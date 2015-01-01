IDC：2021年全球“整体云”收入将突破5540亿美元

IDC在对全球“整体云”机会的首次预测中称，全球整体云收入到2021年将达到5540亿美元，是2016年的两倍以上。

至顶网CIO与应用频道 12月07日 北京消息： 公有云服务的急剧增长，印证了云的交付和消费模式在过去十年中彻底改变了整个IT行业。但是云的整体机会远远超过了公有云（公有云占到了所有云相关开始的一半不到），包括私有云和混合云、管理云服务、云相关专业服务、构建云的硬件和软件基础设施。IDC在对全球“整体云”机会的首次预测中称，全球整体云收入到2021年将达到5540亿美元，是2016年的两倍以上。

IDC高级副总裁、首席分析师Frank Gens表示：“该预测最显而易见的一点就是，以各种形式向云消费模式的转变是一个巨大的运动，将在预测期内持续进行。然而同样重要的是，来自主要公有云提供商的技术创新稳步进行，这让那些寻求优势的企业和开发者们不可能不接受公有云。”

过去今年我们看到来自主要公有云服务提供商的大量创新服务，包括区块链服务、物联网后端数据服务、加密服务、无服务器计算服务、甚至是新的计算硬件服务。IDC预测，在公有云上的创新步伐将继续下去，而且很有可能会加速。同样地，IDC预测，随着云服务提供商和他们的合作伙伴那专注于企业工作负载的新部署场景，我们将会看到这些工作负载在云上的稳步扩展。尽管对安全性、厂商和技术锁定、互操作性还存在质疑，IDC仍然相信，云计算将继续占据主导地位，并将在未来几年变革企业计算。

这项新的预测主要亮点包括：

公有云的胜利。2016年，公有云服务占到了所有云相关支出的41%。到2021年，这一数据将增加到48%。而且，如果把实现公有云服务的硬件和软件支出，以及围绕云的管理服务和专业服务也计算进来的话，这一数据将分别达到65%和68%。

支持公有云和混合云环境的服务很抢手。围绕采用云的管理服务和专业服务总支出将是整体云市场第二大机会，2016年和2021年在全部云相关支出中占比31%。

面向云服务提供商的基础设施占据主导地位。由云服务提供商运营的超大规模数据中心正在急剧改变基础设施硬件和软件。到2021年，云服务提供商将在云相关基础设施硬件和软件支出中占比76%。