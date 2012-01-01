方法论加上软件，Pivotal助力中国企业加快数字化转型

最近几个月发布的Greenplum5，则是一款全新的、敏捷迭代和支撑关键业务出色的数据分析平台。通过跨云部署、集成分析和快速创新等新功能的演进，帮助企业利用数字化手段构建企业间的竞争壁垒。

至顶网CIO与应用频道 12月15日 评论消息（文/孙博）： “Pivotal就是要在短时间里推动云计算时代的整个新企业IT软件生态发展，最终达到可以取代或与上一代企业IT软件平等的市场地位。”这是近期采访一家成立四年，来自硅谷的企业Pivotal，其中国研发中心总经理冯雷告诉记者他们的历史使命。冯雷还说，他希望将硅谷精神带到国内的各个角落，加速中国企业的数字化转型。

Pivotal中国研发中心总经理冯雷

走向软件化道路

Pivotal，一家于2013年4月，由EMC、VMWare、GE共同投资成立了“富二代公司”。Windows之父、前VMWare CEO Paul Mauritz掌舵，致力于为企业级用户打造企业级云和大数据平台。冯雷说，从Pivotal中国研发中心成立至今，他们的估值已达到28亿美元，在全球共组建了21家办公室，并拥有2500名左右的员工。四年时间，他们还吸引类似像GE工业互联网、福特数字汽车等金融科技，建立在Pivotal云和大数据的平台上面。

可能很多人都不太了解Pivotal，但做过开发的人用到最多的Spring以及衍生框架、做缓存Redis、消息队列框架RabbitMQ、Greenplum，这些都是Pivotal公司的。并且Pivotal中国研发中心在国内是有一支很强技术实力的队伍的，主要分布在北京和上海，其中也不乏顶级开发者。

谈到当初Pivotal董事长决定成立这家公司的原因，冯雷侃侃而谈……在PC时代，开发和使用软件的方式已经与此前大型机时代截然不同。在云时代，Paul Mauritz也看到了类似的下一个机会，即在云计算到来的时候，向企业输出一套方法论，加上对应的软件，来帮助更多的世界500强企业走向数字化、软件化的道路。

世界500强企业是《财富》杂志每年发布的衡量全球大型公司最著名、最权威的榜单。今年的榜单，互联网公司占据了其中的6个席位。一批非行业的新兴公司兴起，也在慢慢抢着大型传统企业的风头。传统企业要想继续保持优势地位，关键还得走好数字化道路。

冯雷说，不同以往的是，在数字化进程中，企业越来越把软件和数据作为核心竞争力，所以企业必然会开发适合自己的软件，以此建立一个竞争的壁垒。这就意味着，企业需要一套新型软件开发模式， 而这也是Pivotal为世界500强带来的价值。“与Pivotal合作，短短几个月就能达到较高的软件开发水平。”冯雷强调，现在约有超过三分之一的世界500强企业在Pivotal Cloud Foundry上迁移并构建新应用，以及在Pivotal Greenplum和Pivotal Gemfire上进行高级分析，利用Pivotal实验室的敏捷、精益创业方法论部署新应用。

十几万美元带来的效果

提到Pivotal，就不得不提到Greenplum。随着数字化时代数据的不断膨胀，采取MPP架构的数据库系统可以对海量数据进行管理。而开源无共享大规模并行处理（MPP）数据仓库Greenplum，支持50PB级海量数据的存储和处理，将来自不同源系统的、不同部门、不同平台的数据集成到数据库中集中存放，并且存放详尽历史的数据轨迹，业务用户不用再面对一个又一个信息孤岛，也不再困惑于不同版本数据导致的偏差，同时对于IT人员也降低管理维护工作的复杂度。

最近几个月发布的Greenplum5，则是一款全新的、敏捷迭代和支撑关键业务出色的数据分析平台。通过跨云部署、集成分析和快速创新等新功能的演进，帮助企业利用数字化手段构建企业间的竞争壁垒。

·跨云平台数据分析

与传统企业数据仓库（EDW）和新的“云”数据仓库不同，Greenplum数据平台中的所有优化都是在软件中进行的，而不是在专有的硬件或网络配置上。 这使得Greenplum 5成为一个灵活、强大且与基础设施无关的平台，能够运行于各种环境中。其中包括所有公有云、私有云和内部专用硬件的部署。

·集成分析：机器学习、图形计算、地理空间数据分析等

与传统的EDW和新的替代方案不同，Greenplum 5中开源的并行机器学习和图形分析、开源的并行地理空间分析、并行文本分析、通过过程语言扩展（PL / X）支持流行的Python和R分析库、使用 Greenplum-Spark Connector（GSC）支持Spark等新功能，将传统分析和高级分析集成在一个可横向扩展的平台中，消除了数据分析孤岛。

·快速创新

在新版本中，Greenplum 5将3000多个PostgreSQL改进功能合并到内核中，并提供了许多新功能，包括性能提升、支持JSON和用于半结构化数据的HSTORE，支持更多原生数据类型（例如通用唯一标识符（UUID）） 和用于高级地理空间分析的光栅地理空间模块。并且，参照PostgreSQL将Greenplum开源，企业可以完全控制部署的软件，无供应商锁定，同时又能对产品方向产生明显的影响。此外，Pivotal Greenplum研发团队采用了Pivotal的敏捷开发实践（小型/专注团队，结对编程，测试驱动开发和持续集成），大大增加了创新的速度。

“Greenplum可以很好地帮助企业用简单的方法建立一个机器学习模型，并从中获得洞察，让企业用户流失率下降三到五个点、用户转化率上升个5个点、推介的准确率提升十或二十个点。”冯雷说，这就是Greenplum 5发挥的重要的作用。不用30万美元雇佣一个卡耐基梅隆博士，花费十几万美元的Greenplum 5也能达到同样的效果。