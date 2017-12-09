澳大利亚电信：2018年影响企业发展的主要技术趋势

当我们回顾如今的重要技术发展时，我们可以发现科技正在改变我们的生活方式。从超市到Apple零售店，数字化正在潜移默化地帮助企业更好地服务客户、提高运营效率和利用数据预测未来趋势。

至顶网CIO与应用频道 12月12日 北京消息：当我们回顾如今的重要技术发展时，我们可以发现科技正在改变我们的生活方式。从超市到Apple零售店，数字化正在潜移默化地帮助企业更好地服务客户、提高运营效率和利用数据预测未来趋势。展望2018年，澳大利亚电信认为，以下五大趋势将会在明年对不同规模的企业产生深远影响。

网络安全

2017年，大规模网络攻击一度占据了各大媒体的头条。毫无疑问，网络犯罪分子正在使用更具组织性、更加持久稳固和快速发展的工具来发动更大规模的攻击。我们发现，基于软件的托管网络安全解决方案的出现，使得人们对基于设备的安全服务需求正在逐渐下降。随着越来越多以互联网为基础的应用在手机、平板电脑、笔记本电脑等设备上得到使用，简单的针对企业系统进行保护已不足以躲避潜在攻击风险。对基于行为分析的系统需求正在将安全性话题引入基于大数据的解决方案领域。，企业需要借助更先进的分析技术，使自身变得更加强大，以有效保护自身免受网络攻击并实现数据的收集。为此，应用堆栈中的安全管理将遵循深度学习方法，提高检测和响应的速度和质量。

此外，随着供应链与行业生态系统之间的联系更加紧密，我们相信在当今这个由数据驱动的数字化世界中，区块链将不断发展成熟，成为追求信任和验证的驱动力量。

实时分析

越来越多不同规模的企业都希望能够基于全部数据信息作出明智决策，以优化企业运营并提供更好的客户体验。这在全球一些已经部署智能物流解决方案的领先冷链企业中表现尤为明显。这些企业利用多源交互来访问实时决策所需的实时数据，从而确保整个供应链中的食品质量。例如：澳大利亚电信与M2M Connectivity达成合作，通过监控从澳大利亚农场到中国目的地的牛奶温度、确保可追溯性和更快的通关时间，帮助Peloris及时将新鲜牛奶从澳大利亚运送到中国，帮助Peloris将出口鲜奶变为现实，而这在三年前是无法成功实现的。在网络和应用性能之上与整个企业供应链中的生态系统可视化展现能够帮助（在仪表板或 VR 展示中）可支持企业作出实时决策。

容器与微服务

出于各种原因，现代化大规模企业正逐渐向微服务和容器过渡。微服务可以被看作软件服务的“乐高积木” 。它们虽小，却非常有用，可通过云端 API与能够运行Uber或Amazon等应用的大型服务相结合。在中国，阿里巴巴和京东也将微服务架构集成到了自己的业务中。使用该架构的软件具有高度扩展或缩减的灵活性，能够更加轻松地适应新的业务需求。

对微服务兴趣的增长与容器作为的出现不谋而合。容器能够在单个物理服务器上运行多个软件实例，是比虚拟机更好的替代方案。不同于每台虚拟机各自运行一个操作系统的完整图像，容器更加高效，它们能够共享操作系统，支持更多的容器在同一台服务器上的运行。这种方式十分适合微服务，因为每个服务都可以在各自的容器中运行，并可以拥有比传统应用更多的微服务。由于微服务和容器更好的扩展性，并且允许开发人员选择最适合每个微服务的框架或工具，企业已经看到了微服务与容器所带来了诸多好处目前正在想办法解决迁移到这一模式所面临的挑战，并调整受影响的许可协议。

数字团队协作

电子邮件起源于20世纪70年代，尽管如今电子邮件仍然很受欢迎，但它同样也引起了诸多不满。在与人员不断变化的团队进行交流与沟通时，电子邮件无法很好地处理，而电子邮件的附件在日后也很难再次查找到；此外，如果有人离开了公司，存储在其收件箱中的内容会一并消失。Slack, Microsoft Teams,以及腾讯公司在中国所推出的微信正在逐渐替代电子邮件，成为企业数字团队协作的首选。所有这些都能帮助企业内部团队将消息发送给其他团队成员，同时克服了电子邮件所存在的问题，十分适合企业员工。

数字化双胞胎(Digital Twin)

大多数企业都已踏上了数字化的旅程，以尽可能地免去人工流程，将传感器连接到关键设备，收集与系统相关的实时数据并实现自动化。由于许多现有流程不能简单使用基于计算机的规则来取代，因此完全的自动化尚未真正实现，解决自动化问题的机器学习方法仍处于起步阶段。

接下来的挑战就在于为人们提供优化接口来处理企业已完成数字化部分的流程和业务。因此，“数字化双胞胎”模式成为了对企业而言十分有用的一种方式。例如：在一个现代化制造工厂中，数以百万的物联网传感器能够帮助工作人员绘制整个生产过程的“数字化双胞胎”。通过这种方法，实时数据将作为真实机器或流程的虚拟实例进行展现，这就是 “数字化双胞胎”。借助每个过程的完全可视化，操作人员能够通过熟悉的方式对实例进行监视或操控。该方法不但减少了企业的培训工作量，还能够支持操作人员进行远程操作，并加速了企业的价值实现。