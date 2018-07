当下最有价值的这18个云计算认证

关于IT,如果说有一点可以肯定的,那就是投资云永远也不晚。随着云对IT和整个业务越来越重要,对云技能的需求也只会越来越大。

至顶网CIO与应用频道 07月19日 北京消息:关于IT,如果说有一点可以肯定的,那就是投资云永远也不晚。随着云对IT和整个业务越来越重要,对云技能的需求也只会越来越大。但是,要证明你在这个竞争激烈的就业市场中具有所需的技能和知识,可能是一件很难的事情。如果你正在寻找一项有助于得到新工作和晋升机会的竞争优势,那么云认证可能是一个不错的选择。

这些认证根据行业基准来衡量你所具备的知识和技能,可以用于向雇主企业证明你拥有云相关的各种技能、知识和专业经验组合。如果你正在寻求更全面、更整体的知识技能,那么厂商中立的认证可以提供广泛的关键概念和基础专业知识。如果你需要专业化,无论是在当前的工作中,还是想要担任的新角色,你可以考虑专注于一个或多个特定厂商的认证,例如AWS或VMware。

无论你选择哪个方向,云认证肯定会将把你的职业生涯提升到一个新的水平。下面就让我们来看看你应该考虑哪些最受欢迎的云计算认证。

这些顶级的云认证:

- AWS Certified Solutions Architect

- Certificate of Cloud Security Knowledge

- Certified OpenStack Administrator (COA)

- Certified System Administrator in Red Hat OpenStack

- Cisco CCNA-Cloud

- Cloud Certified Professional

- Cloud Credential Council

- Cloud Genius

- Cloud Institute Certifications

- CloudU

- CompTIA Cloud Essentials

- Exin Cloud Computing Foundation

- Google Certified Professional Cloud Architect

- IBM Certified Cloud Solution Architect v2

- Microsoft Cloud Certifications

- Red Hat Certified Architect: Cloud

- Salesforce Certifications

- VMware Certified Professional

AWS Certified Solutions Architect

AWS Certified Solutions Architect可为那些拥有在AWS上设计、部署和运营应用和基础设施所需的技能和技术知识的IT专业人员提供证明,其中包括针对架构师、开发者和运营专业人员的入门和专业认证,以及大数据和高级网络方面的专门认证。AWS Certified Solutions Architect - Associate要求一年及以上的AWS实践经验,AWS Certified Solutions Architect – Professional要求两年的实践经验。

提供方:Amazon

如何准备:Amazon在其网站上提供学习材料、练习考试、入门、高级和专业课程和培训。

Certificate of Cloud Security Knowledge

作为所有云计算安全认证的鼻祖,Certificate of Cloud Security Knowledge认证是厂商中立的,可对云安全关键领域的能力提供证明。认证考试是基于云安全联盟的“Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing v3”和ENISA的“Cloud Computing Risk Assessment”。

提供方:云安全联盟

如何准备:最好的准备方法是研究CSA的Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing v3,以及ENISA的“Cloud Computing Risks Assessment”报告。

Certified OpenStack Administrator

OpenStack软件控制整个数据中心的计算、存储和网络资源,并与许多主流的企业和开源技术相互兼容。OpenStack的Certified OpenStack Administrator(COA)认证是该基金会的第一个专业认证,主要考察个人在OpenStack公有云或私有云运营和管理方面的能力。考生应具有至少六个月的OpenStack相关在职经验,熟悉核心计算、存储和网络服务。

提供方:OpenStack基金会

如何准备:考生应具有至少六个月的在职经验,可以查看OpenStack的特定细分内容领域、任务和技能,这些都可能在考试中涉及。

Certified System Administrator in Red Hat OpenStack

该认证可以衡量专业人员基于Red Hat OpenStack平台设计、构建、部署和管理私有云的能力。拥有此认证的IT专业人员,可以使用Swift和Cinder安装和配置Red Hat OpenStack,管理用户和项目,以及管理存储。

