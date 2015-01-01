2018年7个顶级的免费CRM工具

大多数企业靠他们与客户保持的关系和他们可以从这些客户那里获得的机会而生存。与客户建立稳固的关系——潜在的关系、持续的关系或者其他——对当今全球经济的成功至关重要。

至顶网CIO与应用频道 03月15日 编译：大多数企业靠他们与客户保持的关系和他们可以从这些客户那里获得的机会而生存。与客户建立稳固的关系——潜在的关系、持续的关系或者其他——对当今全球经济的成功至关重要。所幸的是，客户关系管理（CRM）软件可以帮助企业管理来自多个联系人的数据，并为专业人士提供工具来跟踪和分析每一次互动。

CRM软件有很多形式，但目标几乎是相同的：促进销售、提高生产力、为营销活动确定更明确的前景。那些将CRM解决方案恰当地整合到其运营中的企业，将通过在单一界面中获取和关联客户行为信息，获得有价值的见解。在如今的竞争环境中，寻找合适的CRM提供商可以让你在增长和停滞之间找到差异点。

考虑到CRM软件对于任何企业取得成功来说至关重要，因此找到一家提供商能够提供最适合你业务需求的功能、第三方集成和定制技术，就变得越来越重要。企业可能会被摆在他们面前的众多选择不知所措，而且在选择CRM软件的过程中也有诸多考量因素。但是，中小企业往往可以通过免费的开源CRM软件满足最重要的需求。

我们评估了数十家提供商，以确定当前市场上最好的免费CRM软件。在权衡了他们的优势和局限性、研究了行业领导者的评论、以及分析各研究公司给出的排名后，我们选择了以下七个应用程序（按字母顺序排列）来帮助你找到最适合的解决方案：

Apptivo

Apptivo是一种基于云的CRM，包括联系人组织、项目管理和跟踪、财务运营等功能。 Apptivo的免费版本仅限3位用户和500 MB的数据存储空间。免费版本的主要功能包括销售线索列表、联系人、商机和待处理交易的管理工具。

Apptivo用户还可以使用很多项目管理工具，包括发票、工单、估算和采购订单。免费版本包括标准报告、搜索功能、用于任务和约会的自动通知功能。

付费版本提供第三方集成，每个用户每月起价为8美元。Apptivo还提供了针对安卓和iOS设备的应用。

Bitrix24

对于那些想要能管理项目、协作和加强营销等工具组合的企业来说， Bitrix24是一个不错的CRM选择。Bitrix24的免费版本限制为12位用户和5 GB数据存储空间。Bitrix旨在将大多数业务运营纳入单一平台之上。

这款基于云的CRM软件主要功能包括项目管理工具，如社交风格环境中的内容共享、通讯、时间管理、任务和线程化通信；自动化流程，例如通知、辅助报告、团体预订等，可以帮助企业跟踪进展情况，并在更大的背景下安排即将到来的机会。

这些功能可通过第三方集成进行扩展，含有更多高级功能的版本价格为每月39美元，最多24位用户。Bitrix24还提供了针对安卓和iOS设备的应用。

Hubspot

Hubspot CRM是一个功能齐全且灵活的解决方案，具有现代系统的所有核心功能，旨在管理联系人、跟踪线索和完成交易。Hubspot是许多小型企业进入CRM世界的入门选择，因为它提供了足够多的功能和特性，以零成本提高营销和销售运营。Hubspot的免费版本包括无限数量的用户、数据存储空间和多达一百万个联系人，没有时间限制或促销期限。

Hubspot的联系人和潜在客户管理工具使用户能够即时收集任何进入数据库的公司信息，包括关键人员、社交简介和背景。Hubspot管理整个销售渠道，因此可以自动跟踪电子邮件、社交媒体、电话和会议中的客户互动。这个基于云的平台具有直观的仪表板，可以实时报告潜在客户的管理情况，用户可以创建优化的目标网页以生成更有价值的潜在客户。

Hubspot可以通过集成谷歌、微软和其他许多公司的第三方服务来定制。Hubspot CRM也提供了针对安卓和iOS设备的应用，具有更高级功能的版本起价为每位用户每月50美元。

Insightly

Insightly是一个旨在管理组织联系人、销售和项目的CRM平台，免费版仅限于2个用户、2500个联系人和200 MB数据存储空间。这个基于云的平台为用户提供了详细的联系信息，包括背景、互动记录、重要日期以及与项目或销售机会相关的其他信息。

Insightly主要功能中的项目管理工具，使用户能够跟踪截止日期的进度、创建里程碑事件和任务，设置自动提醒并跟踪通信。Insightly还可以跟踪电子邮件通信，自动显示任何联系人的社交媒体帐户，并创建自定义报告和图表，为组织提供与客户互动的更详细信息。

用户可以通过与各种第三方服务集成来扩展功能，但其中有些只针对那些升级到付费计划的客户。具有更高级功能和更广泛第三方集成的版本，起价是每位用户每月29美元。 Insightly还提供了针对安卓和iOS设备的应用。

SugarCRM

SugarCRM曾经是全球最大的开源CRM，但SugarCRM不再发布新版的Community Edition应用开源版本。尽管如此，SugarCRM仍然可以下载，显然是以开发人员为重点，具有丰富的功能，让企业组织可以创建完全定制的解决方案。SugarCRM的开源版本需要专门的管理员，并且需要在PHP编程和复杂数据库管理方面具有相当的技能。

企业组织可以将第三方服务与SugarCRM的开放API集成，但SugarCRM平台不像其他CRM提供商那样通过应用集市提供简单的集成。SugarCRM的突出特点包括联系人和销售机会管理工具、销售自动化和预测、项目管理、广泛的报告和数据分析功能。SugarCRM Community Edition是一个自托管数据库，因此需要考虑额外成本。

SugarCRM的更高级版本每个用户每月起价为40美元。

SuiteCRM

SuiteCRM是SugarCRM的一个免费自主托管的开源替代品，可随着新功能和新支持继续增长。SuiteCRM号称是当今全球最受欢迎的开源CRM，拥有超过400万用户、800,000次下载和87,000名成员的开发者社区。 SuiteCRM还提供了超越CRM传统任务的许多功能。

SuiteCRM主要功能中的自助门户，为企业组织提供了交互式客户支持的独特方法。用户还可以创建销售渠道模型、监控销售线索的进度、灵活的业务流程建模、合同管理和客户报价模板。SuiteCRM包含一个投资回报率计算器和一个强大的电子邮件活动模块，让企业组织可以在单个仪表板中设计、部署和跟踪活动。SuiteCRM还提供了针对安卓和和iOS设备的移动应用。

Zoho CRM

Zoho CRM是当前市场上最受欢迎的免费CRM解决方案之一。Zoho是中小型企业和创业公司的一个不错选择，但免费版仅限于3名用户、25000个联系人和1 GB数据存储空间。该平台对于使用Zoho Workplace的企业来说尤其强大，Zoho Workplace是一套生产力应用，与G Suite和微软Office 365等产品是竞争对手。

Zoho CRM的突出特点包括大量的第三方集成、高级分析和预测、实时通知、针对潜在客户和联系人的综合项目管理工具。Zoho CRM直观的界面中包括了用于销售和营销自动化、产品配置、报告和详细客户分析的工具。

Zoho用户可以通过使用Zoho的API与第三方服务同步来定制他们的平台。Zoho CRM是一个基于云的平台，提供了针对安卓和iOS设备的应用。支持更多用户用户、获得更高级功能的版本起价为每位用户每月12美元。