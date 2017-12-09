用声波与消费者来一次亲密接触

声连网的声连码技术则是通过接收声波来传递信息，将一个时长为0.622s-1.244s的高频声波通过音响、电视等具有喇叭的设备播出，嵌入声连码SDK的移动终端或APP通过麦克风接收到这个声波，就完成了用户与声连码的一次连接，就像用户扫描了一次二维码一样。

至顶网CIO与应用频道 03月06日 人物访谈（文/王聪彬）：2017年，在周杰伦“地表最强”世界巡回演唱会北京站的演出现场，声连网的团队进行了一次大胆的实验。在将近四万人的场地中，厦门声连网信息科技有限公司董事长杨丽玉的手机收到了一条在看台对面同事发来的推送信息，这条信息并不是用通常的短信或者微信，而是通过声波的方式进行传递。

你可能很难想象，在演唱会这种嘈杂的环境中声波还能准确的传递是不是非常奇妙？“防干扰技术是必须的。”杨丽玉说，只要一个人接收到信息就可以通过转传技术，现场四万人都可以全部收到，我们甚至还可以让手机屏幕呈现出不同的颜色。

厦门声连网信息科技有限公司董事长杨丽玉

声波能做的事情这么不可思议，也让声连网在对客户介绍产品时犯了难，所以杨丽玉想了一个更通俗的说法“声音的二维码”。

我们都知道二维码在生活中已经无处不在，衣食住行几乎所有事情都可以用手机就搞定。相比一维条码，二维码能够记载更复杂的数据，比如图片、网络链接等。这也让二维码的应用场景非常广泛，手机扫一扫就能获取各种信息，跳转到音乐、视频、图片等链接，广告商就可以推送各种宣传信息。在电子商务领域应用就更广泛了，支付、优惠券、提货等等都可以用二维码实现。

声连网的声连码技术则是通过接收声波来传递信息，将一个时长为0.622s-1.244s的高频声波通过音响、电视等具有喇叭的设备播出，嵌入声连码SDK的移动终端或APP通过麦克风接收到这个声波，就完成了用户与声连码的一次连接，就像用户扫描了一次二维码一样。而且声连码还可以做到很多现在二维码做不到的事情，因为它不受光线、距离、角度的限制。



有喇叭的地方就是应用场景

声连网成立于2014年，主要研发声波物理传输的底层技术，其核心技术是具有美国贝尔实验室背景的科学家领军自主研发而出的，主要利用声音的物理特性进行数字化的开发应用。声连网研发的声连码可以在任意普通喇叭上进行播放，再通过人耳几乎听不到的声音将信息推送到手机上。

2017年7月7日，声连码正式商业化，建立媒体、播放点位、接收端APP、平台、用户五方共赢的商业模式。

声连网希望创造TOO的价值链（TV to Online to Offline），从广告媒体——TV端（声音播放端）把信息推送到用户手机进行Online浏览，最终与Offline线下实体商店结合。TOO可以将广告创造的价值最大化，让原本已经饱和的线上、线下市场重新激活。

一段韩剧韩剧视频中，女主角身披一条纱巾在海滩漫步，这时既不用主动扫描也不用主动搜索手机就弹出了某明星同款纱巾的购买链接。杨丽玉说，这既是透过影音媒体植入声连码，让视频做到“所见即所得”。

在厦门，2017年12月声连网与厦门移动电视合作，通过公交车上视屏推送的声连码，乘客可以手机接收刮刮乐奖券参与活动，推动消费者前往线下实体店消费实现商业闭环，以及提升App活跃度。34天内，接收次数达到了4,996,587次，活跃用户数达到了351,374人。

声连码可以应用在任何有喇叭的地方，户外媒体、家庭媒体、智能音箱，甚至植入硬件中，像声波电灯泡、声波餐牌等等。透过声动平台对声连码的解析与链结的相应服务，可以覆盖旅游、餐饮、交通、办公、商场、电视购物等上百种应用场景。

声连网为商户提供了聚合服务平台，目前对外开放的平台级服务包括：

声动开放平台：帮助APP开发商高效地建立声连码应用APP。

声动应用平台：提供代理商推广声动平台业务的服务。

声连码解析平台：提供声连码解析与信息推送服务。

声动API：提供给战略合作伙伴订制化的信息排播与推送机制。

而且声连网正在陆续开发和完善广告平台与数据平台，协助传统媒体升级，实现线上与线下的交互转换及精准营销。

发展的源动力与保障力

声连网已服务于400余家企业，覆盖7000万+人群，其主要发展策略是和头部客户合作，像海科融通、中国银联、广电集团移动电视、可口可乐、微软中国等等。

头部客户的特点非常明显，它们都拥有庞大用户群，对于数十亿声连码的安全存储、瞬时的流量增长，以及业务安全稳定等问题都提上了日程。

2017年初，声连网开始和AWS展开合作。厦门声连网信息科技有限公司信息管理部信息总监王贺表示，最开始的初衷是降低运维和开发成本，因为保证数据的可靠性和可用性是相对困难的，所以最先使用了Amazon EC2以及Amazon S3。随着项目的扩展也延伸到其他层面，包括Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、DynamoDB、CloudWatch、AWS IAM、Amazon SQS、Amazon VPC、ELB等。

像公交场景的上班下班就是两个流量峰值，在自有服务器上做扩展需要很高的人力和时间成本，AWS则可以弹性扩张资源应对短时间流量暴涨，而且降低了运维人员的工作量，现在一个运维一个人就可以处理所有需求。

而且为了保证用户体验，声连码业务处理时间要非常严格，整个处理流程的关键是对接收到的声码进行解码，DynamoDB实现密码表的前端缓存，以及高效查询，使解码速度大大加快。

拥有着大量的用户数据的声连网还通过Amazon Elasticsearch Service进行实时分析，并且根据具体的场景进行细分，像公交场景上会配合公交线路、周边信息等进行相应推送，达到更高的转化率。

源于声连网的核心技术人员对AWS海外区域有五年以上的使用经验，所以在未来全球化业务的发展上，AWS也将帮助声连网更快的实现业务创新以及海外市场拓展。