提供方:Red Hat

如何准备:Red Hat方面表示,准备考试的最佳方式是亲自动手、真实的体验。考试也是实际环境中对技能和能力的测试,要求候选人能够在现场系统上执行任务。

Cisco CCNA-Cloud

Cisco CCNA-Cloud是一项以工作角色为中心的认证和培训计划,可以帮助云工程师、云管理员和网络工程师开发、推进和验证他们的云能力,并帮助他们的IT组织在技术转型中满足不断变化的业务需求。

提供方:思科

如何准备:虽然没有参加考试的先决条件,但思科推荐了Understanding Cisco Cloud Fundamentals and Introducing Cisco Cloud Administration自学课程,并成立了一个CCNA云研究组。

Cloud Certified Professional

CloudSchool.com提供了许多厂商中立的云认证,每个认证都基于为期一天的课程模块,旨在认证云计算特定领域的能力。该认证包括Cloud Architects、Cloud Technology Professionals、Cloud Governance和Cloud Security等。

提供方:CloudSchool.com

如何准备:Cloud School提供了自学套件,现场和远程研讨会,学习课程以及讲师指导的研讨会,以帮助考生准备考试。

Cloud Credential Council

Cloud Credential Council(CCC)是一个国际机构,负责推动云计算专业人员的标准培训和认证。CCC是独立的,厂商中立的,成员来自世界各地的公共部门和学术机构、云提供商、云消费者、云代理、专业协会和国际认证机构。这些认证面向云消费者、云厂商或云解决方案和服务提供商,他们希望提高定义、选择、构建、运营和管理云服务的能力。目前,CCC提供一个Cloud Technology Associate认证和五个Professional Level云认证,范围从专业云管理员到专业云解决方案架构师。

提供方:Cloud Credential Council

如何准备:Cloud Credential Council在其网站上提供了课程和准备材料。

Cloud Genius

Cloud Genius提供云技术、云DevOps以及云架构和设计方面的认证。这个基于训练营的项目主要侧重于动手实践学习。课程作业需要每周两次的校园课程,以及在现实项目上的团队协作。该项目还为云技术、现代DevOps实践、Ruby和Chef的一些基本编程提供了坚实的基础。

提供方:Cloud Genius

如何准备:每个证书至少需要24个课时(3个小时,每周2次,为期4周)。此外,项目负责人建议花更多时间观看视频讲座,开展小组项目,练习你学到的材料。

Cloud Institute Certifications

Cloud Institute Certifications是基于美国商务部国家标准与技术研究院(NIST)的调查结果和建议发起的,该研究所的目标是在政府和公共服务领域更快更好地采用云计算。该认证还包括了对安全和隐私挑战的关注。目前有两个在线认证计划,Certified Cloud Architect和Certified Cloud Professional,以及一个开放评估。

提供方:Cloud Institute

如何准备:Cloud Institute建议认证候选人使用NIST提供的出版物作为学习基础材料,并利用免费的公开考试来确定需要哪些方面的学习。NIST还建议候选人具有企业云技术、SOA设计或开发、云相关服务、以应用和/或以存储为中心的服务工作经验。

CloudU

据Rackspace称,CloudU是一个厂商中立的课程,专为IT专业人士和业务领导者设计,涵盖并验证云计算的基础知识。CloudU内容随时可供任何专业人士使用,但如果你希望得到对云计算知识的正式认证,则需要完成相关课程,达到认证的各项要求。

提供方:Rackspace

如何准备:学习每个CloudU课程白皮书,然后根据白皮书的内容完成10个CloudU课程测验。完成50个问题的期末考试,该考试来自10个CloudU课程中涵盖的材料。

CompTIA Cloud Essentials

据CompTIA称,Cloud Essentials认证涵盖了云计算的基础知识,可证明个人从业务和技术角度对云计算的理解。此外,该认证还包括迁移到云和云计算环境的治理。

