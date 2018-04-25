京东云申元庆：超级电商成就超级云服务商 京东云预见无限可能

4月20日京东云也完成了一次华丽转型，正式启用全新品牌形象，并发布了全新的品牌口号“预见无限可能”。

至顶网CIO与应用频道 04月25日 人物访谈（文/王聪彬）：“现在微信里多了好多朋友，而且还会时不时发个朋友圈。”京东云事业部总裁申元庆开玩笑说道，这是到我京东云后最大的变化。

2017年9月，申元庆加入京东云到现在已经7个多月，在之前他都是以外界的视角去看中国互联网，现在自己终于加入了中国互联网企业，对他来说这是一种不同的体验。

在新的阶段申元庆希望自己从职业经理人转变为事业合伙人，在这里痛并快乐的感受从没有如此的强烈过，当然无论是之前还是现在，他所从事的都是他最爱的云计算事业，所以一切的辛苦都不算什么。

就如同申元庆的华丽转身一样，4月20日京东云也完成了一次华丽转型，正式启用全新品牌形象，并发布了全新的品牌口号“预见无限可能”。

京东云事业部总裁申元庆

让云计算不再硬邦邦

京东云希望通过全新品牌发布，提升京东云的识别度、让用户对云计算有更多想象空间、开启全球化布局的第一步。申元庆强调，京东云有信心在未来实现弯道超车，稳定进入中国云计算领军行列。

此次发布的新logo酷似一个莫比乌斯环，我们知道莫比乌斯环是一个无限灵动的线条，充满着不同的变化，与无限可能相呼应。申元庆认为，这就如同云本身一样没有一个固定的形象，我们不希望大家还把云计算理解成硬邦邦的固态形象，云已经随处可得，无处不在，早已改变了我们的工作和生活。

申元庆多次提到京东云并非先来者，但京东云却是云计算时代的原住民，自身就是一个云计算的使用者，不仅拥有技术还拥有经验。从2016年4月正式开始商用，作为京东集团内部技术赋能的平台，京东云正持续将技术和解决方案带到更多企业、合作伙伴、公共事业。

云计算市场的抢夺从云计算概念提出的那一天可能就开始了，京东云这个后来者的态度就是“超级电商成就超级云服务商”。

就如同AWS一样，京东云和其拥有相同的基因。而且从设计之初就是多租户的架构，让多用户环境下使用同一套程序，且保证用户间数据隔离。最后就是京东云拥有大量的物理服务器，通过分布式技术可以实现更高的系统可靠性、可用性和扩展性。

申元庆把做云比做脏活累活，因为做云服务要赔三年才能获利。但是超级电商则带动了金融科技服务、物流服务、保险服务等等，这些电商自带的场景可以和不同行业做高度融合赋能行业。

“现在的云计算市场已经被充分教育，京东云非常清楚客户和合作伙伴的期待，大量的经验积累可以有效的避免云计算发展前期的那些坑，并且联合合作伙伴为用户提供最优质的服务。“申元庆说道。

技术和模式创新的底气

目前京东云正处于迅速升级的过程中，以“天”为单位更新或推出新服务。在品牌发布的同时，京东云也发布了容器服务、JDStack、DevOps等15款云产品，涵盖弹性计算、网络、云数据库与缓存、存储、云安全、专有云等多方面的云服务。

京东云容器服务

京东云容器服务融合了容器和虚拟机的优点，并整合存储、网络、安全等整体服务，无需管理虚拟机或集群，为用户打造安全、易用、全面的容器服务。

京东云容器服务的特色：

安全可靠，每个容器拥有独立内核，实现完全隔离；保留了容器的轻量级特性，支持秒级启动；

无缝集成SDN网络，支持VPC、安全组、公网IP等；与云硬盘无缝集成，为企业提供可持久化的可靠存储；

极简易用，无需预先创建虚拟机，以容器实例为基本的计算单元；通过控制台、CLI、SDK直接快速创建容器；

配置丰富，提供通用型、计算优化型、内存优化型配置；计费灵活，助力企业提升效率和降低成本。

京东云JDStack

JDStack是京东云针对政府及大企业客户提供的可私有化部署的云平台。在与京东云公有云服务用户体验保持一致的前提下，更适合在用户本地数据中心部署使用，发挥云平台高资源利用率、高可用、易扩展、低运维成本的优势特点。

京东云DevOps

京东云为各种规模的企业提供一站式DevOps解决方案，实现企业服务全生命周期管理，提升企业运维自动化、智能化水平，帮助用户从容面对各种运维挑战，支撑企业业务快速稳定发展。京东云 DevOps 特色：实现研发、测试、运维之间的高效协同，提升整体效率；提供了从编译、部署、流量控制一整套的持续交付流程；从基础设施到服务运行状态全链路的监控服务。

申元庆也坦言，未来云计算市场每年还将达到40-60%的增长率，云计算的增速同时带动数据的增速，这又进一步驱动云计算的需求，而且随着5G的到来，未来还有更多的惊喜。