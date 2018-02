IT培训的8个常见错误

无论是寻求提高生产力还是追求数字化转型,培训都至关重要。不幸的是,许多组织把培训视为一种事后做法,过于依赖自我指导和理论,实际应用的机会很少。

至顶网CIO与应用频道 01月25日 编译:无论是寻求提高生产力还是追求数字化转型,培训都至关重要。不幸的是,许多组织把培训视为一种事后做法,过于依赖自我指导和理论,实际应用的机会很少。

那些专家们经常忘记了成为初学者是什么样子,所以IT往往会假设所有新技术都是直观且容易学习。许多IT培训失败的背后都隐藏着这个因素。毕竟,对于业务流程发生根本性变化的业务用户来说,适当的培训可以完成或破坏新的安装。

以下是IT组织在培训方面最常犯的八个错误,无论是针对特定技术还是总体职业发展。看看如何提供适当的正式培训课程。

1、假设人人都能完成自我导向的培训

在线视频教程、FAQ文档等都是IT培训的主力。与课堂教学不同,这些培训材料价格低廉,易于扩展。但关注成本并不是全部,如果培训材料没有被阅读,就没有任何价值。

而关于在线自我导向培训的数据并不乐观,如果在线教育是一个风向标的话,现实是你的绝大多数用户都不会去完成培训的。根据edX的研究结果,注册了哈佛大学或麻省理工学院开放在线课程的学生中只有不到6%的人获得了课程证书。

但要是有合适的结构和激励机制,你就可以战胜这些可能性。Seth Godin声称altMBA完成率超过90%。该课程为期四周,入学人数有限,与公开招生课程在结构上有所不同。要在你的在线培训中注入一些意图因素,而不是依靠用户来指导自己。

2、无法解释培训为什么是有必要的

如果你的培训旨在改变行为和惯例,那么如果你希望把变革坚持下去的话,就需要解释培训计划为什么至关重要。

“许多软件培训计划包括‘如何做事’和‘情况如何’,但是他们忽略了‘为什么你首先要以软件的形式做这些’,”HubSpot Academy公司高级市场营销经理Eric Peters这样表示,HubSpot Academy是一个针对Hubspot销售和营销软件产品的在线培训项目。“在我看来,这就是文档和培训的区别。‘为什么’特别重要,因为这个原因将软件与用户期望的结果连接到一起。”

为了解决“为什么”这个问题,Hubspot已经实施了一个由三部分组成的简单结构来进行培训。“每个HubSpot Academy课程分为三个部分:为什么(Why)、如何(How)、什么(What),”Peters解释说。这种方法降低了用户因为感到与技术变革总体目标脱节而陷入困境的几率。

3、培训完成后忽视提供实际的应用

如果员工没有机会运用他们学到的东西,他们就会在培训中脱节,很快忘记他们学到的大部分内容。

Peters说:“如果你没有一个可以实际应用的项目或活动,那么学习一款新的软件真的很难。如果整个学习过程是假设的,那么当你有一个项目时,你应该如何将你的学习付诸行动?如果我使用Excel工作,我意识到我不知道该怎么做,我去查看一下。我在脑海中对自己进行教育,因为我很快将学习运用于实际中,所以我更有可能记住它。”

为了避免这个错误,在正在进行的其他项目和每个人的目标这些背景下提供培训。正如Dan Pink在他的书“驱动:令人惊讶的事实激励着我们”一书中解释的那样,许多人在工作中都有动力成为自己所在领域的精通人士。将IT培训与员工的职业目标联系在一起,是一种经过验证的策略。

全球法律管理公司GCG的首席信息官Janet Brown说:“我学会了了解和照顾到每个人的学习风格。有的人,你给他一本书让他去学,他能学得很好;有的热则需要动手实践;还有一些人和同行一起培训的环境中可以学得很好。不同方法的混合,是成功进行IT培训的关键。”

4、事后做培训

你的企业组织刚刚购买了新的软件。你什么时候可以从中受益?如果你忽视为培训提供支持,那么答案可能就是需要很长时间,或者永远。

“CIO和IT领导者投资于软件,期望他们的企业组织能够获得投资回报。对软件进行培训加快了组织的时间价值,确保员工充分利用其功能,并降低了错误使用软件的风险,“Peters解释说。

如果你的组织正在准备制定变革战略或者引入全新的软件,那么不要把培训作为事后才考虑的事情。

5、拒绝投资专业发展

如果你为员工装备了最新最好的技能,他们会离开你的企业组织在别的地方找更好的工作吗?这是无声的恐惧,影响着很多企业组织的IT培训工作。但并非每个企业组织都认同这个观点。

在线培训平台Cybrary的首席运营官Kathie Miley解释说:“与一些观念相反,雇主在提供个人发展机会和职业发展机会时能让更多员工留下来,”她负责提供IT技能和认证相关的课程和实践实验室。

项目管理专家(PMP)等一些认证要求持续得到学分以保持最新状态。没有提供这些的话,你的员工可能会怀疑公司对他们的承诺。

如果您没有提供IT培训机会,您将落后于其他企业组织。根据Brandon Hall Group在2016年进行的培训标杆研究,大多数公司每年为其高层领导培训的费用超过1000美元。这是一个很好的提醒,每个人都需要培训,不仅仅是加入企业组织的新员工。

6、未能在学习过程中提供实验经验

传授编码技能的在线培训计划最近呈现爆炸式增长。例如,CodeAcademy主要传授关于HTML、Python、JavaScript、PHP和SQL的技能。该平台有一个实验室,你可以看到你正在编写的代码并获得反馈。这可能不像现场教练那么细致,但是在实验室环境中工作的反馈是有价值的。从实验到建立“产品”的能力,再到将抽象的培训概念转化为实用技能,这是一段很长的路要走。

“IT培训教材的一个普遍缺点是理论太多,实践不够。我们面临的挑战是,找到让人真正用来通过实践经验提高留存率的实验室或设备,”Carousel Industries托管服务技术总监Jamie Boughman解释说。

7、不采取程序化方式进行培训

当几个关键员工同时离开IT时会发生什么?如果你忽视了培训,你可能要着急地去填补这些空白。除了招聘之外,您还可能还会疯狂派遣现有员工进行培训。这种最后一刻的培训方法往往不能得到很好的效果。

“有些管理者不能在事前就把握培训这件事的核心,最终却处于被动,”Focal Point数据风险公司产品管理总监Philip Casesa表示:“通过更加程序化的方法——查看团队对可预见工作的技能清单——有助于平衡那些培训可以填补空白的地方。”

解决这个问题是经理的事情,要花时间思考员工技能(和技能差距),花些时间进行深入的讨论。对于IT管理人员来说,定期主动与业务员工沟通而不是等待订单来的原则也会有所帮助。

8、对书本抱有不切实际的期望

书籍非常适合分享信息,但在技术培训方面却有很大的局限性。例如,For Dummies系列在向初学者传达技术内容方面做得很好。对于高级专业人士来说,完全依赖书本可能是行不通的。

“书籍是一种非常被动的学习体验。尽管许多学习者可以从书中学到些什么,但没有动手实践让学习坚持下去。从企业组织的角度来看,为员工购买几本书就称其为培训了,长时间看这是不会带来很好结果的,“Casesa说。

书籍可以在广泛界定的职业发展中发挥有益的作用。谈到个人生产力,读经典著作“The Effective Executive by Peter Drucker”或者“Getting Things Done by David Allen”都很不错。

