评估和减少成功交付项目可能存在的风险。该认证仅适用于具有重要项目管理经验的人员。

提供方:全球质量管理协会(GAQM)

价格:300美元

要求:GAQM知识学习和电子课程;候选人必须熟悉项目管理的原则和方法,并通过PPM或同等考试。

IAPM Certified Project Manager

国际项目经理协会(IAPM)是一个专注于项目管理专业的全球专业协会和认证机构,目的是促进项目管理的研究、开发和实际应用,为初级和高级项目管理培训制定标准和指南,并审查和批准该专业领域内的项目管理能力。

IAPM有四个等级的认证,分为两个学科,传统项目管理和敏捷项目管理:Certified Junior Project Manager和Certified Junior Agile Project Manager;Certified Project Manager和Certified Agile Project Manager;Certified Senior Project Manager和Certified Senior Agile Project Manager;以及Certified International Project Manager。 IAPM的Certified Project Manager认证适用于具有项目管理基础知识的候选人,包括各种项目的规划、组织和实施的基础知识,考试涵盖项目管理的硬性和软性两个方面。

提供方:国际项目经理协会(IAPM)

价格:认证和考试费用取决于候选人的国籍;定价根据所在国家的国内生产总值来衡量,以确保任何候选人都能负担得起培训和测试的费用。根据IAMP的数据,在美国,认证和考试成本为650美元,学生、求职者和积极的援助组织人员可享受20%的折扣。

要求:没有先决条件,但IAPM通过全球培训合作伙伴提供研讨会机会,或者为自学者提供推荐文献。一旦候选人完成了研讨会或准备充分,他们可以进行自我测试以确定他们的知识基准。候选人必须达到65%才能通过考试。

其他项目管理认证

很多学院和大学都通过现有商业、管理或专业教育课程提供项目管理认证。像维拉诺瓦大学、纽黑文大学,斯坦福大学等学校都有优秀的项目管理课程和认证。此外还有一些IT厂商特定的项目管理认证,例如Microsoft Project Certification。要求和价格因机构而异。