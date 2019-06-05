618年中大促 让更多企业享受云计算的福利

随着2019年京东618全球年中购物节的全面开启，电商企业的狂欢也即将开始，但随之而来的是海量流量的到来。云则让618处变不惊，京东云不仅全面支持京东集团的暴增冲击式流量带来的挑战。

至顶网CIO与应用频道 06月05日 北京消息（文/王聪彬）：每一个IT工作者都在面临，技术更替、应用不足、费用太高、维护管理等问题，这一切都对应了企业上云的要害，安全、稳定、高效、低成本等特点，而且企业只需按需购买，按量付费，就可以获得各种云服务。

随着2019年京东618全球年中购物节的全面开启，电商企业的狂欢也即将开始，但随之而来的是海量流量的到来。云则让618处变不惊，京东云不仅全面支持京东集团的暴增冲击式流量带来的挑战，还为品牌商全面赋能，提供用户及产品需求的精准分析方案，推动品牌定制，从消费者需求角度出发，打造品牌专属定制营销解决方案，帮助品牌厂商在618期间实现销量飞跃。同时京东云也开启年中大促，让更多企业享受云计算带来的福利。

618背后的技术力量

2018年，京东618全球年中购物节从2018年6月1日0点到6月18日24点，累计下单金额达1592亿元，再创新高。对于618，京东带给大众的不仅仅是一连串销售数字，更是将无界零售的理念发挥到极致。

当然，京东云在618背后做了很多工作，借助618这场电商盛宴，京东云秀出了强大的技术实力。

基础运维：14个数据中心万台机柜，应对百倍压力0故障；数万台设备百万端口，网络监控秒级刷新；数据可视化，流量故障秒级定位，智能修复/隔离。

IaaS：多地域及多可用区提供高可用，系统不宕机；智能弹性伸缩，海量资源瞬间涌现；节点多通路，冗余高增强，确保系统稳定可靠。

CDN：海量资源，轻松应对TB级带宽压力；图片、视频、直播等千万级并发低延迟；自主研发高容错系统，针对移动端优化，自动化运维。

安全：集群高达1000G+清洗能力，从容应对恶意流量，业务平稳运行；WAF秒级监测攻击，实时启动安全防护，防护无延时；态势感知全面洞悉安全全景，构建场景高契合度防御体系。

DevOps：持续集成、交付，应用服务全生命周期一站式管理；智能监控，监控采集点充分覆盖；复杂场景一键式操作，实现自动化运维，上线效率提升十几倍。

云已经成为企业开展业务不可或缺的资源，Gartner数据显示，全球公有云服务市场将从2018年的1824亿美元增至2019年的2143亿美元，增幅达17.5%。

京东云总裁申元庆曾说过，京东云并非先来者，但京东云却是云计算时代的原住民，自身就是云计算的使用者，不仅拥有技术还拥有经验。

2018年中国公有云市场发展热情空前高涨，呈现出先入者大步前行，后发力者高歌猛进的局面。近日，国际知名咨询机构IDC发布了《中国公有云服务市场（2018下半年）跟踪》报告。报告指出，京东云凭借强大的研发实力，出色的客户管理以及广泛的生态布局，业绩得到迅速提升，尤其2018年下半年，增速超过1000%。

京东云支撑了历年618、双11大促活动，作为京东集团对外技术赋能的主要窗口，京东云向社会提供安全、稳定、可信赖的基础云服务，一站式的大数据服务，以及成熟、领先的解决方案，是可托付的中国云服务首选品牌。

让更多企业享受云计算的福利

618不仅仅是电商的大促，京东云也开启了年中大促，其中覆盖了大部分云产品：

全场低至1折，云主机限量秒杀：云产品首购1折起，云主机每日10点开抢

瓜分10000000京豆：消费返20倍京豆，最高返120000京豆

消费赢锦鲤：AI实物礼品免费送

京东云618促销活动，进一步降低了使用云计算的价格门槛，以高性价比为企业用户带来按需服务、高可靠、成本等优势，让更多用户享受云计算带来的便捷。

目前京东云能够对外提供190余款自研云计算产品和服务、90多款与合作伙伴共研产品，并以每月新推10款以上的速度迭代更新。依托京东集团在云计算、大数据、物联网和移动互联网应用等多方面的长期业务实践和技术沉淀，京东云完成了从可托付的云服务提供商到可托付的云生态系统的升级，以“全方位”的云计算服务为基础，囊括IaaS、PaaS、SaaS的全栈式服务，从IDC业务、云计算业务到综合业务的全频段服务，公有云、私有云、专有云、混合云等全场景服务，覆盖了互联网、电商、制造、能源、零售、物流、金融、医疗、教育、传媒、城市建设等全行业应用平台。

例如在视频行业，爱奇艺通过使用京东云CDN进行视频业务加速，解决现有供应商资源扩建速度不足、服务响应慢等问题，保证了视频质量和用户体验；在游戏行业，京东云为9377提供不同要素组合成的高质量云服务，实现业务弹性扩展, 大大提升业务的灵活性，降低运营成本,给玩家提供流畅、稳定的游戏体验；在交通行业，盈通集团依托京东云打造一站式通行解决方案"顺鹿"APP，释放了盈通在硬件部署、系统监控、网络监控、系统安全加固、等功能所需投入的人力及相关硬件资源；在税务行业，大象慧云信息技术有限公司借助京东云建设云平台，安全及运维服务的能力，实现了从传统IT架构向云架构的升级转型，打造了电子发票的管理一体化应用云平台，降低了信息化成本，提升了信息化水平；京东云还将Cloud Native理念带入渲染行业，渲云采用京东云p.n1p40h GPU集群服务成为业内第一家也是唯一一家使用P40的渲染公司；还有像智能大屏营销解决方案中的浮层广告、点播/直播广告等已经在行业中得到深入应用。

未来，随着数字经济的不断发展，京东云一方面，让更多的行业享受云计算带来的福利，根据行业最佳实践提升产品技术实力，并把握新技术趋势，创新突破，持续推动企业数字化转型；另一方面，将不断扩大生态版图，联合生态合作伙伴深耕行业市场共生增长，让“云计算+”落地开花，使生态共同体不断发展壮大。