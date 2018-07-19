当下最有价值的这18个云计算认证

关于IT，如果说有一点可以肯定的，那就是投资云永远也不晚。随着云对IT和整个业务越来越重要，对云技能的需求也只会越来越大。

至顶网CIO与应用频道 07月19日 北京消息：关于IT，如果说有一点可以肯定的，那就是投资云永远也不晚。随着云对IT和整个业务越来越重要，对云技能的需求也只会越来越大。但是，要证明你在这个竞争激烈的就业市场中具有所需的技能和知识，可能是一件很难的事情。如果你正在寻找一项有助于得到新工作和晋升机会的竞争优势，那么云认证可能是一个不错的选择。

这些认证根据行业基准来衡量你所具备的知识和技能，可以用于向雇主企业证明你拥有云相关的各种技能、知识和专业经验组合。如果你正在寻求更全面、更整体的知识技能，那么厂商中立的认证可以提供广泛的关键概念和基础专业知识。如果你需要专业化，无论是在当前的工作中，还是想要担任的新角色，你可以考虑专注于一个或多个特定厂商的认证，例如AWS或VMware。

无论你选择哪个方向，云认证肯定会将把你的职业生涯提升到一个新的水平。下面就让我们来看看你应该考虑哪些最受欢迎的云计算认证。

这些顶级的云认证：

- AWS Certified Solutions Architect

- Certificate of Cloud Security Knowledge

- Certified OpenStack Administrator (COA)

- Certified System Administrator in Red Hat OpenStack

- Cisco CCNA-Cloud

- Cloud Certified Professional

- Cloud Credential Council

- Cloud Genius

- Cloud Institute Certifications

- CloudU

- CompTIA Cloud Essentials

- Exin Cloud Computing Foundation

- Google Certified Professional Cloud Architect

- IBM Certified Cloud Solution Architect v2

- Microsoft Cloud Certifications

- Red Hat Certified Architect: Cloud

- Salesforce Certifications

- VMware Certified Professional

AWS Certified Solutions Architect

AWS Certified Solutions Architect可为那些拥有在AWS上设计、部署和运营应用和基础设施所需的技能和技术知识的IT专业人员提供证明，其中包括针对架构师、开发者和运营专业人员的入门和专业认证，以及大数据和高级网络方面的专门认证。AWS Certified Solutions Architect - Associate要求一年及以上的AWS实践经验，AWS Certified Solutions Architect – Professional要求两年的实践经验。

提供方：Amazon

如何准备：Amazon在其网站上提供学习材料、练习考试、入门、高级和专业课程和培训。

Certificate of Cloud Security Knowledge

作为所有云计算安全认证的鼻祖，Certificate of Cloud Security Knowledge认证是厂商中立的，可对云安全关键领域的能力提供证明。认证考试是基于云安全联盟的“Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing v3”和ENISA的“Cloud Computing Risk Assessment”。

提供方：云安全联盟

如何准备：最好的准备方法是研究CSA的Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing v3，以及ENISA的“Cloud Computing Risks Assessment”报告。

Certified OpenStack Administrator

OpenStack软件控制整个数据中心的计算、存储和网络资源，并与许多主流的企业和开源技术相互兼容。OpenStack的Certified OpenStack Administrator（COA）认证是该基金会的第一个专业认证，主要考察个人在OpenStack公有云或私有云运营和管理方面的能力。考生应具有至少六个月的OpenStack相关在职经验，熟悉核心计算、存储和网络服务。

提供方：OpenStack基金会

如何准备：考生应具有至少六个月的在职经验，可以查看OpenStack的特定细分内容领域、任务和技能，这些都可能在考试中涉及。

Certified System Administrator in Red Hat OpenStack

该认证可以衡量专业人员基于Red Hat OpenStack平台设计、构建、部署和管理私有云的能力。拥有此认证的IT专业人员，可以使用Swift和Cinder安装和配置Red Hat OpenStack，管理用户和项目，以及管理存储。

