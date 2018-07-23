这8项敏捷认证能把你的职业生涯提升到新的水平

敏捷性已经彻底改变了软件开发和项目管理，增加了对那些了解适用于企业的方法论和方式（Lean、Scrum、Kanban、Scaled Agile，或者SAFe）的IT专业人员的需求。

至顶网CIO与应用频道 07月23日 编译：敏捷性已经彻底改变了软件开发和项目管理，增加了对那些了解适用于企业的方法论和方式（Lean、Scrum、Kanban、Scaled Agile，或者SAFe）的IT专业人员的需求。这一方法论强调跨职能团队以灵活且快速相应的方式，逐步地、迭代地围绕项目展开合作。现在这一方法已经在各种企业组织中得到实践，并且有许多可用的认证来评估和测试IT专业人员的知识和能力。下面我们收集了8个专注于敏捷性的认证，以展示你在敏捷性方面的专业知识，将职业生涯提升到新的水平。

PMI-ACP

APMG International

Strategyex Certificate (Associate or Master’s) in Agile

International Consortium for Agile (ICAgile)

Agile Certification Institute

Scaled Agile Academy

Scrum Alliance

Certified Agile Project Manager (IAPM)

PMI-ACP

来自Project Management Institute (PMI)项目管理协会的Agile Certified Practitioner (ACP)面向那些所在组织目前正在使用或正在转向敏捷实践的项目管理专业人员。PMI-ACP证明认证持有者具有管理敏捷项目的实际经验，并熟悉敏捷方法的许多子集，包括Scrum、Kanban、Lean等。获得认证的人必须每三年获得30个专业发展单位（PDU）以维持认证。

费用：PMI-ACP适用于会员和非会员，提供纸质和计算机为基础的测试，从纸质测试的会员费用385美元到计算机测试的非会员费用495美元不等。

APMG International

APMG International是一家拥有多项敏捷项目管理认证的全球认证机构，其目标是对项目经理在需要围绕敏捷框架的标准、严格、可见性的组织中提供敏捷项目的能力进行基准测试。 APMG International提供敏捷项目管理和敏捷项目管理方面的认证，以及动态系统开发方法（DSDM）从业人员的认证，这是一种与厂商无关的敏捷项目管理和交付框架。

费用：取决于具体的考试，敏捷项目管理基础考试费用为218英镑，敏捷项目管理从业者考试的费用为330英镑。

Strategyex Certificate (Associate or Master’s) in Agile

在线学习公司TwentyEighty Strategy Execution与乔治华盛顿大学合作，提供这个Strategyex Certificate (Associate or Master’s) in Agile认证。Associate认证要求在两年内完成三门课程，侧重于敏捷知识和技能。大师级认证要求在四年内完成七门课程，侧重于学科和方法方面的专业知识。只有大师级的认证允许证书持有者在其姓名后添加证书。 TwentyEighty还为敏捷项目和产品管理、评估和规划以及敏捷要求提供单独的课程。

费用：个别课程，例如Agile Practices for Product Owners以及Delivering Agile Projects with Scrum 费用为1645美元。

International Consortium for Agile (ICAgile)

International Consortium for Agile是一家独立的认证机构，提供全面的敏捷认证覆盖所有敏捷方式（包括Scrum、eXtreme Programming、Kanban等）的角色专业技能。

有三个认证级别：专业、专家和大师，以测试和评估候选人在敏捷方面的知识获取和能力。

费用：60美元的认证费。

Agile Certification Institute

Agile Certification Institute (ACI)是一个专注于企业敏捷采用的各个方面——而不仅仅是软件开发——的敏捷性标准机构。ACI提供各种敏捷认证和证书，涵盖企业敏捷产品和项目管理、敏捷人才管理和人才开发以及敏捷流程改进的方方面面。除了企业敏捷认证之外，ACI还在Associate、Practitioner、Master和Owner级别提供Lean，Kanban和Scrum等不同敏捷方式的认证。

费用：每门课程99美元。

Scaled Agile Academy

随着敏捷深入大型企业，那些具有可展示技能和知识的敏捷专业人员变得至关重要。 Scaled Agile Framework（SAFe）知识体系是在大型软件企业中成功实现精益/敏捷开发的基础。Scaled Agile Academy提供5项认证，以证明SAFe的相关知识和经验：SAFe Program Consultant Trainer、SAFe Program Consultant、SAFe Agilist、SAFe Practitioner、SAFe Product Manager/Product Owner。

费用：每门课程995美元；第一次考试是免费的。获得认证后，每年续订/会员费为100美元。

Scrum Alliance

Scrum是敏捷方法的主要框架，尤其适用于软件开发。Scrum联盟是Scrum专业人士的主要会员组织，其使命是支持Scrum的广泛采用和有效实践。Scrum联盟为IT和软件开发专业人士提供6种Scrum认证：Certified Scrum Master、Certified Scrum Product Owner、Certified Scrum Developer、Certified Scrum Trainer、Certified Scrum Coach和Certified Scrum Professional。

费用：每门课程1547美元；获得认证后，每年续订费用为250美元。

Certified Agile Project Manager (IAPM)

International Association of Project Managers (IAPM)协会是项目经理的全球专业协会和认证机构，目的是促进项目管理的研究、开发和实际应用；为初学者和高级项目管理培训制定标准和指南；审查和批准专业内的项目管理能力。IAPM中有4个级别的认证，其中有一个是专门针对敏捷项目管理专业的：Certified Junior Agile Project Manager、Certified Agile Project Manager、Certified Senior Agile Project Manager、Certified International Project Manager。Certified Agile Project Manager (IAPM)认证适用于具有敏捷和敏捷项目管理基础知识（包括各种项目的规划、组织和实施、敏捷方法的基础知识）的候选人。考试涵盖了项目管理的硬性和软性方面以及敏捷的基础。

费用：认证和考试费用取决于候选人的国籍；定价基于原产国的GDP，以确保候选人能够负担得起培训和测试。在美国，认证敏捷项目经理的自测费用为122美元，认证和考试费用为650美元。IAPM为学生、求职者和积极的援助组织人员提供20％的折扣。