Gartner：首席数据官正在发挥业务影响力并实现数字化转型

最近Gartner的一项调查发现，随着首席数据官（CDO）的角色继续在企业组织内引起关注，这些数据和分析的领导者被证明是数字业务转型的关键。

最近Gartner的一项调查发现，随着首席数据官（CDO）的角色继续在企业组织内引起关注，这些数据和分析的领导者被证明是数字业务转型的关键。

第三次Gartner年度首席数据官调查于2017年7月至9月进行，共有287名CDO、首席分析官、以及来自世界各地的其他高级数据和分析领导者参与。受访者要求包含CDO、首席分析官、或者负责领导数据以及/数据分析的高管头衔。

Gartner研究总监Valerie Logan表示：“早期的CDO主要集中于数据治理、数据质量和监管驱动因素上，而现在的CDO也会提供切实的商业价值，实现数据驱动的文化。与这一焦点转移一致的是，调查结果显示有一半以上的CDO现在直接汇报给业务高管，例如CEO、COO、CFO、总裁或者董事会/股东。到2021年，75%的大型企业中CDO办公室将被视为一个关键的职能部门，与IT、业务运营、人力资源、财务等部门相当。”

调查发现，对CDO角色和业务职能的支持正在全球范围内提高。大部分受访者拥有正式的CDO头衔，相比2016年的调查有稳步增长（2017年是57%，2016年是50%）。设置CDO办公室的企业组织也比去年有所增加，2017年有47%的企业组织设置了CDO办公室（正式或者非正式的），2016年的比例是23%。

Gartner研究总监Michael Moran表示：“CDO办公室的稳步成熟突显了人们对这个角色的认可和更广泛的理解，以及意识到CDO在世界范围内带来的影响和价值。新增人才承担更多职责，增加预算和C级高管更积极的参与，这些都说明CDO正在越来越多的企业组织内扮演着重要角色。”

预算也在增加。2017年调查报告的受访者称，CDO办公室平均预算为800万美元，比2016年的650万美元增加了23%。有15%的受访者表示预算超过了2000万美元，去年这一比例为7%。成熟度的另一个指标是CDO组织的规模。去年的调查报告显示，CDO办公室的全职员工总数平均为38人（不区分直接汇报和间接汇报），而今年平均综述为54名直接和间接汇报的员工，这表明了CDO办公室的联合性质。

CDO在推动数字转型过程中转守为攻

调查显示，有超过1/3的受访者表示“增加收入”是衡量成功的三大标准之首，受访者明显倾向于把价值创造而不是风险转移作为衡量CDO成功的关键指标。调查还考察了CDO如何分配他们的时间。平均而言，CDO有45%的时间用于创造价值以及/或者创收，28%用于节约成本和效率，27%用于缓解风险。

Gartner管理副总裁Mario Faria表示：“CDO和任何数据分析负责人都必须承担责任，将数据治理和分析原则纳入数字化议程中，他们有权利和义务这么做。”

CDO不仅仅负责数据治理

调查显示，2017年CDO不仅仅是聚焦于数据。他们的职责设计数据管理、分析、数据科学、道德和数字化转型。有高于预期比例的受访者（36%）也提到了在损益方面承担的责任。Logan表示：“CDO职责的增加，反映了数据的重要性越来越高，以及跨组织机构的普遍性，还有CDO角色和职责的不断成熟。”

在2017年的调查中，有86%的受访者将“定义数据和分析战略”作为他们的首要责任，高于2016年的64%。这反映了在对数据越来越依赖，以及在数字业务环境中提高洞察力的大背景下，对于打造和更新数据及分析战略提出了需求。

CDO正在成为引领数据驱动转型的具有影响力的变革推动者。

调查结果深入探究了CDO为了推动企业组织变革所进行的举措。与去年相比，CDO在多个领域的职责都有显著增加：

- 作作为数字顾问：有71%的受访者充当新兴数字模式的思想领袖，并帮助企业创建数字化商业愿景。

- 提供外部推动力和关系：有60%的受访者正在评估外部机会与威胁，输入到业务战略中，有75%的受访者正在构建以及维护跨该组织生态系统的外部关系。

- 利用数据获得竞争优势：有77%的受访者正在开发新的数据和分析解决方案，以新的方式参与竞争。

Gartner预测，到2021年CDO的角色将成为所有技术相关的C级高管中性别最多样化的一个，调查结果也印证了这个观点。在Gartner 2017年CDO调查的受访者中，有19%的受访者是女性，这一比例在大型企业中更高——25%的女性CDO来自于全球收入规模超过10亿美元的企业。与Gartner 2018 CIO Agenda调查相比，有13%的CIO是女性。在CDO平均年龄方面，有29%的受访者是40岁或者以下。

被调查的受访者表示，有很多内部阻碍因素挑战着CDO。阻碍CDO成功的最大内部因素是“接受改变文化的挑战”——这对40%的受访者来说这在三大挑战中居首位。此外“糟糕的数据素养”首次出现，成为第二大挑战（35%），这表明CDO首先要做的就是确保在数据、分析以及跨组织角色方面是有共同语言且沟通顺畅的。当被问及与其他C级高管关系的时候，受访者认为CDO与CIO和CTO的关系是最紧密的，与其他C级高管的沟通也是比较良好的。