新加坡航空公司签署一系列合作协议 旨在推动自身数字化发展

新加坡国航同该国多家研究与贸易机构签署了合作协议，旨在通过数据分析与物联网等领域的机遇以进一步提升其运营效率。

至顶网CIO与应用频道 01月30日 北京消息：新加坡国航同该国多家研究与贸易机构签署了合作协议，旨在通过数据分析与物联网等领域的机遇以进一步提升其运营效率。

新加坡航空公司（简称SIA）签署了一系列合作协议以推动其数字化转型工作，并期望能够通过应用新技术以实现运营效率的提升。

本周一，新加坡国航宣布其分别与新加坡科学技术研究机构（简称A*Star）、新加坡民航局（简称CAAS）、新加坡经济发展部（简称EDB）以及新加坡国立大学（简称NUS）签署了新的合作协议，以上所提及的各项合作关系都将助力该航空公司通过发展其数字化能力以提高运营效率并开发新的商业机遇。

SIA在过去的几年时间内已经推出了多种数字化举措，并且其工作场所也实现了相关技术的整合。此外，该公司还正在建设数字化创新实验室以确保其员工与创新公司——诸如初创企业、育成中心以及加速器大佬等——之间能够实现交流互动，从而在激发新想法的同时能够进一步深化彼此的合作关系。

上月，该公司在其Facebook页面与官方网页引入了聊天机器人以处理客户查询事务。目前，由人工智能（AI）提供技术支持的机器人已接受了部分咨询问答的培训，具体内容包括行李托运、登机事项、在线预订以及旅途中特殊需求——例如婴幼儿注意事项等——的相关问题咨询。

另外，该航空公司在去年10月宣布了一项三年计划，在此计划实施期间将会有100多名员工负责各项工作以完成其工作进程与运营效率重新评估，其目的主要在于减少燃油消耗与机上食品浪费等情况。

通过与各方签署合作协议，目前SIA方面期望能够寻求各个领域机构的力量——具体包括研究、革新与创业等方面——助力其“凭借数字化技术与开放的创新模式实现经济效益与运营效率的提升。”

该公司的首席执行官Goh Choon Phong表示：“作为转型工作的一部分，SIA集团一直在大力投资以增强该公司的数字化能力，而今天宣布的全新双边合作伙伴关系将有助于我们迈向全新的局面。”

此外，Goh还补充道：“随着SIA集团数字化创新蓝图的推出，我们将致力于成为全球领先的数字化航空公司。”

SIA方面认为其与CAAS以及EDB之间的合作关系将孕育出“一套生机勃勃的数字化航空生态系统”，而此类合作关系的最终目标在于进一步将新加坡建设成为亚太地区旅游与航空的枢纽。

然而，实现这一目标的首要条件即是构建数字化航空生态系统以改善该行业运营的能力、效率与弹性等。

具体而言，该航空公司将与A*Star合作以识别并开发应用性研究机遇——其所涵盖的领域具体包括数据分析、物联网（IoT）以及虚拟与增强现实——以提高SIA集团在维护工作方面的效率。很明显，该项合作的目标在于建立智能应用程序以降低维护成本与航班延误时间。此外，这类智能化应用程序还将有助于提高该航空公司的服务水平。

SIA集团还将与NUS建立合作伙伴关系以发展长期研究项目，旨在解决目前还无法应对的商业挑战。

另外，该航空公司还将与NUS附属的创业机构——NUS Enterprise——合作，致力于围绕数字化航空旅游体验“开发一套创新的生态系统”。并且，两家合作伙伴将与更多初创企业联手参与加速器项目，旨在创造用于解决SIA的商业挑战的新技术。