提供方：Red Hat

如何准备：Red Hat方面表示，准备考试的最佳方式是亲自动手、真实的体验。考试也是实际环境中对技能和能力的测试，要求候选人能够在现场系统上执行任务。

Cisco CCNA-Cloud

Cisco CCNA-Cloud是一项以工作角色为中心的认证和培训计划，可以帮助云工程师、云管理员和网络工程师开发、推进和验证他们的云能力，并帮助他们的IT组织在技术转型中满足不断变化的业务需求。

提供方：思科

如何准备：虽然没有参加考试的先决条件，但思科推荐了Understanding Cisco Cloud Fundamentals and Introducing Cisco Cloud Administration自学课程，并成立了一个CCNA云研究组。

Cloud Certified Professional

CloudSchool.com提供了许多厂商中立的云认证，每个认证都基于为期一天的课程模块，旨在认证云计算特定领域的能力。该认证包括Cloud Architects、Cloud Technology Professionals、Cloud Governance和Cloud Security等。

提供方：CloudSchool.com

如何准备：Cloud School提供了自学套件，现场和远程研讨会，学习课程以及讲师指导的研讨会，以帮助考生准备考试。

Cloud Credential Council

Cloud Credential Council（CCC）是一个国际机构，负责推动云计算专业人员的标准培训和认证。CCC是独立的，厂商中立的，成员来自世界各地的公共部门和学术机构、云提供商、云消费者、云代理、专业协会和国际认证机构。这些认证面向云消费者、云厂商或云解决方案和服务提供商，他们希望提高定义、选择、构建、运营和管理云服务的能力。目前，CCC提供一个Cloud Technology Associate认证和五个Professional Level云认证，范围从专业云管理员到专业云解决方案架构师。

提供方：Cloud Credential Council

如何准备：Cloud Credential Council在其网站上提供了课程和准备材料。

Cloud Genius

Cloud Genius提供云技术、云DevOps以及云架构和设计方面的认证。这个基于训练营的项目主要侧重于动手实践学习。课程作业需要每周两次的校园课程，以及在现实项目上的团队协作。该项目还为云技术、现代DevOps实践、Ruby和Chef的一些基本编程提供了坚实的基础。

提供方：Cloud Genius

如何准备：每个证书至少需要24个课时（3个小时，每周2次，为期4周）。此外，项目负责人建议花更多时间观看视频讲座，开展小组项目，练习你学到的材料。

Cloud Institute Certifications

Cloud Institute Certifications是基于美国商务部国家标准与技术研究院（NIST）的调查结果和建议发起的，该研究所的目标是在政府和公共服务领域更快更好地采用云计算。该认证还包括了对安全和隐私挑战的关注。目前有两个在线认证计划，Certified Cloud Architect和Certified Cloud Professional，以及一个开放评估。

提供方：Cloud Institute

如何准备：Cloud Institute建议认证候选人使用NIST提供的出版物作为学习基础材料，并利用免费的公开考试来确定需要哪些方面的学习。NIST还建议候选人具有企业云技术、SOA设计或开发、云相关服务、以应用和/或以存储为中心的服务工作经验。

CloudU

据Rackspace称，CloudU是一个厂商中立的课程，专为IT专业人士和业务领导者设计，涵盖并验证云计算的基础知识。CloudU内容随时可供任何专业人士使用，但如果你希望得到对云计算知识的正式认证，则需要完成相关课程，达到认证的各项要求。

提供方：Rackspace

如何准备：学习每个CloudU课程白皮书，然后根据白皮书的内容完成10个CloudU课程测验。完成50个问题的期末考试，该考试来自10个CloudU课程中涵盖的材料。

CompTIA Cloud Essentials

据CompTIA称，Cloud Essentials认证涵盖了云计算的基础知识，可证明个人从业务和技术角度对云计算的理解。此外，该认证还包括迁移到云和云计算环境的治理。