提供方:CompTIA

如何准备:CompTIA提供学习和培训材料,虽然不是必需的,但CompTIA建议参加考试的候选人至少有6个月的IT服务环境工作经验。

Exin Cloud Computing Foundation

Exin提供两个认证级别,Cloud Computing Foundation和Cloud Technologies Advanced,这些认证涵盖了主要的云计算概念以及规划、采购和管理中涉及的内容。该认证是针对那些为云解决方案做业务案例、评估厂商和系统、将其与传统技术进行集成的DevOps专业人员。

提供方:Exin

如何准备:Exin提供考试准备指南和样本考试,以及涵盖这些概念的电子书。这些材料可在Exin的网站上找到。

Google Certified Professional Cloud Architect

Google Certified Professional Cloud Architect认证适用于想要证明可以使用Google Cloud设计、开发和管理解决方案的专业人士。考试必须在谷歌的一个考试中心亲自参加。谷歌表示,要准备考虑最好是具备现实环境中的实践经验。

提供方:谷歌

如何准备:谷歌建议你通过使用Google Cloud获得实践经验,此外还提供Cloud Architect考试指南和培训课程。

IBM Certified Cloud Solution Architect v2

IBM提供了很多专门的云认证,其中就包括IBM Certified Cloud Solution Architect v2。解决方案架构师在完成该认证后,将具备设计、计划、架构和管理IBM云计算基础设施的能力。IBM称,这个解决方案架构师认证的使命是,“提供可靠的、有效的且公平的技能和知识评估方法;为IBM提供建立和验证个人和组织技能的方法;发展一个经过认证的高技能专业人员组成的忠诚群体,他们会推荐、销售、服务、支持以及/或者使用IBM产品和解决方案。”

提供方:IBM

如何准备:你应该具备关键云计算基础的工作知识,以及IBM云计算的基本知识,并且需要通过认证考试。

Microsoft Cloud Certifications

微软有很多云认证,其中包括:拥有许多云认证。其中包括:MCSA: Cloud Platform Certified Solutions Associate,为云架构师或管理员打下基础;MCSA: Linux on Azure认证,展示你具备利用微软Azure开源功能和Linux系统管理技能设计、构建、实施和维护复杂的、支持云的Linux解决方案的能力;MCSE: Cloud Platform and Infrastructure,可证明现代数据中心所需的技能,包括云技术、身份管理、系统管理、虚拟化、存储和网络。

提供方:微软

如何准备:你应该具备关键云计算基础的工作知识,以及微软云计算和Azure基础知识。查看微软认证指南概述,以确定所需的先决条件,以及学习指南和课程准备材料。

Red Hat Certified Architect: Cloud

专注于云的Red Hat Certified Architect(RHCA)认证是红帽认证工程师(RHCE)获得的最高级别认证,证明他们可以使用Red Hat OpenStack平台创建、配置和管理私有云;可以使用Red Hat CloudForms管理虚拟、私有和混合云基础架构;使用Red Hat OpenShift Enterprise创建、配置和管理云应用平台;为内部部署和混合云实施灵活的存储解决方案;使用Red Hat Satellite Server管理多个系统。

提供方:红帽

如何准备:考生必须是红帽认证工程师,必须从Red Hat的云相关课程列表中选择任何五门考试。

Salesforce Certifications

Salesforce有许多认证,很多面向管理员、开发人员和架构师的认证。Certified Technical Architect被认为是那些为Salesforce平台设计解决方案的人员的最高级别认证,它建立在专业化的基础上,例如开发生命周期和部署设计师认证,以及域架构师凭证。

提供方:Salesforce

如何准备:据Salesforce称,该认证会对现实环境的知识和书本中的知识进行测试,每个认证方向提供了各种方式为考试做准备。针对不同Salesforce专业级别会提供个性化的认证项目。

VMware Certified Professional

VMware提供了很多云相关的认证,从入门者到专家级别。这些认证可证明各种云技术和方法的知识和专业知识,包括云管理和自动化、混合云以及架构师、管理员和工程师的高级别。

提供方:VMware

如何准备:通过VMware可以获得学习和准备材料,强烈建议你具有使用云和虚拟化的实践经验。