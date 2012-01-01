 融资租赁 助力智慧物联茁壮成长

11月28日，由光际资本、36氪、特斯联联合主办的“万物智能·新纪元AIoT未来峰会”在北京开启。在峰会上，特斯联与商汤科技、横琴租赁基于各自业务领域中的优势宣布正式达成战略合作，会后横琴金投国际融资租赁有限公司总裁王丹接受了至顶网记者的采访。

至顶网CIO与应用频道 12月04日 北京消息（文/董培欣）：11月28日，由光际资本、36氪、特斯联联合主办的“万物智能·新纪元AIoT未来峰会”在启皓北京11层“银河共和国”隆重开启。在峰会上，特斯联与商汤科技、横琴租赁基于各自业务领域中的优势宣布正式达成战略合作，共同拓展物联网与人工智能技术在建筑与城市场景的落地应用。会后横琴金投国际融资租赁有限公司总裁王丹接受了至顶网记者的采访。

横琴金投国际融资租赁有限公司总裁王丹

融资租赁 政府得利，企业受益

王丹总裁首先向我们介绍了一下横琴金投与中国(广东)自由贸易试验区珠海横琴新区片区的关系：横琴金融投资集团有限公司（简称“横琴金投”）注册于中国（广东）自由贸易试验区珠海横琴新区片区，是横琴管理委员会深化对澳合作、加速产业培育、探索国有资本市场化运营新模式而设立的国有独资企业，是横琴新区投融资的首要平台。横琴金投国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）是横琴金投控股的国有融资租赁公司。

提到金融投资，首先会让人联想到华尔街的金融大鳄，总是给人一种“不管投多少，加个‘0’卖出去”的负面形象。确实，只顾追逐利润的融资行为，对正常市场经济产生了非常不利的影响。当前国家正在大力发展实体经济，金融投资也在“脱虚向实”，作为一家国有企业，横琴租赁租赁是如何让金融投资回归本质，服务于实体经济的？

对于这个问题，王丹总裁进行了深入的解答：从国家层面上讲，可以很清晰的看到现在的几个方向。第一，金融要服务于实体经济。第二，金融要脱虚向实。第三，金融要致力于创新发展。这是越来越清晰的国家战略，横琴租赁本身也是国有企业，更要起到引领和示范作用，这也是横琴租赁在建立之初，身上所承担的使命。

从金融脱虚向实的维度来讲，从2007年银监会发布金融租赁发展办法起，在这十年间，国内外各类金融公司开始得到发展。融资租赁从一出现，就与实体经济形成一个天然的纽带。融资租赁的客户一定是实体经济的主体。因此无论是在总理的政府工作报告，还是国务院和相关监管机构出的相关文件中都可以了解，国家在鼓励融资租赁这个金融业态的发展。最主要的原因就是融资租赁可以去支持实体经济。

接下来，王丹总裁更深入的阐述了融资租赁如何去支持实体经济发展。

融资租赁是助力实体经济发展的强大推动力。为什么这么说，比如在交通物流业的发展过程中，企业需要使用各类大小不同的车辆乃至于飞机。融资租赁就可以把这些实体经济迫切需要的生产物资，以债权的形式提供给生产者。既满足了实体经济的规模发展需求，又不会对实体经济的股权有所侵占。因此，融资租赁可以和实体经济非常紧密的融合在一起，协助企业将好的设备、好的产品尽快的推向市场。因此，朝阳行业、国家鼓励发展的行业也会特别受到融资租赁的青睐，从中选择中具有实力的或者有高速成长潜力的企业来重点进行扶植。

股债并举，推动企业发展

融资租赁可以助推企业发展，哪么投资方又是如何对企业进行选择？这些投入又会以什么形式得到回报？横琴租赁王总更详细的向我们进行了解答。

横琴租赁在企业发展的初期，会在企业中加入一部分的股权，然后在后期以债权的形式，将更多的资金和企业所需要的设备注入进企业之中。通过这种多重性综合性的方案，向企业进行投入。在这样分期分批，采用不同形式的注资过程中，更深度的了解这个企业是否是国家鼓励的行业，企业的发展是否具备核心的竞争力、核心的技术、核心的渠道资源，或是具备差异化的商业模式。从而了解这个企业是否具备高速的成长性。对于横琴租赁而言，所有的投资都是战略投资，在对企业进行深入了解之后，就会有大量的债权资金进行注入。这样的对企业进行深入了解的债权投资，是银行债权投资所无法比拟的，有些企业银行类的债权投资看不懂，会感觉风险大不敢进行投入，但横琴租赁由于在这方面具备很强的专业性，就可以并敢于为其进行投入。所以当企业具备了成熟的产品，成熟的商业模式后，横琴租赁会助力企业快速进行规模化的发展。关注于企业产品，也是融资租赁资金与风险投资的最大不同之处。

在资金回报方面，横琴租赁作为横琴金投控股的国有企业，自成立以来坚持服务实体经济的责任使命。横琴租赁依托“立足横琴、聚焦珠海、深耕珠西、覆盖广东、联动上海、辐射全国”的战略定位，更加关注社会性的效益。横琴位于珠海市南部、背靠中国最发达的珠三角，面临南海、毗邻港澳、对接全球，处于“一国两制”的交汇点和“内外辐射”的结合部。“世纪工程”港珠澳大桥的诞生、建成和通车，让珠海横琴，成为全国唯一一个与港澳陆桥相连的国家级新区和自贸试验区，在粤港澳大湾区的版图上独树一帜。横琴租赁在与科技公司进行紧密合作的时候，科技公司借助横琴自贸区独一无二的区位优势、多重区域功能的叠加，以及针对科技创新等优惠政策的支持，众多优越条件将伴随着企业，助力其迅速成长。比如本次特斯联与商汤科技、横琴租赁的战略合作，横琴租赁在后续还准备了十倍、二十倍的资金，有十个亿的资金会在他们背后进行支持。在让企业稳健发展的同时，并不稀释企业的股权，让企业可以更加自主的进行发展。横琴租赁的投入并不是不追求回报，而是不过于追求金钱方面的回报，更加看重于社会效应。可以这样理解，横琴租赁，既是政府的招商团队又是投资机构，在横琴建立了一个巨大的孵化器，来扶助这些科技企业与横琴一道茁壮成长。