提供方：CompTIA

如何准备：CompTIA提供学习和培训材料，虽然不是必需的，但CompTIA建议参加考试的候选人至少有6个月的IT服务环境工作经验。

Exin Cloud Computing Foundation

Exin提供两个认证级别，Cloud Computing Foundation和Cloud Technologies Advanced，这些认证涵盖了主要的云计算概念以及规划、采购和管理中涉及的内容。该认证是针对那些为云解决方案做业务案例、评估厂商和系统、将其与传统技术进行集成的DevOps专业人员。

提供方：Exin

如何准备：Exin提供考试准备指南和样本考试，以及涵盖这些概念的电子书。这些材料可在Exin的网站上找到。

Google Certified Professional Cloud Architect

Google Certified Professional Cloud Architect认证适用于想要证明可以使用Google Cloud设计、开发和管理解决方案的专业人士。考试必须在谷歌的一个考试中心亲自参加。谷歌表示，要准备考虑最好是具备现实环境中的实践经验。

提供方：谷歌

如何准备：谷歌建议你通过使用Google Cloud获得实践经验，此外还提供Cloud Architect考试指南和培训课程。

IBM Certified Cloud Solution Architect v2

IBM提供了很多专门的云认证，其中就包括IBM Certified Cloud Solution Architect v2。解决方案架构师在完成该认证后，将具备设计、计划、架构和管理IBM云计算基础设施的能力。IBM称，这个解决方案架构师认证的使命是，“提供可靠的、有效的且公平的技能和知识评估方法；为IBM提供建立和验证个人和组织技能的方法；发展一个经过认证的高技能专业人员组成的忠诚群体，他们会推荐、销售、服务、支持以及/或者使用IBM产品和解决方案。”

提供方：IBM

如何准备：你应该具备关键云计算基础的工作知识，以及IBM云计算的基本知识，并且需要通过认证考试。

Microsoft Cloud Certifications

微软有很多云认证，其中包括：拥有许多云认证。其中包括：MCSA: Cloud Platform Certified Solutions Associate，为云架构师或管理员打下基础；MCSA: Linux on Azure认证，展示你具备利用微软Azure开源功能和Linux系统管理技能设计、构建、实施和维护复杂的、支持云的Linux解决方案的能力；MCSE: Cloud Platform and Infrastructure，可证明现代数据中心所需的技能，包括云技术、身份管理、系统管理、虚拟化、存储和网络。

提供方：微软

如何准备：你应该具备关键云计算基础的工作知识，以及微软云计算和Azure基础知识。查看微软认证指南概述，以确定所需的先决条件，以及学习指南和课程准备材料。

Red Hat Certified Architect: Cloud

专注于云的Red Hat Certified Architect（RHCA）认证是红帽认证工程师（RHCE）获得的最高级别认证，证明他们可以使用Red Hat OpenStack平台创建、配置和管理私有云；可以使用Red Hat CloudForms管理虚拟、私有和混合云基础架构；使用Red Hat OpenShift Enterprise创建、配置和管理云应用平台；为内部部署和混合云实施灵活的存储解决方案；使用Red Hat Satellite Server管理多个系统。

提供方：红帽

如何准备：考生必须是红帽认证工程师，必须从Red Hat的云相关课程列表中选择任何五门考试。

Salesforce Certifications

Salesforce有许多认证，很多面向管理员、开发人员和架构师的认证。Certified Technical Architect被认为是那些为Salesforce平台设计解决方案的人员的最高级别认证，它建立在专业化的基础上，例如开发生命周期和部署设计师认证，以及域架构师凭证。

提供方：Salesforce

如何准备：据Salesforce称，该认证会对现实环境的知识和书本中的知识进行测试，每个认证方向提供了各种方式为考试做准备。针对不同Salesforce专业级别会提供个性化的认证项目。

VMware Certified Professional

VMware提供了很多云相关的认证，从入门者到专家级别。这些认证可证明各种云技术和方法的知识和专业知识，包括云管理和自动化、混合云以及架构师、管理员和工程师的高级别。

提供方：VMware

如何准备：通过VMware可以获得学习和准备材料，强烈建议你具有使用云和虚拟化的实践经验。