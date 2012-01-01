“建设物联网平台关注应用场景”PTC的新年新战略

今年10月，PTC进入了2018财年。在新财年之前，刘强加入PTC出任全球资深副总裁兼中国区总裁，到现在PTC全球资深副总裁兼大中华区总裁，基于之前20年软件公司的经验他为PTC新的一年制定了6大发展规划。

至顶网CIO与应用频道 12月14日 北京消息（文/王聪彬）：今年10月，PTC进入了2018财年。在新财年之前，刘强加入PTC出任全球资深副总裁兼中国区总裁，到现在PTC全球资深副总裁兼大中华区总裁，基于之前20年软件公司的经验他为PTC新的一年制定了6大发展规划。

规划中的重点就是将市场区隔分、重新划分直销和渠道的覆盖，以及IoT业务的发展落地。市场区隔分离主要从执行层进行了优化，对于短期业务有强力的支撑；IoT业务为了和全球战略保持一致，进行了三次业务规划，包括行业聚焦、应用场景、合作伙伴发展等等。

PTC全球资深副总裁兼大中华区总裁刘强

做好工业物联网的大脑

工业物联网、工业互联网、工业云虽然名称繁多，但他们都代表着同一个含义。工业物联网的架构主要分为三个层面，包括终端设备层、数据采集平台层、应用层。

刘强则更愿意把工业物联网细化为四层，在第一和第二层中间将数据传输层独立出来。目前数据传输层主要分为两类，一类是传统电信运营商，一类是传统通讯设备供应商。

“设备层和平台层是工业物联网中最关键的环节。”刘强做了一个形象的比喻，设备就好比感知器官，平台就好比大脑。感知器官负责数据的采集，大脑负责数据的分析处理，也就是常说的端到云。

而且现在一个重要的发展趋势是“边缘计算”，这也是因为随着数据量的增长，平台的负担会越来越大，如果在边缘设备上就可以进行预处理可以更快的进行响应。就像人的感知器官并不是全部回到大脑作出反应，很多是感知器官会直接作出反应，这也给工业物联网以启示。通过在设备端加入盒子的方式，让一些数据在边缘就可以得到简单的计算。

当然大脑，也就是平台层仍然是工业物联网的核心，支撑工业应用的开发。目前全球工业物联网市场比较复杂，共有700多家，其中中国有20多家，PTC也是其中的一员。

PTC拥有平台层的两大核心能力，第一、快速部署能力，这就需要先进的API，企业不用像原来一样进行源代码的编程，另外则是模块化的微服务，让企业部署更加快速和简化；第二、可扩展性和实时连接能力。

当然目前工业物联网也存在一些挑战，像设备采集复杂度过高，缺乏标准，以及没有一个平台可以聚集所有的生态系统。

工业物联网从应用场景出发

刘强希望将自身对于软件本身的理解带入到PTC，加强工业物联网的建设。他说，跨国企业的真正落地并非纸上谈兵，产品的本土化是关键，所以产品和销售策略需要合二为一才能真正实现落地。

所以PTC在产品研发上进行垂直管理，而且2014年ThingWorx的收购也形成了现在完善的产品路线图，提供一套完整的工业物联网解决方案。尤其是在收购完成后研发团队快速的将CAD、PLM等产品与ThingWorx实现集成，推动了软件的销量。

目前PTC主要有四大应用场景，第一、工厂运营，监测设备利用率、能耗，帮助工厂精细化运营；第二、远程监控，了解设备可预测维护，目前主要在制造业，未来将拓展到医疗设备等领域；第三、智慧城市，将跨行业的数据进行连接；第四、增强现实，在产品设计研发上结合增强现实。

虽然相当一部分应用场景都来自于异构系统，ThingWorx则可以将这些异构数据进行连接。

其实工业物联网大多都是闭源，通过API进行连接，这也为很多企业带来了顾虑，尤其是数据层面安全。刘强看到制造业和互联网行业的不同，制造业的试错风险太高，未来标准化的部署则可能解决这一瓶颈。

未来PTC的发展理念会一直坚定不移的向着三个方向延伸，万物互联：Gartner预计到2020年，全球将达到260亿个物联网设备；虚实结合：所有人机交互将发生改变，通过AR虚实结合；服务型企业转型：从提供产品转向提供服务。这也是PTC基于自身在工业物联网中的擅长领域所制定的发展路线。