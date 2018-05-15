Salesforce在GDPR生效前任命数据保护官

Salesforce周一宣布了数据保护官（DPO）的任命，以满足GDPR（通用数据保护条例）要求。此举离5月25日的GDPR合规期限只有一周多。

至顶网CIO与应用频道 05月15日 编译：Salesforce周一宣布了数据保护官（DPO）的任命，以满足GDPR（通用数据保护条例）要求。此举离5月25日的GDPR合规期限只有一周多。

新任的数据保护官Lindsey Finch是 10多年前加入Salesforce的，她目前任全球隐私和产品法律高级副总裁。Finch的DPO职责为确保CRM业务符合欧盟通用数据保护条例，她还将担任Salesforce和监管机构之间联络人的角色。

在GDPR下，欧洲公民能够更好地控制自己的数据，全球企业则需要更新隐私和数据处理政策。 Facebook最近在新法规矩生效前更新了隐私设置。谷歌则制定了更容易理解的隐私政策，并给出了相应的说明性插图和油管视频。

而Salesforce则在今年早些时候推出了一个GDPR网站帮助旗下的客户遵守新的欧洲规则，其中包括一个数据处理附则。Salesforce还更新了平台，以满足GDPR要求，平台增加的个人对象等工具可以整合各种Salesforce记录中的个人隐私偏好