人工智能助推下的第四次工业革命

12月1日，以“推动先进制造 迈向工业智能”为主题“2017中国制造千人会”在天津盛大举行。大会上，工业4.0研究院副院长王明芬进行了《AI2.0重新定义的智能制造》主题演讲，并在会后接受了至顶网的访问。

至顶网CIO与应用频道 12月14日 北京消息（文/董培欣）： 12月1日，以“推动先进制造 迈向工业智能”为主题“2017中国制造千人会”在天津盛大举行。大会上，工业4.0研究院副院长王明芬进行了《AI2.0重新定义的智能制造》主题演讲，并在会后接受了至顶网的访问。

中国制造2025与工业4.0

目前我们国家已经制定并发布了《中国制造2025》的国家战略，中国制造2025和工业4.0之间存在着什么样的联系？王院长向我们进行了解答。

“中国制造2025是我国的国家战略，工业4.0是德国的制造业国家战略，应该说这两个由国家力量主导的战略计划，同时是竞争以及合作的，我认为是一个国际上同步发展的战略概念。”

每一次工业升级，都会产生一系列的变革，在这第四次工业革命的浪潮中，又会出现哪些颠覆性的技术，将会如何改变人们的消费与生活呢？王院长就这个问题进一步向我们进行了讲解。

如果说具有颠覆性的，肯定是一个通用的技术，我们叫做GPT。现阶段，真正工业化已经进行了好几十年，我们发展的速度越来越快。正处于一个大规模的工业生产时期。在这个时期，通过某种技术再次提升它的生产效率或大幅降低它的成本，会是一个很困难的工作。但是大数据、人工智能这些技术应用的发展趋势越来越广，已经从制造业延伸到消费领域。我认为第四次工业革命，人工智能是必不可少的，人工智能应用目前可能在消费领域还有金融领域会比较领先一些，但是随着制造领域人工智能、数字化，还有云计算技术的通用性发展，最终能够改变我们整个社会的生产力，从而产生新的技术性的颠覆。

工业4.0当前的技术困难

在当前向工业4.0迈进的过程中，还存在着什么样的技术困难，未来将如何去进行克服？王院长更深入的向我们进行了分析。

工业4.0是一个远期的、未来的战略，在2013年发起工业4.0的时候，并没有觉得我们现在就可以实施，它的愿景是达到一个社会的智能服务。从技术上讲，主要的问题在于缺乏在具体领域能够通用的技术应用手段。现在我们工业上还是每个不同行业会有不同的技术和知识体系，它们之间并不通用。缺乏一套让整个社会，从工业生产到最终消费融合到一体的一整套运作系统。德国也有一个报告，就是智能服务世界，当时就提到了这样一个愿景。

目前为止，工业4.0还没有非常成熟，不仅仅是技术方面原因，还有商业模式的因素。采用新技术的成本和所能创造出的利润的问题，都需要去综合的进行考虑。

智能制造，是取代还是解放

当人工智能作为一种通用型技术在制造业进行普及后，会发生什么？人工智能将会取代人类的工作吗？对此王院长对未来人工智能技术的发展进行了展望。

人工智能主要还是赋能数据的，他在消费领域和在工业领域的发展是不一样的。因为工业领域是会有一些物理设备会产生一些数据，这不仅仅是消费数据那样通过虚拟的计算，可能会需要一个映射的，映射这个物理设备的一种技术。然后发展到后面，还是会回归到怎么样把这个数据与设备结合起来，利用起来，去提高效率。这样才可以对应到设备、对应到整个产业链上去。

有关人工智能是否会取代人类，这个问题目前为止应该是行业共识的，社会也是有共识的。首先现在的人工智能技术在不太可能比人类更聪明，可能在很多方面越来越多的应用，运营、计算等等这些东西，它的效率会超过人类这是正确的。但是它不可能产生真正的智能，就不太可能代替人类。

机器会不会取代人，也是有共识的，不会！因为无论是工业4.0也好，智能制造也好，或者数字化制造也好，还是强调人，技术怎么样使人在工作当中更高效，而且确实会替代一部分人做起来没有优势，并且很重复、很机械、很繁重的工作。是对劳动力的一种解放。而且劳动力这方面在全世界范围内是会越来越有一个老龄化的趋势，我们这些技术不会使人产生危机，它在淘汰一部分工作机会的同时，会产生新的更好更有价值，更解放人的技术。