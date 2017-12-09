Gartner：2020年人工智能将创造出更多的就业机会

Gartner称，2020年将成为人工智能（AI）相关就业机会的关键一年，因为人工智能将成为一个积极的就业动力。

至顶网CIO与应用频道 12月14日 北京消息：Gartner称，2020年将成为人工智能（AI）相关就业机会的关键一年，因为人工智能将成为一个积极的就业动力。

受AI影响的工作岗位数量因行业而异，到2019年，医疗、公共事业、教育等领域将看到持续增长的就业需求，而制造业受到的冲击最大。从2020年开始，AI创造的相关就业机会将转向积极一面，到2025年AI将创造200万个新就业机会。

Gartner研究副总裁Svetlana表示：“过去很多重大创新都伴随着短暂失业的转型期，随之而来的是复苏，然后是业务转型，AI可能也会遵循这种模式。”人工智能将提高很多工作岗位的生产率，取代数百万中低层职位，而且还将创造更多的高技能、管理、甚至入门级和低技能的新岗位。

“遗憾的是，大部分灾难性的失业警告都把人工智能和自动化混淆了，这掩盖住了AI最大的优点——人工智能增强——人类与人工智能的结合，两者相辅相成。”

IT领导者们不应该只关注预期的净新增就业机会。每次对AI支持技术的投资，他们都会考虑失去了什么工作，创造了什么工作，以及如何改变工人与他们的协作，从而做出决策以完成工作。

“现在是时候真正影响你的长期AI方向了，”Sicular表示。“以最大价值为出发点，加大AI人才的培养力度，丰富人们的工作内容，这重塑旧的任务，创造新的行业。转变文化以迅速适应AI相关的机遇和威胁。”

Gartner提出了与AI对工作相关影响的更多预测：

AI已经被应用于高度可重复的任务，对于这种任务来说可以通过分析大量的观察和决策来找出模式。不过，将AI运用于非日常工作（因为重复率降低而可能会存在各种变化）将很快开始带来更多的好处。用于非日常工作的AI将会起到辅助人类的作用，而不是取代人类，因为人类与机器这对组合的效率要比纯人类专家或者以AI为驱动的机器更为有效。

到2022年，参与大部分非日常任务的工作者中有1/5将依赖AI完成工作

Gartner研究副总裁Craig Roth表示：“利用AI自动生成每周状态报告，或者挑选你收件箱中的前五个电子邮件，就像医生治好疾病一样没有什么令人惊讶的，这就是为什么短期的、实际应用没有得到人们的关注。很多企业才刚刚开始抓住机会通过AI来改善非日常的工作，将AI用于通用的工具中。一旦知识型工作者将AI融入他们的工作流程中，作为虚拟助理或者实习生，那么积极人将会成为一个体现竞争力的必需品。”

零售商采用AI和机器人等技术，利用智能流程自动化来识别、优化、自动化那些劳动力密集型和重复性的工作，通过提高效率降低从总部到配总中心和商店的劳动力成本。很多零售商已经在扩大使用技术来改善店内结算流程。

到2022年，多渠道零售商用AI取代销售人员的努力结果将是不成功的，尽管出纳和运营工作将会被AI颠覆。

不过有研究表明，很多客户仍然喜欢在逛商店的时候与知识型销售人员进行互动，特别是在家庭装修、药店和化妆品等专业领域，这些知识型销售人员可以对消费者满意度产生重要影响。尽管零售商将减少结算和其他运营活动的劳动力，但要取消传统销售顾问的角色还是很难的。

Gartner研究总监Robert Hetu表示：“零售商可以通过消除高度重复性和交易型的工作来节省劳动力，但是需要将其中一部分节省下来的资源重新投入到增强客户体验的人员培训中。因此，大多数零售商将会把AI视为一种增强客户体验、而不只是在每个流程中都取代人类的方式。很多行业将从AI中获得越来越多的商业价值，其中制造业获得的商业价值最大。自动化将带来成本的节约，价值链中减少摩擦将进一步提高收入，例如，优化供应量以及进入市场的活动。”

到2021年，人工智能增强将创造2.9万亿美元的商业价值，并恢复62亿小时的工作者生产力。

然而，一些行业（例如外包）正在发生商业模式的根本变化，人工智能带来的成本节约以及生产率提高，必须重新投入到重复和研究新的商业模式机会。

Gartner研究副总裁Mike Rollings表示：“AI可以承担重复的、平凡的工作，释放人类的精力投入其他活动中，但是人类与AI的共生将更加细致、需要再投资和再创造，而不是简单地对现有实践进行自动化。整个决策过程将被重构——而不是让机器取代人类的工作来达到特定的判别标准——以利用机器和人类的相对优势和劣势，实现价值最大化，重新分配决策以提高敏捷性。”