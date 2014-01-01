达索系统：用3D技术“赋能”体验时代的制造

当下的制造业正进行“大刀阔斧”的变革。作为赋能者，达索系统将重心放在了帮助行业全方位转型的软件解决方案上，这份专注也让如今全球所有的飞机制造商都采用它的解决方案，超过90%的汽车制造公司是它忠实的拥趸。

至顶网CIO与应用频道 12月12日 北京消息（文/黄当当）： 当下的制造业正进行“大刀阔斧”的变革。作为赋能者，达索系统将重心放在了帮助行业全方位转型的软件解决方案上，这份专注也让如今全球所有的飞机制造商都采用它的解决方案，超过90%的汽车制造公司是它忠实的拥趸。这还不够，嗅觉一向敏感的它，还将“触角”超前一步伸向了3D技术。要知道，在20世纪80年代，3D一词还如同天方夜谭般的存在，但达索系统已经开始用三维技术为飞机、汽车行业提供设计方案了。

在全球制造领域，达索系统是一个不折不扣的践行者。四年前，它将“3D体验平台”（3D EXPERIENCE） 推向市场，渴望再一次改写制造业的历史。就在一个月前，达索系统在上海举行的“体验时代的制造业”大会上明确表示，“衡量公司是一个真正智能的企业，是它利用数据从正确的角度考虑决策。”

显然，对于制造数据，达索系统有着独特而深刻的见解。事实上，当下的中国制造正面临一个很大挑战，如何从所有的制造数据中提炼价值？他们缺少信息化手段对产品设计、制造、流通、消费全流程进行数据的收集、分析和决策，并将结果用于生产。

达索系统CEO Bernard Charlès

这，恰好是达索系统发挥作用的地方。不光依靠各类计算机软件“赋能”制造业，在中国，它还要“改造”公司。对于达索系统CEO Bernard Charlès来说，“体验时代的制造业”的终极目标，就是用建模仿真模拟整个世界，从点、线、面，全流程串联。

用3D体验平台，打造替代传统供应链的价值网络

在这个计算多元时代，任何一项技术都可能为行业带来一次致命性颠覆。就像互联网对商业环节的渗透和改造是逆向的，从与消费者最近的广告营销端开始，进入零售、渗透进分销环节，最终到生产制造环节。在此过程中，生产方式、管理理念、生产设备、甚至原材料都将发生重大变化。

对于制造业来说，这是一串连锁反应。针对此，达索系统早先提出一个概念：产品生命周期管理——企业从产品设计、生产到交付使用后的运营、维护，每一步都可以依靠达索系统的技术方案来进行仿真设计和追踪管理。

当然，打造一个这样的平台非易事。它需要制造业转型的方向由单纯“生产制造”转向“供应链协同”。而供应链协同的基础是：打通各环节数据、ERP、MES系统，实现纵向一体。

过程中，3D EXPERIENCE平台的价值在于，它可以包含非常多数量的应用程序，把包含海量数据的所有点都能够串联起来，打造替代传统供应链的价值网络，把孤岛打破。

因为在达索系统看来，用户体验有纵向和横向两个角度，纵向从设计、制造、仿真模拟、供应链管理、协同工作等，横向是能够让工程设计人员、设计师、营销人员在一个平台上共同完成一项任务。而3D体验平台可以把所有数据放在同一个平台，纵向、横向的连接起来。

不同于旧的惯性思维， 达索系统认为3D体验平台代表了“数据科学”和“模拟建模”双引擎驱动下的未来制造。

实际上， Keynote上的Demo演示部分正是本次大会“重头戏”之一。达索系统高管通过现场演示3D EXPERIENCE平台，通过DELMIA、EXALEAD、ENOVIA和QUINTIQ不同产品，详细介绍制造商如何运用“3D EXPERIENCE twin”方法在整个外延企业范围内仿真、体验和优化各项运营，转型他们的行业。

赋能汽车制造，用3D、VR、AR 串联产品设计到销售一体化方案

很多人对于达索系统并不了解，但如果提及CATIA、SOLIDWORKS，大家或许更为熟悉一些，没错，这些软件正是出自达索系统之手。特别是汽车制造领域，全球超9成主要汽车制造商都在采用达索系统解决方案。

达索系统交通与运输行业副总裁Olivier Sappin

之所以有如此高渗透率，达索系统交通与运输行业副总裁Olivier Sappin认为，智能制造要从点到线到面，把设计、生产、管理整体串联起来，这也是达索系统与其他解决方案商的不同之处。

达索系统正在推崇“平台化”概念，并通过整合3D、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等技术升级汽车制造的体验。

比如，以CATIA为基础的整车碰撞模拟系统，使用者只需通过佩戴3D眼镜和使用触屏笔，即可实时调整车身结构，在车身结构不同的情况下，全方位进行车辆的虚拟安全测试。其一可以节约时间，通过3D技术，虚拟进行碰撞试验可以缩短至少30%的测试时间； 其二虚拟测试可以给研究人员创意空间，通过和乐高积木类似的组合拼装，以达到汽车安全最优化目的。

除了3D技术，达索系统还有VR软件方案，以HTC头戴设备作为载体，带上VR眼镜，手持控制器，就可在虚拟世界随意改变车辆外观、内饰、座椅颜色，轮毂类型等内容，这对于汽车4S店和终端消费者帮助巨大。不仅买了产品，还买回了服务。因为这套系统让消费者体验到车型中所拥有的搭配方案，解决了试驾车搭配单一问题，而未来消费者“足不出户”就可以体验到想要购买的车型。

当然，关于汽车制造下一步发展路径，Olivier Sappin给出规划，未来达索系统还将继续深度挖掘3D技术潜能，将其应用到自动驾驶模拟、个性化定制等方面，同时加大VR/AR研发力度。尽管VR/AR在其内部已经商业化运用多年，但初衷想要用虚拟现实技术来改善用户体验，完善汽车后市场，最终达到从产品设计到产品销售拿出一体化解决方案的目的。

在中国，达索系统也为“体验时代的制造”描绘一幅蓝图。我国第一架具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919，达索系统参与了整个飞机的全生命周期过程，其CATIA软件是其唯一使用的设计工具；今年3月，达索系统与中国航空工业集团签署合约，成立中法工业联合创新中心；与中国水利水电勘测设计协会签署战略合作备忘录，共同推动BIM（Building Information Modeling）技术在行业内的深入应用与最佳实践；携手合作伙伴在上海成立了国际级的“VR行业应用推广中心”。

回到达索系统最擅长的3D技术，达索系统与华为云深度合作，计划把华为云上的3D EXPERIENCE平台组合解决方案定位为客户实施数字化转型计划的重要支柱，给不同行业的客户提供完整的企业设计、认证和制造的一体化解决方案。

从后往前看，如今已然走在了前沿的达索系统正用“行动”一步步兑现“用创新赋能制造”的诺言。当几年前达索系统推出3D体验平台的时候，人们对这一平台的理解更多停留在概念阶段；而通过收购、产品整合、云端业务布局，这个3D体验平台所描画的蓝图日渐清晰，它让设计师、工程师、营销人员甚至是终端消费者参与其中，就像它所要传达的“体验”才是王道。