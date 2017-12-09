AWS宁夏区域尘埃落定 未来就是本地化改造和运营服务体系构建

今天宁夏西云数据科技有限公司（西云数据）与亚马逊旗下公司Amazon Web Services, Inc.（亚马逊）共同宣布展开战略技术合作。至此AWS中国（宁夏）区域尘埃落定，并且在开通时就提供两个可用区。

来源：至顶网CIO与应用频道【原创】 2017年12月12日

至顶网CIO与应用频道 12月12日 北京消息：众所周知AWS在中国有两个区域北京和宁夏，继光环新网运营的AWS中国（北京）区域后，宁夏一直迟迟未有音信。

今天宁夏西云数据科技有限公司（西云数据）与亚马逊旗下公司Amazon Web Services, Inc.（亚马逊）共同宣布展开战略技术合作。至此AWS中国（宁夏）区域尘埃落定，并且在开通时就提供两个可用区。

西云数据成立于2015年，是一家持有互联网数据中心服务和互联网资源协作服务牌照的云服务提供商，总部位于宁夏。

当然由于一些政策因素，AWS中国区域与所有其它AWS区域隔离，但中国的两个区域提供的云服务与其它AWS区域提供的云服务相同。

AWS中国（北京）区域其实在近几年已经做了很多工作，包括服务的本地化改造，以及构建运营服务体系。目前光环新网在北京已经拥有6个数据中心和三大团队。

基础设施团队：负责AWS北京区域基础设施的运营管理，提供专线、专网及各类网络服务；

市场营销服务团队：全面负责AWS北京区域面向中国的市场销售和客户服务、将逐步建立覆盖全国的销售服务体系；

技术服务团队：为用户和合作伙伴提供基于AWS的云计算增值服务，技术咨询、系统设计及迁移、混合云构建、运营管理服务；

为了给中国客户带来更新型的用户体验也意味着完善的布局和本地化服务。西云数据创始人田溯宁也称，将确保交付AWS卓越的云服务，以及灵活有效的本地支持。而且由宁夏大学、亚马逊和中卫市政府联合构想并发起的宁夏大学—亚马逊云计算学院也将持续输送云计算人才。

7问解读AWS中国（宁夏）区域

Q1：亚马逊为什么选择与宁夏西云数据合作？

A：亚马逊与西云数据建立战略技术合作关系，由西云数据以符合中国法律法规要求的方式运营并提供AWS中国（宁夏）区域的服务。西云数据成立于2015年，是一家持有互联网数据中心服务和互联网资源协作服务牌照的云服务提供商，总部位于宁夏。

Q2： 亚马逊与光环新网现在是什么关系？

A：AWS中国（北京）区域将继续由光环新网提供运营和服务，亚马逊将继续为光环新网提供技术、指导和专业知识。 光环新网将与AWS中国（北京）区域的客户签订客户协议，发账单、开发票，并接收AWS中国（北京）区域服务的付款。

Q3：西云数据与光环新网是什么关系？

A：西云数据和光环新网是各自独立的两家公司，西云数据是AWS中国（宁夏）区域的运营商，光环新网是AWS中国（北京）区域的运营商。 两家公司正在共同努力，以确保使用这两个区域的客户获得最佳体验。

Q4： AWS中国（宁夏）区域的服务价格会不一样吗？

A：大部分服务在这两个中国区域的价格将会有所不同。更多详情，请从管理控制台访问定价页面。

Q5：用户账单会有什么变化？

A：对于AWS中国（北京）区域，光环新网开具的账单不会有大的变化，只是在账单上的徽标会有一点变动。 使用AWS中国（宁夏）区域的客户将收到西云数据开具的账单，以及付款须知。

Q6：用户将收到几张发票？由哪家公司发出？

A：如果您使用AWS中国（北京）区域，您将收到光环新网开具的发票。 如果您使用AWS中国（宁夏）区域，您将收到西云数据开具的发票。如果您同时使用两个区域，则会同时收到光环新网和西云数据开具的发票。

Q7：客户协议会改变吗？

A：使用AWS中国（宁夏）区域将受到西云数据的客户协议约束。 使用AWS中国（北京）区域将继续受光环新网的客户协议约束。