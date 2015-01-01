金蝶徐少春：我们有一个目标 2020年云收入占比60%

金蝶在过去的十年都在探索中国管理模式，也就是中国企业管理的最佳实践。金蝶找到了通过云在各领域展现新的管理模式：一、新模式：以个体为中心；二、新技术：A（AI）B（Blockchain）C（Cloud）D（Data）；三、新体验。

至顶网CIO与应用频道 03月16日 新闻消息（文/王聪彬）：“5年的转型让我们重新找到了自信，找到了根本，我们非常有信心面对未来。”金蝶创始人兼董事会主席徐少春在金蝶2017年全年业绩发布时这样说。

金蝶的25年经历了很多，浓缩了深圳特区改革开放和中国商业崛起的整个历程。一个朋友曾问徐少春财务目标是多少？但他却说并不太关心，我只关心在正确的战略上前行。

每年金蝶都会“砸”点什么，电脑、服务器、办公室，最近的一次是去年砸掉象征ERP的老板椅。这种一次次突破舒适区的做法，对于很多企业都是不敢想象的，金蝶却在一次次的挑战自己。

在新的时代企业管理、知识产权、科技创新都受到了重视，金蝶在过去的十年都在探索中国管理模式，也就是中国企业管理的最佳实践。金蝶找到了通过云在各领域展现新的管理模式：一、新模式：以个体为中心；二、新技术：A（AI）B（Blockchain）C（Cloud）D（Data）；三、新体验。

金蝶对企业互联网的未来充满信心。

云引领业务增长

金蝶国际软件集团有限公司（下称“金蝶国际”或“集团”；股份编号：00268.HK）3月13日宣布其截至2017年12月31日止12个月（“报告期”）之经审核年度业绩。报告期内，本集团云服务业务发展迅猛，收入同比增长66.7%，其中金蝶云收入同比增长87.7%。

报告期内，集团录得营业额约人民币23亿元，同比增长23.7%。其中，云服务业务保持高速增长，实现收入人民币近5.7亿元，同比大幅增长66.7%，占总收入达24.7%；管理软件业务保持稳健经营，实现收入约人民币17.4亿元，同比增长14.1%；集团录得毛利约人民币18.8亿元，同比增长约23.9%，毛利率约81.5%；集团录得经营利润约人民币4.2亿元，同比增长69.0%；来自经营活动产生的净现金为人民币约8.2亿元，同比增34.6%，强劲的现金流充份显示在云业务模式的推动下，公司经营品质不断提升。董事会建议派付末期股息每股人民币1.3分，合共约人民币3888万元。

金蝶EAS总合同额同比增长26.4%，增长动力主要源自产品竞争力的明显增强。期内，金蝶EAS不断优化财务共享、s-HR人力资源、数字营销、智能制造及智能财务机器人等核心解决方案，助力招商局、港中旅等集团企业数字化转型，实现企业数据自由共享。同时，金蝶EAS依托“云+端”模式进行技术及应用创新，其“移动分销”企业SaaS云服务帮助客户经销商合作伙伴实现资金高效使用与运营。

金蝶云实现收入约人民币3.9亿元，同比增长87.7%，客户数同比增长120%，续费率保持在90%以上。期内，基于“无人会计，人人财务”的产品理念，金蝶云推出智能财务机器人，不仅覆盖了传统RPA领域，而且融合了最新人工智能等多个领域的技术突破，极大提升了用户体验，目前已在智能财务、智能制造、全渠道营销、阿米巴经营等领域取得领先优势。

转型带来的巨变

在财报中云业务被重点提及，这也是金蝶选择转型的方式。金蝶云可以提供企业云ERP完整的解决方案，包括财税一体化、人人绩效，推动企业一步步转型。

IDC研究报告显示，金蝶在SaaS云服务市场和中国成长型企业应用软件市场等领域获得“五项第一”，包括在整体企业SaaS云服务、SaaS ERP、SaaS 财务云、移动办公领域等细分领域均拔得头筹。这是中国软件厂商在企业SaaS 云服务领域，市场占有率首次超越国际厂商。

金蝶云拥有超过5500家客户，收入增长88%，续费超过90%。58%来自新客户，26%来自老客户升级，16%来自竞争对手替换升级。

精斗云付费客户规模同比增长75%，续费率保持在70%以上。管易云2017年全年处理订单总量超11亿单，支撑交易流水近2000亿元人民币。旗下移动办公云“云之家”连续第二年被IDC评为中国大中型企业移动办公市场占有率第一。

云收入呈现出高速增长，占整体收入的25%，预计到2020年达到60%。徐少春对这个目标充满信心，真正以云为核心，为用户带来价值。

金蝶云还同客户一起创造新的商业模式，在联手AWS之后，又与华为云达成战略合作，同时金蝶战略投资硅谷初创公司PerceptIn及中国CRM第一品牌纷享销客等创新企业，金蝶云的生态布局正在持续完善。