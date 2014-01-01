发挥微软Power BI强大功能的7个技巧

Power BI是微软用于商业智能的交互式数据可视化和数据分析工具。你可以用Power BI从云中和本地的大量系统中提取数据，创建仪表板来追踪那些你最关心的指标，或者深度分析数据以及询问有关数据的问题。

至顶网CIO与应用频道 12月19日 北京消息：Power BI是微软用于商业智能的交互式数据可视化和数据分析工具。你可以用Power BI从云中和本地的大量系统中提取数据，创建仪表板来追踪那些你最关心的指标，或者深度分析数据以及询问有关数据的问题。你可以创建丰富的报告，或者把仪表板和报告嵌入到你已经在使用中的报告门户中。你可以创建的仪表板、报告和可视化远远超过了普通的条形图和饼图，但你并不需要成为专业设计师才能使用这些内容。下面就让我们来看看，如何从你现有的信息、在超出你预期的更多领域中获得更多洞察。

1、对你使用的服务实现可视化

Power BI有数百个内容包、模板、与数百个数据服务、应用和服务（包含预设置的报告和可视化）的集成——不仅仅是像Dynamics 365和SQL Server这样的微软服务。

如果你在会计过程中使用Xero，或者K2 Appit for SharePoint来构建业务流程，或者Adobe Marketing Cloud、SAP HANA、Salesforce、MailChimp、Marketo或者Google Analytics，甚至是GitHub，你都可以使用Power BI来对这些服务中的数据进行可视化，创建针对这些数据的报告，并汇集到一个定制仪表板中。你还可以设置本地网关以便使用Power BI来探索你自己服务器上的数据集，这样你就可以这将网络访客与销售进行对比，或者看看那些促销活动会带来新的客户。你可以创建你自己的报告和可视化，执行计算（Power BI会调用这些计算）并为单个用户、数据源、或者特定仪表板和报告设置访问级别，以控制哪些人可以查看更敏感的信息。

2、用你的数据讲故事

对于数据来说图表是一种很好的展现形式，但如果你希望以一种易于理解的方式，展现会随时间推移而发生变化的数据，那你可以尝试针对Power BI的Timeline Storyteller定制视觉效果。你可以创建数据或者时间的线性列表，或者以圆形、螺旋形、网格或者自定义形状中排列这些数据。你还可以展现一个时间顺序的列表，其序列显示事件持续的时间，或者选择相对或者对数尺度。选择最好的展现方式，扩展和布局你的数据，Power BI将基于这些数据构建一个时间线，显示需求增长的趋势，或者对任何注重事件顺序的内容作出解释。

3、探索各种假设

你可以在Excel中对比不同场景，但是Power BI让你可以通过拖动滑块来显示各种变更。为注入收入之类的数字添加计算得出的度量值，并且可以使用Power BI Desktop中的“新建参数”按钮添加在你假设场景中变化的参数——设置数据类型、最小值、最大值和增量。这将创建一个计算的度量，你可以在其他计算度量中作为参考；所以如果你为一次特定的促销活动做出响应的客户数量创建了假设参数，你就可以将其代入一个公式中，显示你预计处理客户支持服务单的数量。在假设参数对话框中中勾选“向该页面添加滑块”以增加一个滑动条，这样你就可以拖拽该滑动条来显示客户响应数量更高或者更低时的差别。

4、实时提问

你要使用Power BI的自然语言功能来提问并对响应做出可视化，而不是用Power BI设计图表和报告。你可以指定数据的呈现方式——请求“按月份按地区划分的总销售额”——或者让Power BI选择一个的布局，将数据与像“上个季度的销售额是多少？”这种常见问题进行匹配。

如果在仪表板上有显示图块的话，Q&A会建议这些作为问题，当你输入问题的时候，它会提示你可以在数据集表格中建议添加的条目。如果结果是这些问题非常有用的话，你就可以把这部分可视化添加到仪表板上，从而轻松地为数据集创建可视化。如果你拥有这个数据集的话，你还可以在仪表板设置中添加特色问题。Q&A会利用这个数据集中的表、列和计算字段的名称；如果列是区域而不是地区的话，表名称例如“客户总结”将会让Q&A不如“客户”这种名字那么自然（尽管Q&A知道如果你问“芝加哥客户总结”这种问题的时候你想要的是哪种表，因为它会把语句打散进行理解）。

Power BI Q&A适用于Power BI网站和iOS Power BI应用。它可以处理保存在Excel表格中的数据（或者通过本地网关处理数据库中的数据，如果你为该数据集启用Q&A的话），或者你可以使用Power Pivot来为Q&A优化数据集。确保你数据集中的所有表都是正确的，检查日期和数量等数据类型，并为列创建默认字段集，为表创建默认标签，调整列显示，Q&A就会显示图表或的类型。

5、自定义可视化

Power BI包含了一系列可视化功能，你可以通过从Office Store下载来添加更多功能，或者用开源Power BI Custom Visual Tool（使用CSS、TypeScript和NodeJS）创建你自己的功能。Office Store中包含来自微软的可视化，例如词语云，一个基于R脚本的关联图，以圆形矩阵显示相互关系的螺旋式矩阵，突出异常值、集群和百分位数的“盒形-虚线图”来显示可能会在平均值这样的总结性数据中丢失的数据，以及由其他Power BI客户创建的可视化。

如果你希望通过工作流和流程来分析进展的话，你还可以将Visio图表连接到Power BI，将其作为自定义视觉效果。如果你有Excel分析模型的话，你可以使用Frontline的Analytic Solver将其转变为自定义的Power BI可视化，而无需在JavaScript中设计自定义视觉。你得到的不是一个静态报告，而是一个动态报告，你可以拖拽进来不同的Power BI数据集，以模拟或者优化不同的选项。

6、将更多数据纳入高管看的仪表板中

不同的BI用户在他们的可视化中需要不同层级的信息。经理和业务分析师可能希望得到大量细节，但是如果你的领导关心的是20或者30个关键指标，也许是全球的多个地区，那么最好是以简单视图的方式进行概览，显示目标和实际数据而不是更复杂的可视化。这样你就可以在会上快速查看数据，而不会被太多的图表和数据搞的晕头转向。Power KPI定制将可视化与多种报告类型结合到单一的图块中。

7、Power BI也可以用于IT数据

不止是拥有大量信息需要深入分析获得洞察的业务用户；你也可以使用Power BI来可视化用于IT监控工具的数据。Power BI解决方案针对Azure Activity Logs的模板采用了一个Azure SQL数据库以及Stream Analytics来收集日志，并使用内嵌的Power BI Desktop报告来显示这些数据，所以你可以查看使用情况和出现故障的趋势。此外还有一组针对Intune Data Warehouse的内嵌Power BI报告，显示像配置和合规状态这样的设备细节，以及一个针对Systems Center Configuration Manager的解决方案模板，其仪表板可以覆盖客户和服务器健康、恶意软件防护级别、软件库存和哪些设备没有更新等信息。还有针对一系列其他工具的模板，你还可以为其他工具生成你自己的仪表板和报告，只要你可以将这些数据纳入SQL Server或者Azure SQL数据库。