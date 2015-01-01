徐工信息张启亮：数字化是一切，也是根本

数字化是一切，也是一个根本，中国制造业在转型过程中要实现研发、工艺、产品服务的数字化，通过工业互联网来进一步提升效率和管理。

至顶网CIO与应用频道 12月14日 北京消息：12月1日，由天津市滨海新区人民政府、中国软件行业协会主办，天津市滨海新区商务委员会、北京至顶信息技术有限公司等单位承办的“2017中国制造千人会”在天津滨海新区成功举办。本届大会以“推动先进制造 迈向工业智能”为主题，探讨了我国制造产业的转型之路。

江苏徐工信息技术股份有限公司总经理张启亮表示，数字化是一切，也是一个根本，中国制造业在转型过程中要实现研发、工艺、产品服务的数字化，通过工业互联网来进一步提升效率和管理。

以下为演讲实录

主持人：中国一直在谈“中国制造”向“中国智造”转型，从您看来在这个过程中有哪些挑战？

张启亮：应该说中国的制造业都在从“中国制造”向“中国智造”，应该说大家都在经历一个大幅转型升级过程，但是这个过程应该说在实际服务客户当中也看到很多问题，这里面我感觉挑战应该是有几个方面。

第一、整个中国的制造业水平参差不齐，水平应该说到了3.0，从3.0到4.0的水平跨越基本是满足条件。

第二、目前一部分企业还处在1.0和2.0的时代，应该说这个到4.0的跨越需要一个大幅提升，因为1.0的水平直接跨越4.0这个难度还是非常大的。

第三、制造业的数字化基础还不够牢靠，我们原来很多制造业的过程或者是制造业整个的全生命周期管理当中还有一些环节不是用数字衡量，还是很多传统的方式。所以在这个过程中，我们如果是直接跨到4.0难度也是非常大的。

基于这几方面，中国制造业应该说要走的路还是比较漫长的。但是我们也看到了很多中国的先进企业已经达到了这个水平，徐工信息公司现在是把好的经验赋能给其他制造业，我感觉这个应该是一个很大的机会。原来的这些大的IT服务商是服务大型制造业，但是这些中小企业，中间的环节是空掉的，中小企业这些大的IT商不愿意服务中小企业。第一、中小企业舍不得投入，或者投入不够那么大。第二、这些大型IT服务商对中小企业的担子也不感兴趣，所以就造成两边儿都空化，所以应该说对这种中小规模的企业也在开始赋能，包括一些大型的制造业，应该说中国的制造向中国创造的过程，特别是中国制造2025大家都在加速推进，效果还是比较好的。

主持人：中国的制造企业他们在向数字化转型过程中都有哪些路径？

张启亮：应该说数字化是一切，也是一个根本，针对企业的基础比较差，数字化能力比较弱的企业，以我自己个人的经验，有几个方面。

第一、研发数字化，我们产品本身必须是数字化，如果是产品本身不是数字化，你的智能制造在推进过程中，或者向工业4.0跨越过程中就会遇到很大的难题和难题。

第二、工艺数字化，我加工过程当中应该也是数字化，这个还是非常关键的，如果是我们的工艺过程还是手工的，或者还是图纸，那有可能对我们的机器人也好，对我们的AGV也好，他是不能识别的，因为他识别只有数字，所以我们工艺数字化还是非常关键的。

第三、产品服务数字化，应该说我们原来产品服务还是一种被动式的服务，客户打电话我们去服务，应该说徐工信息公司成立以来，我们一直在做工业互联网，现在工业互联网平台上现在有40多万台设备，我们可以随时看到这个设备的故障情况，假设出了故障，我们离的最近的服务人员是谁，离的最近的配件是什么，可以快速的派工。

我们现在开始对预防性维修技术和预测性维修技术研究，我们未来希望这个产品在快要发生故障的时候，我们的系统能感知到，或者是在更远的将来，我们希望能预测到这个设备什么时候该换零部件了，什么时候该保养了，什么时候该维修了，应该说这项技术难度还是非常大的，因为这需要多学科的技术融合在一起才能出来，包括大数据、产品设计这些工程师们在一起，我们现在正在做这件事情。

主持人：制造企业的服务转型和互联网企业提供的制造行业服务两者之间有哪些差异？

张启亮：主要分为两类，一类是传统的制造业进入工业互联网领域，一类是互联网企业进入传统制造领域，这是两个不同的交集。

但是我感觉从这一轮发展来看，应该说工业企业在赋能过程中，在赋能工业互联网过程当中，应该说制造业优势更加明显一点，为什么这么讲，应该说制造型企业在赋能工业互联网过程当中，他们对制造业的理解是非常深的。制造业的理解包括他的生产工艺、维修过程、观念、产品特性，应该说制造业对这方面理解是非常深的。

互联网企业他们还是用IT的思维改变工业一些问题，我最近接触了一些客户和企业，比方说到发动机的转速，或者是发动机的一些关键技术的时候，互联网企业对于这些的理解是较弱的，如果对制造企业本身理解再加上互联网技术，这两个叠加会产生新的形式，有可能会让我们传统制造业真正借助互联网的技术来很好的更加灵活、更好一些。

主持人：未来徐工还有那些发展规划？重点在哪些技术领域布局？

张启亮：在岁末年尾的时刻，我们在做2018年一些布局，我们徐工信息公司2018年的方向重点在几个领域。

第一是我们加快推出我们的Xrea工业互联网2.0版本，这个2.0版本和1.0版本有一个很大区别，我们现在1.0版本是覆盖了中国的区域，我们2.0版本覆盖了整个全球的设备，数据量会更大一些，我们会做一个宽度的延伸。也会随着国家“一带一路”在进行连接，数量会增加。

第二是技术层面，技术层面应该说我们在预测性维修技术，机器学习还有一些人工智能的技术怎么结合应用到我们平台上来，现在应该在北京正在成立一个相关团队，正在研究这方面的内容，我们未来希望把这些先进的技术再嫁接到我们这个平台。

第三是在全国加快布局，现在南京、徐州有研发中心，未来可能会在北京、上海和其他的区域设置研发中心。

第四是行业赋能面积扩大，我们现在应该赋能了一些风电、新能源、工程机械、物流这几个行业，我们2018年有可能会涉及轨道交通、农业、军工等领域。

徐工信息会在今年上市，明年会走一些资本化的路线，我们会对资本的运营和运作能力提升，真正成为一个大家都共有一个赋能的平台。